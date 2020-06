Obamu je třeba nakazit chřipkou z Wu-chanu. "Borat" napálil extrémisty v Americe

Herec Sacha Baron Cohen, který se proslavil filmovou rolí Borat, se v převleku country zpěváka infiltroval na setkání pravicových extremistů a vyzval je, aby s ním zpívali rasistickou píseň o Baracku Obamovi a chřipce z Wu-chanu.

Americký herec a komik Sacha Baron Cohen se v americkém státě Washingtonu o víkendu v převleku country zpěváka infiltroval mezi pravicové extremisty na akci "March for Our Rights 3". Na sobě měl falešné vousy, džínové lacláče a klobouk, informuje server The Daily Beast.

Podle starosty města Yelm ve Washingtonu si herec "najal vlastní bodyguardy, vystoupil na pódium a začal zpívat rasistické písně". Během několikaminutového vystoupení zpíval o tom, že lidé zahalení rouškou, jako je Barack Obama, reportéři ze CNN nebo lékař Anthony Stephen Fauci, by si zasloužili nakazit "chřipkou z Wu-chanu".

Cohenova ostraha bránila bodyguardům a organizátorům akce vystoupení přerušit, a tak herec docílil toho, že s ním rasistickou píseň za chvíli zpívala úctyhodná část davu. Po nějaké době, kdy lidé "Borata" prokoukli, přiběhla na pódium jeho ostraha, odtáhla ho do přistavené falešné sanitky a odjela s ním do bezpečí.

Cohen se na místo později vrátil a v jiném převleku, tentokrát za moderátora, se lidí ptal, co se na akci přesně zvrtlo. Média teď spekulují o tom, že Cohen připravuje další sérii satirického filmového seriálu Who is America, který vysílá televizní stanice Showtime a v Česku je k vidění na HBO.