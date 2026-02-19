Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Kousek Česka v srdci Milána. Místo, kde svět zjistí, jak chutná naše země

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard,BeNative

Olympiáda není jen o medailích a výsledkové tabuli. Jde i o místa, kde se potkávají fanoušci, sportovci, diplomaté i náhodní kolemjdoucí. A letos se Česko v Miláně může pochlubit adresou, kde to žije od rána do noci. V Českém domě to totiž zase není jen o sportu: je to o tom, jak Česko chutná světu.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Místo, kde se fandí společně

Český dům, známý v Itálii jako Casa Ceca, otevřeli jen pár kroků od olympijské vesnice – a nejen na slavnostní zahájení dorazili sportovci, fanoušci i prezident Petr Pavel, který oficiálně zahájil jeho provoz.

Od 6. do 22. února se tu vysílají přímé přenosy, probíhají rozhovory, soutěže i spontánní oslavy. Je to místo, kde nesčetněkrát zaznívá typické české „Pojď!“ – slovo, které spojuje tribuny i domovy. A když český reprezentant získá medaili, právě tady se slaví naplno i vyloženě česky. Tedy s pivem v ruce.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Wild,Boar,Foraging,In,A,Meadow,In,Natural,Habitat.,Swedish
Wild,Boar,Foraging,In,A,Meadow,In,Natural,Habitat.,Swedish
Wild,Boar,Foraging,In,A,Meadow,In,Natural,Habitat.,Swedish

„Svědění tak šílené, že by se umlátil k smrti.“ Veterinářka popsala virus, který se potvrdil u Prahy

Státní veterinární správa informovala o výskytu Aujeszkyho choroby u divokých prasat na Nymbursku. S virem, který pro člověka nepředstavuje riziko, ale pro psy má fatální následky, se v minulosti setkala i veterinářka Daniela Perglerová. „Nakažený pes měl obrovské svědění hlavy. Byl z toho úplně nepříčetný, vypadalo to jako vzteklina“ vzpomíná veterinářka na případ starý víc než deset let.

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončil bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto

ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií

Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.

Reklama
Lajka v tréninkové kapsli před misí Sputnik 2, viditelný postrojní systém a kontrolní panely, SSSR říjen 1957. Kolorovaný snímek
Lajka v tréninkové kapsli před misí Sputnik 2, viditelný postrojní systém a kontrolní panely, SSSR říjen 1957. Kolorovaný snímek
Lajka v tréninkové kapsli před misí Sputnik 2, viditelný postrojní systém a kontrolní panely, SSSR říjen 1957. Kolorovaný snímek

Cesta, ze které nebylo návratu: skutečný osud fenky Lajky

Celý svět ji znal jako hrdinku, která dobyla vesmír. Sovětská propaganda po desetiletí tvrdila, že první živý tvor na oběžné dráze usnul bezbolestnou smrtí po týdnu mise. Pravda, která vyšla najevo až po 45 letech, je však mnohem krutější. Lajka neumírala jako oslavovaná průkopnice, ale v bolestech, osamocená v rozpálené kovové schránce jen pár hodin po startu.

Reklama
Reklama
Reklama