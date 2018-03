Czech Grand Design představuje finalisty. Uspět může sklárna Rückl nebo nový vizuál Primerosu

před 30 minutami

Co zajímavého se dělo v designu v loňském roce? Do 25. března na tuto otázku odpovídá výstava Best of: Ceny Czech Grand Design 2017 v pražské galerii Smetana. Ceny včera odhalily finalisty, kteří mohou v soutěži letos uspět. Vítězové jednotlivých kategoriích se budou vyhlašovat 27. března.

V kreativním prostoru SmetanaQ vystavuje svoji tvorbu vždy pětice designérů v jednotlivých autorských kategoriích. Šanci získat trofej mají však v každé kategorii pouze tři, kteří se probojovali do finále. Výstava nabízí nejen instalace, ale také živý doprovodný program, do kterého se budou moci zapojit návštěvníci všech věkových kategorií. V průběhu čtyř dnů nabídne moderované diskuse s finalisty a členy akademie, workshopy s designéry i přednášky. Například v sobotu se budou malí konstruktéři učit vyrábět natahovací autíčka, menší děti si zahrají s Petrem Niklem hru s písmeny a s písněmi. V neděli si malí šperkaři vytvoří papírové šperky a v plánu je i fantazijní mýdlový workshop. Tématem slavnostního večera Czech Grand Design je láska. "Láska ve smyslu zaujetí, vášně a otevřenosti, bez které by žádné mimořádné projekty nikdy nevznikly. Z tématu lásky vycházejí i scénografky, prostor se v průběhu večera promění pod záplavou amorových střel z neutrálního čistého pokoje v chrám čisté krásy s lasturou pro zjevení grand designéra," vysvětluje Jiří Macek, jenž soutěž spolupořádá. Cenu pro vítěze - kovovou krabičku s jedním tlačítkem, kterým lze přehrát potlesk nebo třeba pochvalu - vyrobilo pro vítěze studio deForm. Cenou pro vítěze je krabička, která "mluví". | Foto: Czech Grand Design Finalisté Czech Grand Design 2017

Designér Jan Čapek (za PET lahve pro minerální vodu)

Herrmann & Coufal (kolekce věšáků Spaghetti)

Tadeáš Podracký (svítidlo Moje utopie, zrcadlo pro Loono) Módní designér Adam Kost (kolekce A/W 2017, kolekce S/S 2018)

Lukáš Spilka (kolekce MARS)

Lenka Vacková (recyklovaná kolekce) Designér šperku Nastassia Aleinikava (kolekce Voynichův rukopis, kolekce brýlí Collection#3 - Utopie)

Beldafactory (kolekce Z vody)

Blueberries (kolekce Infinity) Grafický designér Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš (vizuální identita, logotyp a packaging pro značku Primeros)

Ex Lovers a Martin Groch (Vizuální systém Centra architektury a městského plánování CAMP)

Jan Horčík (práce pro label Endless Illusion) Fotograf roku Václav Jirásek (fotografie pro 52. ročník MFF Karlovy Vary, fotografie pro kalendář B.K.S. Herectví, fotografie pro značku Metráž)

Hana Knížová (fotografie pro Blue Paper 10 - Prada exclusive story v NYC, fotografie módní kolekce Bibloo, editorial Na východ od Slunce, na západ od Měsíce pro Red Thread Journal a editorial S Láskou Vaši pro King Kong magazine)

Dušan Tománek (fotografie pro album Priessnitz Beztíže) Ilustrátor roku Jindřich Janíček (ilustrace pro knihu Praha temná a tajemná, kniha Překroč ten stín!, plakáty pro MeetFactory a TakeTakeTake

Jan Šrámek (ilustrace pro knihu Zvláštní okolnosti, ilustrace pro výstavu Paneland)

Tomski & Polanski (ilustrace pro knihu Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, ilustrace pro časopis Reportér Magazín a série autorských plakátů) Objev roku Geometr

Huy Pham

Vessels Design Výrobce roku Master & Master (kolekce produktů 2017)

mmcité1 (městský mobiliář smartcité)

Rückl (kolekce České nebe a celkový relaunch značky)

