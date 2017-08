Adam Mišík podruhé: Kromě Variace na renesanční téma nazpíval i píseň s Celeste Buckinghamovou

před 2 hodinami

Adam Mišík a Celeste Buckinghamová. | Video: YouTube / Adam Mišík

Autoří letní komedie Bajkeři představují po diskutované coververzi Variace na renesanční téma, již s autorem hudby Vladimírem Mišíkem nazpíval jeho syn Adam, druhou filmovou píseň. Jmenuje se One Life a zpívá ji také Adam Mišík, tentokrát ovšem se slovensko-britskou zpěvačkou Celeste Buckinghamovou. Spolu s Janem Muchowem je i autorem skladby. "Když jsem začal psát One Life, měl jsem vizi letního melancholického songu, a to se mi díky Celeste a Honzovi povedlo. Mám z toho velkou radost," říká Mišík. Film režiséra Martina Koppa podle scénáře Petra Kolečka půjde do kin v říjnu.

