Příběh nejstrašnějšího zločinu první republiky, který otřásl Československem. Tak by se daly popsat brutální vraždy spojené s údajným kanibalismem, které se v roce 1919 odehrály v Kohnově mlýně v Třebíči. Odhalit se je povedlo díky upovídanému opilci, a to až o dlouhých šest let později.