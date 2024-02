Sci-fi o posledním rozloučení. Bernal ve filmu oživuje svou lásku v cizím těle

Co kdyby mohl člověk někoho, koho miloval a kdo mu zemřel, dočasně oživit alespoň v cizím těle. Udělal by to, aby se naposledy rozloučil? Otázku klade nový sci-fi film Another End, který měl premiéru na festivalu Berlinale. V dystopickém dramatu z blízké budoucnosti hlavní roli ztvárnil Gael García Bernal.

Pětačtyřicetiletý Mexičan známý ze snímků Amores perros, Babel nebo Motocyklové deníky novinku v německé metropoli osobně uvedl po boku herečky Renaty Reinsve, jež na sebe nedávno upozornila v komediálním dramatu Nejhorší člověk na světě. Film Another End natočil Ital Piero Messina. Odehrává se v ponurém světě, kde si pracovníci výzkumného ústavu Aeterna v bílých pláštích nechávají platit za to, že vkládají duše zemřelých do cizích těl a dočasně je oživují. Lidé si podobná poslední rozloučení platí z terapeutických důvodů. Související Kde se v Rusech bere zlo. Ve filmu o Ukrajině předčítá poezii Patti Smith Bernal hraje Sala, jenž od smrti své lásky Zoe žije jen ve vzpomínkách. Bolest zahání alkoholem, prášky a hlasitou hudbou. Jeho sestra Ebe, kterou ztvárnila na Oscara nominovaná herečka Bérénice Bejo, už se na bratrovo soužení nemůže dál dívat. Přiměje ho, aby navštívil sídlo Aeterny v mrakodrapu, kde sama pracuje, a novou technologii vyzkoušel. Sal zprvu váhá. Nakonec ale nechává Zoe znovu ožít v těle herečky Renaty Reinsve. Návrat milované osoby do života mu na chvíli vrací radost. Ta však může trvat jen tak dlouho, jak stanovují pravidla společnosti Aeterna. A také dokud hrdina nezjistí, že upínáním se na minulost trauma jen prohlubuje. Navíc mu dochází, že podruhé už se od milované bytosti odloučit nedokáže. "Je to velice romantický film. Sice vypráví o ztrátě, ale je úžasný a jsem na něj hrdý," řekl Bernal na červeném koberci v Berlíně. Gael García Bernal nové sci-fi osobně představil v Berlíně. | Foto: Reuters Herec tvrdí, že díky natáčení získal na některé věci jiný náhled. "Vyrůstal jsem v západní kultuře, kde jsme zvyklí tělo od duše oddělovat. Podle mě jsou ale neodmyslitelně spjaté. A toto uvědomění mě silně poznamenalo," uvažuje herec. Jeho sousedku Juliette, která ve filmu znovu oživí svého manžela a dceru, zpodobnila Olivia Williams. Podle ní je nápad, s nímž si film zahrává, strašný a lidem by bolest jedině prohloubil. "Ale, a to je na tom asi nejstrašnější, kdybychom takovou možnost doopravdy měli, i kdybychom mohli někoho milovaného znovu oživit jen na pět minut, bylo by hrozně těžké říct ne," myslí si herečka. Podle serveru Deadline.com je film vizuálně uhrančivý a dobře zahraný. Snaží se vyprávět o hranicích mezilidských vztahů, truchlení a prodlužování života díky technologiím. Ambiciózní scénář plný filozofických úvah o tom, co utváří identitu a jakou roli v tom hraje paměť, se však míjí s emocionálním těžištěm příběhu. Nakonec se tvůrcům nedaří říct nic zásadního ani k psychologické, ani etické stránce tématu. Více než dvouhodinový snímek je navíc zbytečně dlouhý a nevěrohodně vysvětluje například motivaci postav, které druhým propůjčují svá těla, napsala kritička. Časopis Cineuropa.org je vstřícnější. Podle něj první půlka přehledně představuje situaci i postavy a udržuje pozornost diváků, kteří tuší, že oživováním mrtvých si hrdinové zahrávají s ohněm. Druhá část filmu už je melodramatičtější, občas až moc sentimentální, ale vede k uspokojivému konci, tvrdí web. Ten chválí také kameru pracující s odstíny modré, černé a šedé, což obrazu propůjčuje adekvátně depresivní, neživotně chladnou atmosféru. Film Another End je jedním z dvacítky titulů, které v hlavní soutěži letošního ročníku Berlinale usilují o hlavní cenu Zlatého medvěda. Vítěz bude znám v sobotu. Video: Trailer z filmu Another End 1:54 Filmu Another End zatím nemá českého distributora. | Video: Indigo Film