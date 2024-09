Nechtěl být ani král rapu, ani nádeník. Donald Glover se vydal cestou dvorního šaška

Na kontě má pět cen Grammy i dva Zlaté glóby, jeho videa a písně nasbíraly přes miliardu zhlédnutí. Navzdory tomu se oficiální životopis amerického rapera, herce, scenáristy a komika Donalda Glovera alias Childish Gambina na streamovací platformě Spotify vejde do tří slov: Nobody gives a fuck. Slušně řečeno "nikoho nezajímá", jak zpívá ve skladbě Lithonia z nejnovějšího alba.

Donald Glover alias Childish Gambino rapuje o tom, že je všem ukradený. V listopadu mu to čeští fanoušci mohou vymluvit, pokud na něj přijdou do pražské O2 areny. | Foto: Fource Entertainment

Desku nazvanou Bando Stone & the New World, jež osciluje mezi plnohodnotnou nahrávkou a soundtrackem k připravovanému filmu, představí Childish Gambino naživo 12. listopadu v pražské O2 areně. Bude to jeho první český koncert a zároveň poslední v této roli. Nadšené ohlasy z aktuálního turné přitom dosvědčují opak stručného hesla. O Donalda Glovera se zajímá kdekdo: příznivci rapu, stand-up komedie, televizních show i hollywoodských filmů.

Jeho kariéra se naplno rozjela začátkem tisíciletí, kdy ztvárnil bývalého středoškolského hráče amerického fotbalu Troye Barnese v seriálu Zpátky do školy. Od té doby se zapsal do povědomí rolí karbaníka Landa Calrissiana ve filmu Solo: Star Wars Story, objevil se také ve snímcích Marťan či Spider-Man: Homecoming. V anglické verzi nadaboval lva Simbu pro remake slavného Lvího krále.

Komediální talent uplatnil coby scenárista a herec v sérii Studio 30 Rock, avšak podobně jako v případě Zpátky do školy ho práce v kolektivu s jasnou hierarchií nakonec přestala bavit. "Chci prostě dělat to, co chci já," zdůvodnil svůj odchod.

V současnosti už víme, co měl na mysli. Za seriál Atlanta, který vytvářel mezi lety 2016 a 2022, získal Zlaté glóby i televizní ceny Emmy. Glover je pod ním podepsán coby představitel jedné z hlavních rolí, producent a scenárista. Podivné příběhy z hiphopové komunity v surreálné variantě amerického města Atlanta pracují s černým humorem, satirou i společenskou kritikou. Glosují život v dnešních USA z pozice Afroameričana. Ve scenáristickém týmu, do něhož patřil také Gloverův bratr Stephen, nebyli žádní běloši.

Ztížit a natřít

Souběžně s jeho televizní a filmovou kariérou se formovala také ta hudební. Pseudonym Childish Gambino si vytvořil ledabyle: použil lehce přitroublý generátor náhodných rapových jmen, který pro fanoušky vytvořila skupina Wu-Tang Clan. Pod novým uměleckým jménem v roce 2011 debutoval albem Camp. Na něm ale možná ještě příliš často rapoval o tom, jak mu nikdo nerozumí a není dostatečně oceněný.

Časem však Childish Gambino dospěl v muže, jenž se více než sám sebou zabývá širšími společenskými problémy. Nejvíce asi ve světoznámém klipu This is America z roku 2018, dodnes vzbuzujícím silné reakce a detailní analýzy. Na serveru YouTube už se počet jeho přehrání blíží miliardě.

Gloverovi a japonskému režisérovi videa Hiro Muraiovi, který spolupracoval také na Atlantě, se povedlo vyvolat v divácích smíšené emoce spojením radostných tanečních kreací s okázalým, nesmyslným násilím. Ostře kontrastní klip odkazuje k žánrovým klišé, rasovým stereotypům a drsným segregačním zákonům, jež v USA platily až do roku 1965. Gangster obklopený auty či zbraněmi v Gloverově podání není romantický hrdina, jak to často vnímal hiphopový svět, nýbrž těžko definovatelný šílenec. Raper tímto způsobem poukazuje na vraždění a časté masové střelby v současné Americe.

Do její minulosti, avšak té hudební, se o dva roky dříve obrátil albem Awaken, My Love. Tehdy mnohé fanoušky překvapil, když místo rapu přišel s poctou soulu, funku, R&B a kapelám jako Funkadalic nebo The Isley Brothers.

Největší pozornost vzbudil skladbou Redbone, dodnes jeho nejposlouchanější. Historie songu přitom poukazuje na autorovu lehce stinnou stránku: napadl ho při pročítání internetových komentářů o tom, jak prý nedokáže napsat hit. A tak ho Glover napsal. Natruc k němu nevytvořil klip, aby to sám sobě ztížil a všem pomlouvačům natřel.

Track This is America vynesl Childish Gambinovi čtyři ceny Grammy. Vyjadřuje se k násilí, xenofobii a předsudcích v USA. | Video: RCA Records

V nedávném rozhovoru pro Youtube pořad Hot Ones se ho na tento sklon k negativně vybuzené motivaci ptá moderátor Sean Evans. Dnes čtyřicetiletý Glover s lehce prošedivělým vousem reaguje slovy o skoro "černé magii", jakou v malých dávkách potřebuje zažít každý ambiciózní mladý člověk.

Kdo si zpětně projde jeho stand-up výstupy nebo komediální skeče, dá mu za pravdu. Skládají se v obraz talentovaného mladíka, který se urputně snaží zaujmout a být lepší než ostatní.

Donald Glover nepochybně uspěl. V jeho cestě za zformováním Childish Gambina mu kromě režiséra Hiro Muraie pomohl především dlouholetý kamarád, skladatel a hudební producent Ludwig Göransson. Seznámili se při natáčení seriálu Zpátky do školy, k němuž Švéd zkomponoval soundtrack. Od té doby se Göransson pravidelně podílí na produkci Gloverových alb, tracků i mixtapů - v případě toho nazvaného Culdesac zveřejnili také akustickou verzi z hotelového pokoje.

Seveřan má v současnosti na kontě dva Oscary za hudbu k filmům Oppenheimer a Black Panther, zatímco fanoušci sci-fi ságy Star Wars ho znají díky nakažlivě chytlavé znělce seriálu Mandalorian.

Dvorní šašek odchází

Uprostřed letošního léta Glover vydal album Bando Stone & the New World, na němž dříve těsnou spolupráci s Göranssonem poněkud zredukoval. Jejich kariéry se rozběhly do jiných směrů a zkrátka není čas. Ten už uzrál natolik, že Glover se rozhodl s postavou Childishe Gambina rozloučit. "Podle mě je Childish Gambino trochu podobný šéfovi z Kanclu v tom smyslu, že skvěle fungoval před deseti lety," řekl s odkazem na oblíbený seriál.

Že je načase se posunout, napovídá i obal letošní desky. Glover na něm sedí s melancholicky zamyšleným výrazem ve tváři, se slepicí v rukou a taťkovskou kšiltovkou na hlavě. Je to image na hony vzdálená zarostlému polonahému maniakovi z This Is America.

Bando Stone bude podle traileru pozoruhodná postava Gloverova připravovaného celovečerního režijního debutu, kde se muzikant ocitne v jakési postapokalyptické realitě. Multimediální projekt spojující album, film a částečně i aktuální turné svým způsobem dotahuje to, co umělec naznačil na své desce Because the Internet z roku 2013. Doprovázely ji krátkometrážní film a dvaasedmdesátistránkový scénář, který si lidé mohli pročítat při poslechu.

Vědomí, že Donald Glover na koncertní šňůru vyrazil po šesti letech a jedná se o labutí píseň Childish Gambina, celou akci pozvedá do mimořádných výšin. Na internetových fórech fanoušků se to hemží komentáři o jedinečných a neopakovatelných zážitcích, o nejlepších koncertech, jaké kdy viděli a slyšeli. Praha se dle všeho má na co těšit.

Bude to příležitost rozloučit se s rapovou postavou, jež do světa hip hopu přinesla osobitý pohled. "Nikdy jsem nechtěl být král rapu," řekl Glover v rozhovoru pro Hot Ones, "ale nechtěl jsem ani skončit jako nádeník. Vybral jsem si prostě cestu dvorního šaška a mohl jsem si tak dělat i dovolit cokoliv."

Opravdu dá Childish Gambinovi navždy sbohem poté, co v únoru 2025 čtveřicí koncertů v Austrálii završí turné? Těžko říct. "Už mě to prostě nenaplňuje," řekl deníku New York Times. V podstatě identicky se vyjádřil, když před více než deseti lety opouštěl seriál Zpátky do školy. V současnosti se však mluví o celovečerním filmu, ve kterém by si roli Troye Barnese zopakoval.

Potřebou neustálé změny a hledáním nových projektů jako by se v Gloverovi zračila současná roztěkanost. Byť v září oslaví 41. narozeniny, hyperaktivním temperamentem připomíná spíše své kolegy z generace Z. A nejen ty umělecké. Kolik z nás se v současnosti přesouvá z jednoho projektu na druhý, zkouší nová hobby, zas a znovu objevuje fascinující hesla na Wikipedii? Možná že Donald Glover dělá tak trochu to samé, jen se mu daří z každé kratochvíle a náhodného nápadu vykřesat tu nový song, tam scénář, tu další spolupráci.

"Ať ten chlápek sáhne na cokoliv, vždycky z toho vyleze něco dobrého," shrnul to jeden fanoušek v komentáři pod klipem k tracku Lithonia. Na rozdíl od postapokalyptického světa, ve kterém je Bando Stone asi právem sklíčený, že nikoho nezajímá, se Donald Glover o nedostatek pozornost zatím bát nemusí.

Video: Trailer z filmu Bando Stone & The New World