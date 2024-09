Naladit tělo, mysl a ducha. Film o Springsteenovi líčí, jak namáhavé je rockové turné

Do tvůrčího procesu jedné z nejznámějších rockových kapel všech dob a také do zákulisí světového turné, které příští rok vyvrcholí v Praze, dává nahlédnout nový dokumentární film nazvaný Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band. Tento týden měl premiéru na festivalu v kanadském Torontu, 25. října jej také v Česku uvede videotéka Disney+.

Novinku režiséra Thoma Zimnyho namluvil sám Bruce Springsteen. Americký zpěvák a kytarista měl se svou dlouholetou kapelou E Street Band přijet do Prahy již letos, kvůli problémům s hlasivkami bylo však vystoupení přeloženo na 15. června 2025. Čtyřiasedmdesátiletý hudebník už vloni na půl roku pozastavil severoamerickou část koncertní šňůry pro změnu kvůli potížím se zažíváním. Snímek zachycuje jeho rozhovory se spoluhráči i pouto, které mezi nimi upevnila hudba. Rocker před kamerou otevřeně mluví o stárnutí, současnosti i smrtelnosti. Zobrazit 20 fotografií Jeho manželka, jedenasedmdesátiletá zpěvačka a kytaristka Patti Scialfa, štábu přiznala, že jí lékaři diagnostikovali mnohočetný myelom, což je nádorové onemocnění krve. Hudebnice dříve s E Street Bandem pravidelně vystupovala, už na loňských koncertech však chyběla a nezúčastnila se ani nynější světové premiéry v Torontu. "Ta nemoc napadá imunitní systém, takže si musím dobře vybírat, co budu dělat a kam půjdu. Jednou za čas se ke kapele přidám a zazpívám si s nimi pár písniček," vysvětlila webu Variety.com. Ve snímku hovoří též Springsteenův dlouholetý manažer Jon Landau. "Někdo, kdo za pár týdnů oslaví 75. narozeniny, už nevyhnutelně přemýšlí nad smrtelností. Ten film to zachycuje," avizuje producent v narážce na jubileum, kterého se hudebník dožije přespříští pondělí 23. září. Bruce Springsteen na torontské premiéře nového filmu. | Foto: Reuters "Každou noc ze sebe vydává vše. Stoupne si před lidi a snaží se naladit své tělo, mysl a ducha tak, aby to prožíval naplno, protože pak to s ním naplno prožijí i diváci," dodává spolupracovník. Dokument začíná málo známými fotografiemi zachycujícími členy E Street Bandu v mládí. Následuje ostrý střih do současnosti, kdy kapela po šestileté pauze a poprvé od pandemie koronaviru vyráží na světové turné, aby zahrála dohromady pro několik milionů lidí. Koncertní šňůra začala 1. února 2023 v USA, poslední tři večery hudebníci absolvují v Evropě příští léto. Praha bude kvůli odkladu předposlední zastávkou. "Máme to jediné zaměstnání na světě, kde v pětasedmdesáti ještě pořád spolupracujete s lidmi, se kterými jste chodili už na střední," poznamenal na premiéře Bruce Springsteen. Podle Variety.com při sledování archivních záběrů ze 70. a 80. let minulého století diváky trkne, jak moc se frontman na tehdejších koncertech hýbal a při zpěvu tančil. Z dokumentu vyplývá, že právě proto původně angažoval hlavního kytaristu Stevena Van Zandta, aby se nemusel nepřetržitě soustředit na hru. Dnes už je samozřejmě klidnější, přesto ze Springsteena stále čiší vitalita a také jeho kapela stále hraje skvěle, připomíná web. Související Dodat hrdost obyčejným Američanům. Bruce Springsteen hrál ve Vídni skoro tři hodiny Podle něj je nicméně nový dokument místy až příliš oslavný. "Springsteen mluví o tom, jak moc miluje kapelu, nakolik jsou všichni skvělí a jak skvělé výkony odvádí dechová sekce nebo vokalisté. Oni zase říkají, jak strašně milují Springsteena. Není důvod o tom ani na vteřinu pochybovat, ale ve stominutové stopáži je toho trochu moc," poznamenává časopis. Server Indiewire.com oceňuje upřímnost, se kterou ústřední aktér mluví o stárnutí nebo o tom, jak fyzicky i psychicky namáhavé je absolvovat rockové turné na této úrovni v jeho věku. Film objasňuje i některé posuny, například proč E Street Band dříve hrával každý večer jiné skladby, zatímco nyní před publikum předstupuje s téměř neměnným setlistem. "Režisér občas tak často skáče mezi minulostí a současností, až není vždy jasné, o jaké době lidé před kamerou zrovna mluví. To byl ale zřejmě záměr. Springsteen s kapelou přece především mluví o tom, v kolika ohledech je to pořád stejné, přestože oni sami se změnili," shrnuje magazín. Rocker z amerického New Jersey vydal první studiové album nazvané Greetings From Asbury Park v roce 1973. Od té doby celosvětově prodal přes 140 milionů nahrávek. Získal 20 cen Grammy, dva Zlaté glóby, Oscara za nejlepší filmovou píseň Streets of Philadelphia nebo divadelní cenu Tony díky broadwayské show o svém životě a tvorbě. Nový film je už několikátý, na němž Springsteen za poslední čtvrtstoletí spolupracoval s americkým dokumentaristou Thomem Zimnym. Ten získal televizní cenu Emmy za dokument Springsteen on Broadway, kromě toho režíroval více než čtyřicítku videoklipů. "V základu je E Street Band garážová kapela, ale zároveň ve filmu vidíte, jak se na turné chystají dobýt svět. Bylo vzrušující moci to pozorovat," dodává dokumentarista. Související Nechtěl být ani král rapu, ani nádeník. Donald Glover se vydal cestou dvorního šaška Snímek připomíná také již nežijící členy sestavy. Nejdřív v roce 2008 zemřel varhaník Danny Federici, tři roky nato odešel saxofonista Clarence Clemons. Bruce Springsteen na premiéře v Torontu sklidil několikaminutový potlesk. Divákům mimo jiné řekl, že kdyby měl umřít zítra, je na to připravený. "Stálo to za to. Byla to fakt jízda," poznamenal.