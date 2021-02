Končím s Boratem. Jednou štěstí vyprší, málem po mně stříleli, říká komik Baron Cohen

Po dvě desetiletí za pomoci nejrůznějších masek odhaloval povahy známých osobností i obyčejných lidí, nyní ale chce britský herec Sacha Baron Cohen práce "v utajení" zanechat.

Americkému rozhlasu NPR v rozhovoru řekl, že o další film v duchu těch o kazašském novináři Boratovi už se nemůže pokoušet. K jeho rozhodnutí přispěla i ošemetná situace, kterou v přestrojení zažil na americké manifestaci za právo držet zbraně.

Alter ega Barona Cohena vtahovala nic netušící respondenty do jeho skečů od konce 90. let. Tehdy se proslavil hlavně díky fiktivnímu milovníkovi hiphopové kultury Alimu G, který kdysi zpovídal i pozdějšího prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Asi nejznámější z postav Barona Cohena je však kazašský televizní reportér Borat Sagdijev, který se objevil ve dvou celovečerních filmech.

Druhý díl vstoupil do kin loni na podzim a reagoval na šíření antisemitské a xenofobní rétoriky po nástupu Trumpa do Bílého domu. "Nechtěl jsem dělat dalšího Borata… Nechtěl jsem jít zase do utajení. (Ale) měl jsem pocit, že musím udělat vše, co je v mých silách, abych lidem připomenul,… co Trump za předešlé čtyři roky udělal," popsal Baron Cohen NPR vznik svého nejnovějšího počinu.

Na otázku, zda by někdy mohl přijít s dalším podobným filmem, odpověděl, že další projekt ve stylu Borata natáčet nechce. "Ne, už to nemůžu dělat. Zaprvé, čistě prakticky vzato, jednou vaše štěstí vyprší," uvedl.

Těmito slovy odkazoval zejména na natáčení druhého Boratova filmu a incident, který vyplynul z vystoupení na manifestaci ve státě Washington pořádané místní odnoží pravicové milice Three Percenters. Baron Cohen se zde v přestrojení dostal na podium, načež navedl účastníky ke zpěvu písně o zabíjení oponentů prezidenta Trumpa. Organizátoři akce jej ale záhy z místa vyhnali a komik byl nakonec rád, že vyvázl bez újmy.

"Bavili jsme se potom s mým bodyguardem a řekl mi, 'poslyš, chybělo několik vteřin a mohlo to dopadnout úplně jinak'. Kdybych tam neměl někoho, kdo naštěstí chytl za ruku člověka, který sahal po své pistoli, kdo ví, možná by po mě ten chlap zkusil střílet," řekl 49letý herec NPR.

Baron Cohen se loni neobjevil jen v roli sexistického a antisemitského novináře z Kazachstánu. Za ztvárnění někdejšího protiválečného aktivisty Abbieho Hoffmana ve filmu Chicagský tribunál si vysloužil nominaci na Zlatý glóbus pro herce ve vedlejší roli. Zároveň se sám věnoval aktivismu a dál vystupoval za regulaci velkých technologických firem, které předloni označil za "největší propagandistickou mašinerii v dějinách".

Jako na nejzábavnější část své dosavadní kariéry vzpomínal v rozhovoru s NPR na časy, kdy jeho postavy začínaly být známé, ale "nikdo nevěděl, kdo jsem". "Mohl jsem si užívat všechny výhody slávy a zároveň nebýt slavný," řekl.

Podívejte se na trailer k pokračování Borata: