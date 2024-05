Švédský král vyznamenal členy ABBA. Dostali řád, který nebyl udělen 50 let

Mimořádný královský řád, vzácně udělovaný švédským občanům za službu státu a společnosti, tento pátek převzali čtyři členové popové kapely ABBA. Hudebníky, kteří před 50 lety vyhráli soutěž Eurovize s písní Waterloo, osobně vyznamenali král Karel XVI. Gustav s královnou Silvií Švédskou.

ABBA celosvětově prodala přes 400 milionů nahrávek, patří ke komerčně nejúspěšnějším umělcům všech dob. Její členové tento pátek obdrželi Královský řád Vasův jako první za půlstoletí, píše agentura AP. Naposledy švédský král toto ocenění udělil v roce 1974.

Agnetha Fältskogová, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstadová se stali komandéry I. třídy. Převzali pozlacený řádový odznak ve tvaru maltézského kříže, jenž se nosí na stuze kolem krku, a řádovou hvězdu nošenou nalevo na hrudi. Jedná se o druhé nejvyšší ocenění, nad ním už je pouze komandér velkokříže. Král laureátům poděkoval za "mimořádný přínos švédskému i mezinárodnímu hudebnímu životu".

Švédsko má několik oficiálních ocenění včetně Řádu Serafínů, udíleného hlavám států či nejvyšším hodnostářům, a Řádu polární hvězdy. Ten dostávají členové královské rodiny, politici nebo zahraniční návštěvy. Nyní se k nim znovu zařadil i Řád Vasův. Kandidáty mohla od roku 2022, kdy to umožnila změna zákona, navrhnout veřejnost. Nominace schválila švédská vláda a pak přímo královský pár, uvádí agentura AP.

Ceremoniál se uskutečnil ve Stockholmském paláci, což je reprezentační sídlo švédské královské rodiny. Čtveřici hudebníků vyznamenal král Karel XVI. Gustav, diplom jim předala královna Silvia Švédská. Vše přenášela televize.

"Tento řád dostáváte jako poděkování Švédska za vaše výjimečné úsilí," zdůvodnil panovník. Ulvaeus po slavnostním aktu sdělil televizi, že cítí velké rozrušení, protože rozhodnutí o udělení řádu má původ ve veřejnosti.

Kromě čtyř umělců král ocenil dalších devět osobností, jako jsou Francouzka působící ve Švédsku Anne L'Huillierová a expert na evoluční genetiku Svante Pääbo. Oba v posledních dvou letech získali Nobelovu cenu, ona se dvěma kolegy za fyziku, on za fyziologii a lékařství.

Historie švédské skupiny ABBA sahá do roku 1966, kdy se Björn Ulvaeus setkal s Bennym Anderssonem. Začali spolu skládat písně, načež se na jaře 1969 seznámili se dvěma osudovými ženami, které se později staly jejich manželkami i druhou polovinou skupiny ABBA: blonďatou Agnethou Fältskogovou a brunetkou Anni-Frid Lyngstadovou.

Na jaře 1972 v tomto složení nahráli první píseň nazvanou People Need Love, rok nato vydali debutové studiové album Ring Ring. Na mezinárodní scéně prorazili vítězstvím v soutěži Eurovize, která se před 50 lety, v dubnu 1974, konala v anglickém Brightonu. Uspěli se skladbou Waterloo. Ta se brzy poté stala číslem jedna v hitparádách po celé Evropě, a dokonce se probojovala do první desítky v USA, kde přitom Eurovize neměla téměř žádný vliv. Tentýž rok ABBA vyrazila na první celoevropské turné.

Nicméně "stigma" vítězů mnohými vysmívaného klání jim ztěžovalo udržet se v hudební extratřídě. Až po roce a půl následoval další celosvětový úspěch se songem SOS z třetího alba nazvaného jednoduše ABBA. Píseň Mamma Mia z téže nahrávky vrátila skupinu na první příčku britské hitparády, které pak v letech 1974 až 1980 obsadila celkem devětkrát.

Řemeslně dokonalé písně z dílny Ulvaeuse a Anderssona stavěly na perfektních vícehlasech, chytlavých melodiích, podmanivém tanečním rytmu a unikátním aranžmá. Na diskotékách po celém světě včetně tehdejšího Československa vyvolávaly nadšení.

Začátkem roku 1980 Björn Ulvaeus a Agnetha Fältskogová oznámili rozvod. Neznamenalo to konec skupiny, nabouralo to ale image dvou šťastných, hudbu tvořících párů. Tato "pohádka" definitivně skončila v únoru 1981 po oznámení rozvodu Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadové.

V roce 1981 vydala ABBA osmé a na dlouhou dobu poslední album Visitors, jehož největším hitem se stal singl One Of Us. Rok nato se rozpadla a zůstala nefunkční až do roku 2021.

Tehdy oznámila comeback s novou studiovou deskou Voyage. Za první týden od vydání se jí celosvětově prodalo milion kusů, na streamovacích platformách zaznamenalo zhruba 190 milionů přehrání. "Zatímco koncem 70. let bylo téměř povinností nemít rád Abbu, kterou média obehrávala až k nesnesení, dnes zestárlým superhvězdám svět mnohem spíš fandí," napsal o ní v roce 2021 hudební kritik Pavel Klusák, podle nějž album sice neurazí, zároveň ale ani nenadchne.

O rok později následovala série koncertů, kterých se však členové kapely neúčastnili osobně, vystoupili pouze virtuálně jako hologramy.

