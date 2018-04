Praha nejsou matrjošky. Trojice žen prodává suvenýry vyrobené u nás a s českými motivy

před 1 hodinou

"Chtěly jsme nabídnout něco, na co by Praha mohla být pyšná, něco s českým motivem a vyrobené v místní produkci," říká jedna z trojice žen, která stojí za značkou Pragtique. Alternativní suvenýry nabízí už pět let v kamenném obchodě v pražské galerii Platýz a měsíc i v Mostecké ulici.

Trika s nápisy I love Prague, kýčovité obrázky Prahy, česká vlajka na magnetech a pivních půllitrech nebo ruské matrjošky a beranice, navíc ještě vyrobené v Číně. Zhruba tak nějak vypadá většina sortimentu obchodů se suvenýry v centru Prahy.

Zcela odlišné upomínkové předměty ale nabízí značka Pragtique, kterou založila trojice žen - Lenka Hluchá, její sestra Jitka Fridrichová a ilustrátorka Johana Švejdíková, která stojí za dětským časopisem Raketa a pro značku nakreslila několik folklorních motivů Pražského hradu.



"Chtěly jsme nabídnout něco, na co by Praha mohla být pyšná, něco s českým motivem a vyrobené v místní produkci," přibližuje vznik značky Pragtique Lenka Hluchá.



V kamenném obchodě v pasáži Platýz a teď už i v Mostecké ulici se dají koupit hrnečky, trička, pohledy, tašky, ale i plakáty a inspirativní průvodce Prahou. Hlavní ideou zakladatelek bylo prodávat lokálně vyráběné produkty, například hrnky se dělají v porcelánce Dubí, a to s originálními pražskými motivy od českých výtvarníků.



"Všechno, kromě triček, pochází z České republiky. Vše je také ruční práce, stejně jako například tyto klíčenky," upozorňuje Hluchá.



Ty mají třeba podobu robota, odkazují totiž na dílo spisovatele Karla Čapka. "Cizinci to mnohdy nechápou, nás baví jim všechno vysvětlovat," dodává. Výtvarníci zpracovali i další témata, například pražské náplavky, věže, golema nebo Pražské Jezulátko.



Každý z motivů se pak opakuje v celé kolekci od tašky až po hrneček nebo tužku. Témata si vybrali jednotliví výtvarníci na základě zadání. Pracovat měli buď s prvky příznačnými pro Prahu, s legendou či příběhem, nebo pražskou atmosférou.



"Osvědčilo se nám nechat umělcům volnou ruku. Začínaly jsme s oslovováním těch známějších, jako jsou Tomski&Polanski, Antimultivitamin, Jaromír 99, Johana Švejdíková nebo Vendula Chalánková, ale pak jsme vyrazily hledat i do škol," dodává Hluchá.



Na UMPRUM tak objevily například Nikolu Logosovou, která zpracovala motiv náplavky, za nějž získala loni nominaci v kategorii Ilustrátor roku v cenách Czech Grand Design.

Kromě českých jmen nebo lokálních produktů propaguje značka Pragtique i tradiční české řemeslné postupy a technologie. Například pražské panorama je na hrnečcích zpracováno stejným postupem jako známý cibulák.



Sortiment suvenýrů se bude navíc rozšiřovat. V plánu je také nabízet praktičtější výrobky. "Zatím zkoušíme, o co bude zájem. Zajímavé ale je, že v Platýzu se prodávají dárky jiných kolekcí než v Mostecké," dodává Hluchá.



A o co mají zahraniční turisté největší zájem? "Skvěle fungují například jednoduché motivy od Mařenky Urbánkové, ale i pražské panorama přenesené na porcelán cibulákovou technologií," upřesňuje.



V obchodě je k dostání i celá řada unikátně pojatých průvodců, které představí Prahu očima hudebního skladatele W. A. Mozarta nebo poukážou na méně známá místa, od vyhlášených pražských kaváren až po zajímavé galerie, případně místa, kde se dají zakoupit typicky české produkty.



"Stejně jako autoři průvodců se i my snažíme prezentovat Prahu jinak. Mrzí nás to, co se děje v centru, a snažíme se proti tomu vymezovat a poukazovat na to, že ve městě se žije i jinak než jako v pouťové atrakci," uzavírá Hluchá.