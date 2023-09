Česká filharmonie zahájí sezonu s Dvořákem, doprovodí houslistu z toskánské farmy

Třemi koncerty, které absolvuje od příští středy 27. do pátku 29. září v pražském Rudolfinu, zahájí sezonu Česká filharmonie. Pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova zahraje tentokrát výlučně díla Antonína Dvořáka: předehru V přírodě, Houslový koncert a moll a Osmou symfonii. Středeční vystoupení bude vysílat stanice ČT art, to páteční mezinárodní kanál Mezzo Live.

Jako sólista se představí houslista Augustin Hadelich. "Dvořák byl sám houslista, a tak není divu, že vnitřní hlasy v jeho partiturách jsou vždy nesmírně důležité," říká a popisuje jednu z Dvořákových nejproslulejších, Houslový koncert a moll z roku 1883.

"V mnoha jeho částech, například v krásném přechodu z první do druhé věty, se housle nevznášejí vysoko nad orchestrální texturou, ale jsou přímo uprostřed ní - jsou prostředním hlasem chorálu, obklopené zvuky lesních rohů a dechových nástrojů. To znamená, že sólista, dirigent a hráči na dechové nástroje musí dýchat a frázovat společně, neustále se poslouchat a reagovat na sebe," popisuje Hadelich, co podle něj kompozici dělá výjimečnou, ale co je zároveň její největší výzvou.

Devětatřicetiletý Hadelich se narodil v italském městě Cecina německým rodičům, kteří tam vlastnili farmu. "Jeho život je příběhem zázračného dítěte z toskánské farmy, které se dokázalo dostat na úplný vrchol," uvádí orchestr.

Hrát na housle hoch začal v pěti letech pod vedením svého otce, amatérského violoncellisty, který byl dlouho jeho jediným učitelem. Jako patnáctiletý se chlapec zranil při požáru. Zotavoval se v Německu. Už v novém tisíciletí vystudoval prestižní newyorskou hudební školu Juilliard a dnes je držitelem amerického občanství.

Roku 2006 zvítězil v Mezinárodní houslové soutěži v americkém Indianapolis. Na kontě má mnoho tradičních repertoárových kusů včetně Dvořákova Houslového koncertu a moll, jejž natočil na desku Bohemian Tales. S Jakubem Hrůšou a Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu za ni v roce 2021 získal cenu Opus Klassik a vysloužil si taktéž nominaci na Grammy. "Houslista precizně artikuluje, dovede svůj nástroj přimět, aby plynule přecházel z vášnivého zpěvu do kadence lidské řeči. Hudbu předává tradicionalisticky, ale s lehkostí," napsalo v recenzi nahrávky Aktuálně.cz.

Koncerty, které příští týden absolvuje s Českou filharmonií, jsou zároveň již prologem Roku české hudby 2024. Po celou nadcházející 128. koncertní sezonu bude Česká filharmonie reflektovat Rok české hudby a projekt Smetana 200. Díla českých velikánů uvede nejen šéfdirigent Byčkov, jenž je nyní v čele tělesa šestým rokem, ale také hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil. Vedle nich se vrátí dirigenti Simon Rattle, Giovanni Antonini a Franz Welser-Möst. Debutově se představí Antonio Pappano, Tugan Sochijev a Nicholas Kraemer.

Rezidenčním umělcem sezony je klavírista András Schiff. S Českou filharmonií znovu vystoupí houslistka Janine Jansen nebo violoncellista Pablo Ferrández, z českých umělců houslisté Josef Špaček a Jiří Vodička nebo klavírista Lukáš Vondráček.

K orchestru poprvé zavítají klavírista Steven Osborne, britská sopranistka Louise Alder a barytonista Christian Gerhaher. Do 129. sezony Českého spolku pro komorní hudbu, který je o rok starší než Česká filharmonie, se pak výrazně propíše houslistka Julia Fischer, s recitály přijedou i pianistka Mitsuko Uchida a klavírista Víkingur Ólafsson.

Častým uměleckým partnerem České filharmonie bude Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Prostor na večerních koncertech opět dostane Česká studentská filharmonie.

Už v den výročí narození Antonína Dvořáka, které připadá na 8. září, firma Pentatone vydala nahrávku Symfonie č. 1 D dur od Gustava Mahlera v podání České filharmonie. Její zveřejnění následuje po Druhé, Čtvrté a Páté symfonii, které byly publikovány vloni a letos. V minulé sezoně orchestr zároveň nahrál Šestou a Sedmou symfonii a o rok dříve Devátou, takže k dokončení cyklu už v letošní sezoně zbývají pouze Třetí a Osmá symfonie.

První český orchestr všechny Mahlerovy symfonie natočil už v letech 1976 až 1982 pod taktovkou tehdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna, jenž byl velkým propagátorem skladatelovy symfonické tvorby. Cyklus vznikající pod vedením Semjona Byčkova je prvním pokusem o novou interpretaci Mahlerových symfonií ze strany orchestru po více než čtyřech desítkách let.

V říjnu Česká filharmonie s Byčkovem poprvé od covidové přestávky vyrazí do Jižní Koreje a Japonska, na jaře pak zamíří do Španělska, Belgie, Francie, Německa a Rakouska. Na obou turné bude Českou republiku reprezentovat skladbami Antonína Dvořáka. "Provádění Dvořákových děl doma i v zahraničí je jedním z příspěvků České filharmonie k nadcházejícímu Roku české hudby, který vyvrcholí americkým turné v prosinci příštího roku," dodává mluvčí orchestru Luděk Březina.

