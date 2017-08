Vladimír Mišík nazpíval první duet se synem Adamem. Variaci na renesanční téma půjčili filmu Bajkeři

1. 8. 2017

Adam Mišík a jeho otec Vladimír Mišík. | Video: YouTube / Universal Music

Vladimír Mišík poprvé spojil hudební síly se svým synem Adamem. Společně nazpívali novou verzi Mišíkova hitu s textem Václava Hraběte Variace na renesanční téma. Píseň se objeví v komedii režiséra Martina Koppa Bajkeři. O nové aranžmá skladby se postaral skladatel Jan. P. Muchow, který ale původně do oblíbené písně i kvůli konzervativnímu českému publiku nechtěl zasahovat. Do akce se zpočátku nechtělo ani Adamu Mišíkovi. "Já se takových věcí docela bojím, navíc jsme s tátou nikdy nic společně nenahrávali a ani příliš společně nevystupovali. Nakonec jsme si ale řekli, proč ne. S tátou to nakonec ve studiu bylo moc hezké." Film půjde do kin 19. října. Adam Mišík si v něm taktéž zahraje.

