Kým být, s kým být? Třicátnice Julie se hledá ve filmu Nejhorší člověk na světě

Julie chce být doktorkou, během studií ale zjistí, že chirurgie jí nevoní, že připomíná tesařinu. Tak se místo těla zaměří na duši. Ani studia psychologie ji však nenaplní. Kupuje si foťák, jenže ani u něj nezůstane.

Rychlým vhledem nás režisér Joachim Trier zavádí do života protagonistky svého nového filmu Nejhorší člověk na světě, který od uplynulého čtvrtka promítají kina. Po prologu změní tón, i nadále však hledí na zástupkyni generace, jež neumí najít své místo na světě.

Takřka třicetiletá Julie hned během prologu dovede rozdělit publikum. Podobně jako v případě jiné netradiční romance Amélie z Montmartru stačí pár minut, aby si divák udělal silný názor. Zda podlehne hrdinčině zvláštní povaze, nebo bude mít potíž se na ni napojit.

Po hektickém prologu, v němž Julie netradičně ve třetí osobě vypráví sama o sobě, však osmačtyřicetiletý norský filmař Trier brzdí. A svůj vztahový "román" o 12 kapitolách svádí k mnohem realističtějšímu tvaru. Julie netápe jen v tom, čemu by se měla věnovat. Stejně nejistá je ohledně toho, s kým žít.

Trier se po pět let starém fantaskním thrilleru Thelma vrací ke všednějším motivům svých prvních snímků o životě v současném Norsku nazvaných Repríza a Oslo, 31. srpna. A opět využívá kvalit spoluscenáristy Eskila Vogta, jeho citu pro dialog i schopnosti zachytit běžné lidské nejistoty.

Nejpozoruhodnější na novince je, s jakou lehkostí osciluje mezi romancí či romantickou komedií a vážnějším vztahovým dramatem, které má ambici postihnout nejistoty generace dnešních dvacátníků, již i na prahu třicítky tápají, co se sebou.

Nejhorší člověk na světě dovede pohltit, když spolu lidé jen tak hovoří. Julie si po vztahu s profesorem najde čtyřicátníka Aksela. Ten kreslí undergroundové komiksy na pomezí karikatury a "čuňačinky". Hned zpočátku Julii řekne, proč by jejich vztah možná ani neměl začít.

1:43 Film Nejhorší člověk na světě kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: Aerofilms

Každý se nachází v jiné životní fázi, je zřejmé, co by se mohlo pokazit. Přesto se brzy sestěhují. Julie se ve světě Akselových vrstevníků sice necítí nejlépe a debaty o dětech odmítá, během pár replik je však zřejmé, jak si oba rozumí na té nejzákladnější partnerské úrovni, kdy jde o vzájemné pochopení, důvěru v úsudek druhého.

Avšak jak se s dalšími kapitolami pozvolna rozprostírá šíře témat - od vztahu k otci přes zkoumání, kde začíná nevěra, po řešení mezigeneračních potíží, různé pohledy na štěstí či vážnou nemoc -, snímek občas kolísá. Jsou tu silné pasáže nezávazného flirtování s bezejmenným cizincem na večírku. Trier si dovoluje fantaskně doslovné, ale funkční vykreslení toho, jak se pro jednoho z partnerů čas zastavil, zatímco druhý touží jít dál.

S přibývajícími minutami nicméně sílí pocit, že Julie žije v podivném vzduchoprázdnu. Jako by takřka padesátníci za kamerou zapomněli, že by mohla mít přátele také mezi svými vrstevníky. Hrdinka se noří pouze do světů svých partnerů, do nichž zcela nezapadá, a přestože se snímek snaží vykreslit současnou generaci, obzvláště ke konci jako by mluvil trochu "otcovským" hlasem.

Ne snad, že by tvůrci vyobrazili Julii coby bezradnou a dávali za pravdu starším postavám. Přinejmenším je však obtížné se na hrdinku napojit, pokud zrovna nejste v jejím věku či podobném životním rozpoložení.

Ne všechny kapitoly jsou stejně silné, některé vyznívají do ztracena. Byť se je tvůrci snaží variovat délkou i povahou, tam, kde jde o obecnější témata a bolístky, nepůsobí stejně intenzivně, jako když si protagonisté hledí z očí do očí a řeší momentální pocity.

Scénář se skrze pohled dvou generací dotýká aktuálních společenských a politických témat. Vyhýbá se jasnému názoru na patriarchát či mansplaining a byť v jedné chvíli dialog bez póz realisticky vykreslí přiopilé lidi na večírku, jindy zůstává u nedořečenosti, která diváka nechává až příliš na pochybách.

Před kamerou se například odvíjí televizní debata mezi feministkou a kreslířem hájícím se, že komiksová nadsázka nemusí být sexismus. Tyto chvilky mají spíše dokreslit, kde se nacházejí protagonisté, než jakou povahu má současný svět. Právě v takových okamžicích ale převládá pocit, že s obecnými tématy jsou autoři rychle hotovi, že jejich filmový román o 12 kapitolách místy klopýtá ve snaze postihnout až příliš mnoho.

Poté však přijdou zdrcující chvíle, kdy má divák pochopení pro všechny, pro jejich nejistoty i chyby. A tam Trier stále zůstává jedním z filmařů, kteří dovedli zůstat u silných citových vzplanutí romancí, a přitom se nepohybovat ve variaci klasické romantické trajektorie "potkali se, rozešli se a po mnoha dějových kličkách byla svatba".

Snímek za mnohé vděčí i výkonu Renate Reinsveové, která za něj právem získala hereckou cenu na festivalu v Cannes. Její schopnost vyjádřit v jediné scéně nuancovanou škálu pocitů pozvedá mnohé pasáže. A civilní, střídmý Anders Danielsen Lie v roli Aksela jí je rovnocenným partnerem.

"Nechci žít dál ve svém umění. Chci žít dál ve svém bytě," říká Aksel v okamžiku, kdy nejde o ideály, ale o život. V jiném snímku by to mohla být replika v duchu Woodyho Allena, na kterého ostatně film občas odkazuje náladami i jazzovým hudebním doprovodem. Tady to spíš než neurotická průpovídka je reálná a dojemná obava.

V takových scénách, umně se pohybujících mezi lehkým tónem a studeným realistickým severským dramatem, film ožívá nejsilněji. Jen jde paradoxně mnohdy o momenty, v nichž jsou důležitější pocity Juliiných partnerů než ty její.

Hrdinka ostatně v jedné chvíli říká, že si připadá, jako by ve svém životě hrála vedlejší roli. A byť prakticky nezmizí z plátna, vkrádá se otázka, zda tvůrci tuto repliku nevzali o něco víc doslova, než by chtěli.