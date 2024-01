Česká filharmonie vstoupila do nového roku, Eben připomněl oběti z 21. prosince

Dva novoroční koncerty, jeden odpoledne a druhý večer, toto pondělí v pražském Rudolfinu odehrála Česká filharmonie. Vedl ji hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša. Zazněly zejména skladby českých autorů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Oskara Nedbala.

Ve dvou Dvořákových skladbách se jako sólista představil koncertní mistr filharmoniků, houslista Jiří Vodička. Klavíristka Olga Kern zahrála Rapsodii v modrém od George Gershwina. Programem provázel Marek Eben. Večerní koncert vysílala Česká televize, na jejímž webu lze zhlédnout záznam.

"Ze srdce vám i vaším drahým přeji zdraví a lásku. A ano, štěstí. Ať vás v novém roce nepotká nic zlého. Přeji vám, aby váš rok 2024 byl dobrý a šťastný," vzkázal divákům na začátku přenosu dirigent Hrůša.

Část lidí, kteří dorazili do vyprodaného Rudolfina, se cestou zastavila na pietním místě spojeném s tragédií 21. prosince. Budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde při střelbě útočníka přišlo o život 14 lidí, stojí hned naproti. V reakci na tuto událost také pořadatelé pozměnili program. Na úvod zaznělo Dvořákovo Nokturno H dur, jak divákům oznámil moderátor Marek Eben.

"Změnili jsme program, protože to, co se odehrálo 21. prosince, pozměnilo program nás všech," vysvětlil. Nokturno označil za kompozici spíš meditativní než efektní. "Velmi dobře se hodí na to, abychom věnovali své myšlenky těm, které postihla ta těžko pochopitelná, šílená tragédie, která se odehrála jen 150 metrů od místa, kde právě sedíme," řekl Eben. Následně vyzval obecenstvo, aby po skončení nokturna netleskalo a chvíli setrvalo tiše.

Původní předehru ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta organizátoři zařadili na začátek druhé poloviny a zrušili pochod V nový život Josefa Suka.

Generální ředitel filharmoniků David Mareček v proslovu připomněl, že koncert otvírá Rok české hudby, jak se říká kulturní události připomínající každých deset let významná výročí hudebních osobností. Letos uplyne 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka, 200 let od narození Bedřicha Smetany nebo 150 let od narození Josefa Suka.

"Každý nový rok s sebou přinese chvíle dobré i nelehké. I když si ze srdce přejeme lásku, štěstí a zdraví, čekají nás také okamžiky těžší a méně šťastné. V tomto smyslu je jednou z nejmocnějších sil, která nám dokáže pomoci, hudba. Umí vyjádřit radost i utišit smutek, nadchnout a spojit lidi i ulevit v bolesti," řekl Mareček. "Hudba se hodí k velkolepé oslavě i nejtiššímu rozjímání. Proto vám přeji, aby váš rok byl plný hudby, která s vámi bude všude tam a tehdy, kdy ji budete potřebovat," dodal.

K divákům z pódia promluvil také ministr kultury Martin Baxa z ODS. "Přežije-li kultura, přežije národ," vzkázal. Novoroční galakoncert pořádala filharmonie ve spolupráci s festivalem Prague Sounds. Česká televize večer po jeho přenosu zařadila na program ještě dokument o současném šéfdirigentovi orchestru Semjonu Byčkovovi. Režisérka Alice Nellis v něm mapuje dirigentovu cestu od dětství na sovětských konzervatořích, emigraci do Evropy a posléze USA, stejně jako následnou mezinárodní kariéru na prestižních scénách ve Vídni, Berlíně, Londýně či New Yorku.