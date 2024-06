Na festivalu v Annecy uspěly české filmy Hurikán nebo Život k sežrání

Hned tři krátkometrážní snímky české společnosti Maur film uspěly na festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy. Drsná romance Hurikán získala cenu publika pro krátký snímek, příběh o úskalích rodinné dovolené u moře Ahoj léto si odnáší ocenění mladých diváků a titul Joko cenu pro nejlepší původní hudbu ke krátkému filmu. Raduje se také Kristina Dufková s novinkou Život k sežrání.

Film Hurikán vypráví o hrdinovi, který se vydává na odyseu ve snaze získat nový sud piva pro výčepní Báru, do níž se zakoukal. | Foto: Maur film

"Tento hattrick cen představuje snímky v široké škále animačních technik a ukazuje nesmírnou kreativitu našich autorek a autorů," říkají producenti Kamila Dohnalová a Martin Vandas. "Jsme nadšeni, že žižkovský svéráz, humor i atmosféra devadesátek jsou mezinárodně srozumitelné a zábavné pro publikum z celého světa, které každoročně do Annecy zavítá," dodává Dohnalová na adresu filmu Hurikán.

Tato černobílá romance s komediálními prvky v režii Jana Sasky vrací diváka do 90. let minulého století na pražský Žižkov. Hrdina se vydává na odyseu ve snaze získat nový sud piva pro barmanku Báru. Snímek vznikl kreslenou 2D animací za použití 3D referencí a podílelo se na něm několik desítek animátorů z Česka, Francie, Slovenska nebo Bosny a Hercegoviny. Pro režiséra jde o profesionální debut. Žánrově navazuje na jeho poslední krátkometrážní Happy End z roku 2015, který posbíral několik festivalových ocenění a byl na oscarovém shortlistu.

Prázdninová groteska režisérského dua Martina Smatany a Veroniky Zacharové Ahoj léto, která v Annecy okouzlila mladé diváky, kombinuje techniku stop-motion s ručně kreslenou animací. Podle tvůrců přináší jedenáctiminutovou podívanou plnou nečekaných zvratů.

Trojici oceněných snímků Maurfilmu uzavírá adaptace francouzského divadelního dramatu Joko od Rolanda Topora v režii polské rodačky Izabely Plucińské, vyrobená v koprodukci s polským a německým studiem. Groteskní příběh o nadvládě jednoho člověka nad druhým oslovil porotu hudbou složenou Aljaksandrem Jasinským, který vytvořil soundtrack také k Ahoj léto.

Úspěch Dufkové

Celovečerní loutkový film režisérky Kristiny Dufkové Život k sežrání si pak odnáší cenu ze soutěžní sekce Contrechamp. Snímek s humorem a za doprovodu písní sleduje první strasti, lásky i nástrahy dospívání.

"Dvanáctiletý Ben nadevše miluje nejen muziku, ale i jídlo a vaření. A je to na něm taky znát. Když se ale jednoho dne zabouchne do spolužačky Klárky, rozhodne se s kily navíc zatočit. Na cestě za vysněnou postavou i Klárčiným srdcem mu pomáhají hlavně kamarádi z kapely a starostlivá maminka," stojí v anotaci. Česká kina začnou Život k sežrání promítat v říjnu.

Život k sežrání vznikl na motivy knižního bestselleru Mikaëla Olliviera, který v českém překladu Erika Lukavského vydalo nakladatelství Baobab. "Po přečtení této knihy jsem hned věděla, že je to látka pro animovaný film. Jedním z hlavních motivů je nadváha a zápas s ní, tedy trojrozměrné a hmotné téma. Klasická loutka tak byla nejvhodnější cesta pro ztvárnění obézního Bena a interpretace světa kolem něj," říká režisérka Dufková. Bena namluvil Hugo Kovács, jeho matku Tatiana Dyková a otce David Novotný. Hudbu složili držitel tří Českých lvů Michal Novinski s hercem i muzikantem Jiřím Macháčkem, jenž spolupracoval také na scénáři.

Na letošní ročník festivalu v Annecy bylo přihlášeno rekordních 3277 filmů ze 108 zemí. Do výběru se probojovaly ještě dva tituly českého Maurfilmu. Do studentské sekce byl zařazen Plevel, který měl nedávno světovou premiéru na festivalu v Cannes. V kategorii Perspektivy pak svůj intimní dokumentární deník I Died in Irpin představila debutující ukrajinská režisérka Anastasija Falilejevová. Dojemné zkoumání přežití během ukrajinského konfliktu vypráví optikou osobní zkušenosti.

Mezinárodní festival animovaného filmu v Annecy se koná od roku 1960. Od poloviny 80. let jej doprovází přidružený trh. Roku 2021 v hlavní kategorii získala cenu poroty režisérka Michaela Pavlátová se snímkem Moje slunce Mad.

Video: Trailer z filmu Život k sežrání