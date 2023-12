Narozena v Moskvě, dospívala ve Varech. Zpěvačka Aiko zastoupí Česko v Eurovizi

Narodila se v Moskvě, vyrůstala v Karlových Varech a nyní žije v britském Brightonu, kam odjela studovat. Zpěvačka Aiko, vlastním jménem Alena Shirmanova, bude příští rok reprezentovat Česko v televizní hudební soutěži Eurovize. V národním kole zvítězila na základě hlasování fanoušků.

O vítězce ve středu ráno informovala Česká televize, která minulý týden představila sedm účastníků v přímém přenosu z pražského klubu Roxy. Lidé poté mohli sedm dní hlasovat přes aplikaci či web televize. Vedle Aiko byly v národním kole zpěvačky Elly, Gianna Lei a Lenny, kapela Mydy nebo zpěváci Tom Sean a Tomas Robin.

Aiko se s rodinou přestěhovala z Moskvy do Česka jako pětiletá, rodiče mají realitní kancelář, jak popsala v podcastu časopisu Reportér. V patnácti se zúčastnila soutěže SuperStar, následně odjela s matkou na dovolenou do Japonska. Po návratu si začala říkat Aiko, což zároveň odkazuje k její dětské přezdívce Ajka.

V dětství chodila zpěv a krátce na kytaru, jinak se ale označuje spíš za samouka a hudbě se profesionálně začala věnovat až v Anglii, kde studovala hudební produkci. První album vydala v roce 2020, letos na podzim přišla s další deskou Fortune’s Child, kde se stylově posouvá od alternativy k poprocku a kytarám. Právě z této nahrávky pochází singl Pedestal, se kterým vyrazí na Eurovizi. "Fortune’s Child odráží mou vytrvalou víru ve vlastní štěstí. Žiji v příjemně naivním stavu, kdy věřím, že mi všechno vždycky vyjde. Všechno bude dobré," řekla, když album vydávala.

Do soutěže se přihlásila, protože to považuje za skvělou příležitost. "Kromě toho je mi ale Eurovize velmi sympatická. Líbí se mi ta extravagance, show, komunita, že je to to nejlepší z Evropy a dál," uvedla. Aiko již účinkovala na maďarském festivalu Sziget nebo českých Rock for People a Metronomu. Zapojila se do celosvětové kampaně Spotify Equal na podporu rovnosti v hudebním průmyslu, díky čemuž její tvář svítila na billboardech na newyorském Times Square, a vyhrála exportní soutěž Radia Wave Czeching.

První mezinárodní semifinále Eurovize se bude konat 7. května ve švédském Malmö, druhé následuje dva dny nato. V sobotu 11. května pak diváci během finále rozhodnou o výherci. Letos v soutěži již podruhé uspěla švédská zpěvačka Loreen. Dívčí skupina Vesna hájící české barvy skončila desátá.

Eurovize se koná od roku 1956. Českým interpretům se v ní zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se roku 2007 umístila poslední, rok nato skončila Tereza Kerndlová jen o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, zdejší hudebníci soutěž na několik let opustili.

Návrat se uskutečnil až v roce 2015. Tři roky nato zpěvák Mikolas Josef skončil šestý, což je dosud nejlepší české umístění. Kapela Lake Malawi se o rok později umístila jedenáctá.

Video: Singl Pedestal od zpěvačky Aiko