Temné vize budoucnosti. Braxtonova opera má světovou premiéru v Praze

Festival Prague Music Performance zaměřený na klasickou, jazzovou a experimentální hudbu uvede příští úterý 1. srpna světovou premiéru multimediální opery Trillium X. Zazní v podání orchestru vedeného autorem, multiinstrumentalistou Anthonym Braxtonem a jeho dlouholetým asistentem Rolandem Dahindenem v pražském Centru současného umění Dox.

Trillium X je předposlední operou cyklu, jejž sedmaosmdesátiletý Braxton rozvíjí od 90. let minulého století. "Celá čtyřhodinová premiéra se bude natáčet. Máme 12 úžasných sólových zpěváků z klasického, jazzového i experimentálního hudebního světa a náš padesátičlenný Prague Music Performance Orchestra bude ještě obohacen o klavíristku Hildegardu Kleebovou, která nahrála Braxtonovo kompletní dílo," říká klavírista a ředitel festivalu Jan Bartoš.

Hudebník, pedagog a tvůrčí myslitel Braxton na díle o čtyřech dějstvích Trillium X pracoval pět let. Zabývá se v něm tématy metafyziky, mystiky i lidského vědomí. Předestírá temné vize budoucnosti - ať už se týkají globálních katastrof, jaderných hrozeb či soužití robotů a lidí.

Projekt Trillium nevypravuje konvenční příběhy ve smyslu klasické italské či německé opery. Neexistuje jediná dějová linie, posluchač sleduje víceúrovňový sled událostí. Úterní premiéře v Doxu bude od 16 hodin předcházet přednáška Tima Hoyera, autora knihy o Braxtonovi. "Představí osobnost a dílo Anthonyho Braxtona a vysvětlí estetické principy jeho rozsáhlého operního projektu," uvádějí pořadatelé.

Festival za dva roky uvede ještě poslední, nejrozsáhlejší část Braxtonova operního díla Trillium L. Ta cyklus uzavře. "Stane se tak u příležitosti Braxtonových 80. narozenin. Považuji za velkou poctu, že si pro obě premiéry vybral právě náš orchestr a festival," dodává Jan Bartoš.

Vizionář Braxton se nejen v komunitě soudobé hudby těší velké úctě. Jako saxofonista a skladatel vytyčil nové konceptuální i technické hranice americké jazzové a experimentální tradice. Svými díly nebo jako člen organizace Association for the Advancement of Creative Musicians se zařadil po bok improvizátorů, jako byli John Coltrane, Ornette Coleman, Paul Desmond, Warne Marsh či Albert Ayler, i skladatelů jako Charles Ives, Harry Partch nebo John Cage. Kromě toho rozpracoval vlastní koncepce techniky hry na nástroje, témbru, metra a rytmu, vedení hlasů a nástrojového složení souborů.

Jeho asistent, jedenašedesátiletý Roland Dahinden ze Švýcarska, studoval mimo jiné hru na trombon, skladbu a dirigování ve Štýrském Hradci. Jako dirigent a trombonista se specializuje na interpretaci soudobé hudby a jazzu. Od roku 2021 je hlavním dirigentem Prague Music Performance Orchestra. Tento mezinárodní soubor vznikl v rámci festivalu a tvoří jej přední představitelé experimentální i improvizační scény. Orchestr se zaměřuje na různé formy řízené improvizace a kombinuje klasickou notaci s grafickými partiturami, notované, aleatorické i zcela improvizované pasáže.

Festival Prague Music Performance existuje od roku 2010, vystoupili na něm přední klavíristé jako Alfred Brendel, Brad Mehldau, Uri Caine, kontrabasistka Esperanza Spalding, kytaristé Thurston Moore a Marc Ribot nebo smyčcový Kronos Quartet.

Video: Trailer z Braxtonovy opery Trillium J