Kousek Česka v srdci Milána. Místo, kde svět zjistí, jak chutná naše země

Olympiáda není jen o medailích a výsledkové tabuli. Jde i o místa, kde se potkávají fanoušci, sportovci, diplomaté i náhodní kolemjdoucí. A letos se Česko v Miláně může pochlubit adresou, kde to žije od rána do noci. V Českém domě to totiž zase není jen o sportu: je to o tom, jak Česko chutná světu.
Místo, kde se fandí společně
Český dům, známý v Itálii jako Casa Ceca, otevřeli jen pár kroků od olympijské vesnice – a nejen na slavnostní zahájení dorazili sportovci, fanoušci i prezident Petr Pavel, který oficiálně zahájil jeho provoz.
Od 6. do 22. února se tu vysílají přímé přenosy, probíhají rozhovory, soutěže i spontánní oslavy. Je to místo, kde nesčetněkrát zaznívá typické české „Pojď!“ – slovo, které spojuje tribuny i domovy. A když český reprezentant získá medaili, právě tady se slaví naplno i vyloženě česky. Tedy s pivem v ruce.
Národní tým i pivovar
Když zemi reprezentuje národní tým, dává smysl, aby u toho byl i národní pivovar. Proto Český olympijský tým letos spojil síly s Budějovickým Budvarem, který svou roli pojal aktivně: českému týmu se podařilo získat výjimku a jako jediný národní dům může v Miláně čepovat vlastní pivo. Český ležák tak nechybí ani přímo v dějišti her.
O kvalitu servisu se pak starají profesionálové v čele s Terezou Pospíšilovou z pražského baru Pult, kteří dohlížejí na to, aby pivo chutnalo stejně dobře doma i v zahraničí. Precizní čepování je tu tak součástí reprezentace. A vzhledem k tomu, že Budvar dnes vyváží do více než 70 zemí světa, v Miláně nepředstavuje jen značku, ale také kus české pivní tradice.
Česká kultura, design i gastronomie
Český dům je nejen fanzónou, ale také výkladní skříní české kreativity a pohostinnosti. Kombinuje italskou kuchyni s českými prvky, horskou atmosféru après-ski baru i moderní design.
A i když tu potkáte nejrůznější sortu lidí a směsici národností, čeština tu samozřejmě zní na každém kroku – a zároveň se tu Česko představuje mezinárodnímu publiku v tom nejlepším světle.
Sekt pro šampiony, zlaté půllitry pro fanoušky
Symbolické propojení sportu a pivovarského řemesla tu pak představuje limitovaná edice pivního sektu: vzniklo pouhých sto lahví a každá z nich je věnována jednomu českému medailistovi. Proč? Výjimečný okamžik si přece zaslouží výjimečný přípitek.
Opomíjení však nebyli a nejsou ani fanoušci, kteří získali svou vlastní specialitu – zlaté půllitry. Jakmile český reprezentant získá medaili, pivo se v Českém domě čepuje právě do nich. A tahle atmosféra nekončí za hranicemi Itálie. Zlaté půllitry se objevují i v olympijských fanzónách doma a ve vybraných hospodách po celé republice. Náhodný host tak může dostat své pivo ve zlatém skle – malý moment překvapení, velká radost.
Most mezi Milánem a Českem
Spolupráce však není jen o logu na bannerech, je hlavně o propojení emocí. Budvar přenáší atmosféru z Milána k českým fanouškům – a naopak. Když se v Českém domě slaví, slaví se i doma. Když doma fandíme, energie se vrací zpět k týmům v Itálii. Je to obousměrný most.
Český dům v Miláně tak ukazuje, že reprezentace země není jen o sportovním výkonu. Je o kultuře, pohostinnosti, kvalitě či detailech. A také o tom, že si svět může dát české pivo načepované s precizností, slyšet české fandění a vychutnat si atmosféru, která je zaručeně autentická.
Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Budějovický Budvar.
