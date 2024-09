Šógun si odnáší rekordních 18 cen Emmy. Medvěd na hlavní sošku nedosáhl

Historický epos Šógun v noci na pondělí získal rekordních 18 televizních cen Emmy včetně té pro nejlepší seriálové drama. V komediální kategorii porotci před favorizovanou novou řadou Medvěda překvapivě upřednostnili ságu Stále v kurzu, vyprávějící o stárnoucí hvězdě lasvegaských podniků a scenáristce mladší o několik generací.

Šógun, jenž líčí politické machinace ve feudálním Japonsku koncem 16. století, vynesl i ceny za herectví třiašedesátiletému Hirojukimu Sanadovi a dvaatřicetileté Anně Sawai.

Podle agentury AFP tak ocenění za nejlepší drama poprvé v historii dostal seriál, ve kterém se nemluví anglicky. Šógun, jejž uvedla videotéka Disney+ a který bude pokračovat druhou řadou, byl natočený v Kanadě s herci hovořícími převážně japonsky. Také američtí diváci jej tedy musí sledovat s titulky, na což tamní publikum na rozdíl od Evropanů není zvyklé.

Tvůrce vítězného projektu Justin Marks poděkoval producentům za odvahu. "Šógun je seriál o překladu. Ale ne o tom, co se v překladu ztrácí, nýbrž co je v něm nalezeno," pravil. Podle deníku New York Times je to bezprecedentní situace. Tři roky starý korejský seriál Hra na oliheň sice dosáhl na několik Emmy, i kvůli jazykové bariéře o něm tehdy ale nikdo neuvažoval jako o vážném kandidátovi na hlavní sošky.

Nejlepší minisérií se stal Sobík od Netflixu, zpracovávající téma stalkingu na základě skutečného příběhu. Svou první Emmy získala mimo jiné herečka Jodie Foster, a to za roli aljašské policistky v poslední řadě krimi Temný případ: Noční krajina.

S prázdnou nicméně neodešel ani favorizovaný Medvěd z prostředí gastronomie. V průběhu večera posbíral 11 cen Emmy včetně několika nejsledovanějších v komediální kategorii. Radují se dvě jeho hlavní hvězdy, Jeremy Allen White za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a Ebon Moss-Bachrach za roli vedlejší.

Třiatřicetiletý White hraje šéfkuchaře Carmyho, který se snaží proměnit chicagskou rodinnou prodejnu sendvičů v lepší restauraci. "Tenhle seriál mi změnil život a naučil mě věřit, že změna je možná," řekl White, když trofej přebíral. Moss-Bachrach uspěl s postavou Richieho, cholerického provozního vychovávajícího dceru.

Dvojice byla oceněna už na posledním předávání cen Emmy, které se kvůli loňské hollywoodské stávce konalo s odkladem letos v lednu. Oba ceremoniály hostila losangeleská hala Peacock Theater.

Překvapivou třetí hereckou sošku seriálu Medvěd v komediální kategorii tentokrát vybojovala Liza Colón-Zayas za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli kuchařky Tiny. Porotci jí dali přednost před celebritami jako Meryl Streep, nominovanou za krimi Jen vraždy v budově. "Ráda bych vzkázala všem latinskoamerickým ženám, které se na mě teď dívají, aby nepřestávaly věřit. A taky aby šly k volbám," řekla herečka necelé dva měsíce předtím, než si Američané vyberou nového prezidenta nebo prezidentku.

Pouze cenu za nejlepší ženský herecký výkon v komediálním seriálu si už potřetí odnáší Jean Smart za hlavní roli veteránské stand-up komičky Debory v seriálu Stále v kurzu. "Tohohle si vážím, protože věčně trpím nedostatkem pozornosti," zažertovala herečka na pódiu.

K dalším vítězům patří Elizabeth Debicki, jež obdržela cenu za ztvárnění princezny Diany v seriálu Koruna od Netflixu, nebo Billy Crudup za výkon v The Morning Show. Raduje se také jedenašedesátiletý moderátor Jon Stewart, který v únoru obnovil svou talkshow The Daily Show a nyní s ní porazil konkurenty Jimmyho Kimmela, Stephena Colberta a Setha Meyerse.

Ceremoniál moderovali kanadský herec a režisér Eugene Levy se synem Danem Levym, kteří stojí za úspěšným sitkomem Městečko Schitt's Creek. Žertovali mimo jiné o polemice, zda je temně satirický seriál Medvěd právem řazen mezi komedie, když jej mnozí vnímají primárně jako drama. "V duchu Medvěda dnes nebudeme vtipkovat," prohlásil na pódiu mimo jiné Eugene Levy.

Vítěze vybralo téměř 22 tisíc herců, režisérů, producentů a dalších členů pořádající Akademie televizního umění a věd.