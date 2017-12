Americká rocková skupina Queens of the Stone Age v červnu přijede do Prahy

před 1 hodinou

Do pražského Fora Karlín přijede 20. června 2018 rocková kapela Joshe Hommea Queens of the Stone Age. Vstupenky za 990 Kč + poplatky jdou do předprodeje v pátek 15. prosince. Skupina tu zahraje také písně z osmé desky Villains, která vyšla letos. "Název Villains (Darebáci) není politické stanovisko. Nemá to co dělat s Trumpem ani s jinou podobnou sračkou. Je to jednoduše slovo, které fantasticky vypadá, a komentář tří verzí každého scénáře. Všichni potřebují svého darebáka - něco nebo někoho, komu mohou nadávat. Ovládnout to nemůžete. Jediná věc, kterou můžete, je pustit naštvanost," říká k názvu nového alba Homme.

