"Tuhle planetu nesnáším." Trailer ukazuje film s Cate Blanchett podle hry Borderlands

Na úspěch nedávných adaptací počítačových her, které zaznamenaly seriál The Last of Us a celovečerní Super Mario Bros. ve filmu, chce navázat připravovaný velkorozpočtový snímek Borderlands. Na motivy stejnojmenné herní série jej natočil Eli Roth, autor hororů Hostel nebo Den díkůvzdání. Ve středu večer studio Lionsgate zveřejnilo první trailer.

2:43 Film Borderlands uvedou česká kina 8. srpna. | Video: Bontonfilm