Recenze: K Morrisseyho veřejným projevům se přidává kázání na desce. Zpívá proti válce i médiím

před 17 minutami

Britský zpěvák Morrissey často a rád kritizuje britskou královskou rodinu i dění ve společnosti. Nyní na protisystémovém kázání částečně postavil i nové album Low in High School. "Společenské komentáře byly vždycky nedílnou, byť poměrně bizarní součástí osobnosti tohoto britského rozervance. Na deskách ale od něj málokdo chce slyšet kázání. Jeho nejlepší písničky přece vždycky byly o lásce," píše v recenzi Jiří Vaněk.

Ostré kytary prořezávají ticho, horny troubí na poplach a stárnoucí elegán posluchačům vemlouvavě doporučuje, aby naučili své děti rozpoznávat propagandu a opovrhovat jí.

Tak začíná první píseň My Love, I’ll Do Anything for You nového alba Low in High School britského zpěváka Morrisseyho.

To předchozí, World Peace Is None of Your Business, vyšlo před více než třemi lety, ovšem během té doby bylo o Morrisseym slyšet dost: rozhádal se s vydavatelstvím, publikoval svůj první román a také oznámil, že trpí rakovinou.

Ty zprávy člověka jen vyděsí

K vážné nemoci nejspíš odkazuje i videoklip k prvnímu singlu Spent the Day in Bed, ve kterém zpěváka vezou na invalidním vozíku. Na elektrickém klavíru postavená písnička je mimořádně chytlavá a vlastně trochu nemorrisseyovská: věčný rozervanec vypráví o tom, jak strávil den v posteli, a ostatním doporučuje vypnout zprávy a udělat to samé. Zprávy se totiž člověka snaží jen vyděsit, varuje.

Výborných písniček je na desce víc: třeba druhý singl Jackie’s Only Happy When She’s Up on the Stage o neschopnosti velkých umělců srovnat se s reálným světem nebo ostrý protestsong Who Will Protect Us from the Police (dost možná inspirovaný incidentem z roku 2015, kdy byl Morrissey podle vlastních slov sexuálně obtěžován během letištní prohlídky). Morrissey toho má zkrátka na srdci spoustu.

A stejně jako se tenhle fanoušek brexitu politizuje ve svých veřejných prohlášeních, cítí potřebu kázat i v písničkách. Což je trochu problém; společenské komentáře byly vždycky nedílnou, byť poměrně bizarní součástí osobnosti tohoto britského rozervance. Na deskách ale od něj málokdo chce slyšet kázání. Jeho nejlepší písničky přece vždycky byly o lásce.

Na albu je tak potřeba přetrpět až příliš banálních chytristik, například sedmiminutovou protiválečnou ságu I Bury the Living. Čert vezmi, že je plná klišé - když ale Morrissey o pár písní dál opěvuje Izrael, vkrádá se na jazyk otázka, kde by asi tahle země bez svojí armády byla.

Morrissey: Low in High School Vydalo: Etienne Records

Hodnocení Aktuálně.cz: 70 %

Nechtěně komicky působí vlastně i jedno téma osobní, totiž zpěvákova posedlost, ehm, rozkrokem (In Your Lap, Home Is a Question Mark). Výrazně čerstvěji pak zní All the Young People Must Fall in Love; Lennonovu Give Peace a Chance sice připomíná víc, než je zdrávo, ale dává aspoň nějakou naději.

Je nutné zdůraznit, že oproti předchozí nahrávce, která místy působila jako nedotažené demo, je ta nová výrazně sevřenější. Kytarový zvuk s výraznými syntezátory občas občerství klavírní balada (In Your Lap) nebo španělské rytmy (The Girl from Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel), takže po hudební stránce rozhodně nenudí.

Samotný Morrissey řekl, že tentokrát chtěl zachytit ducha neustále se měnícího světa. Těžko říct, jestli se mu to povedlo. Jasné je jen to, že Low in High School kvalit Morrisseyho tří desek z první dekády jednadvacátého století bohužel nedosahuje.