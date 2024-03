O slepicích a Žižkově. Festival v Annecy uvede čtyři české animované filmy

Mezinárodní festival animovaných filmů ve francouzském Annecy letos uvede čtyři české krátké animované snímky, z toho tři od producentské společnosti Maur film. Akce se koná od 9. do 15. června. Pořadatelé vybírali z rekordních 3277 přihlášených děl z celého světa.

Loni se do oficiálního výběru dostalo sedm českých snímků včetně Tondy, Slávky a kouzelného světla režiséra Filipa Pošivače, který si odvezl cenu soutěžní sekce Contrechamp a čerstvě získal Českého lva za nejlepší animovaný film.

Do krátkometrážní soutěže Short Film Competition letos porota vybrala dva české uchazeče. Prvním je Hurikán od Jana Sasky, jehož černou komedii Happy End festival promítl v roce 2016. Teď se umělec do Annecy vrací s drsnou černobílou romancí z pražského Žižkova 90. let minulého století. Třináctiminutový snímek s komediálními prvky se jmenuje podle hrdiny, který se vydává na odyseu ve snaze získat nový sud piva pro výpeční Báru, do níž se zakoukal.

Druhým vybraným je Free the Chickens od slovenského výtvarníka a filmaře z pražské FAMU Matúše Vizára. Jeho Pandy roku 2013 získaly ceny v Annecy i na dalším francouzském festivalu v Cannes. Novinka vypráví příběh neúspěšného pokusu o záchranu slepic z tovární haly a řeší etický rozměr vztahu člověka se zvířaty.

Dalším z navrátilců se stane Martin Smatana, jenž roku 2019 získal v Annecy cenu mladých diváků s absolventským snímkem Pouštět draka. Jeho novinku Ahoj léto, kterou režíroval s Veronikou Zacharovou, letos festival vybral do sekce Young Audience. Vypráví o úskalích rodinné dovolené u moře. Krátký film kombinující takzvanou stop-motion techniku a ručně kreslenou animaci zaujal už na zdejším filmovém trhu v roce 2020, když jako projekt ve vývoji získal cenu Open Workshop.

Poprvé se v Annecy představí ukrajinská režisérka Anastasija Falilejevová. Její autobiografický krátký animovaný dokument produkovaný Martinem Vandasem ze společnosti Maur film nazvaný I Died in Irpin zachycuje skutečný příběh přežití a útěku z Ruskem napadeného města Irpiň. Festival ho zařadil do sekce Perspectives.

Posledním vybraným snímkem s českou účastí je minoritní koprodukce Joko polské režisérky Izabely Plucińské, která v roce 2005 získala Stříbrného medvěda na Berlinale za film Jam Session. Její novinka Joko, již uvede soutěžní sekce krátkých snímků, předkládá "groteskní vizi věčného vykořisťování".

Mezinárodní festival animovaného filmu v Annecy organizátoři pořádají od roku 1960. Od roku 1985 doprovází zdejší Mezinárodní trh animovaného filmu známý pod zkratkou MIFA.

Video: Trailer z filmu Ahoj léto