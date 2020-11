Popové hvězdy naštvaly Číňany. Na videích se mazlily s ohroženou pandou

K-popové hvězdy skupiny Blackpink se na videích dotýkaly samičky jménem Fu Bao, která přišla na svět před necelými čtyřmi měsíci a stala se vůbec první pandou narozenou v Jižní Koreji. Jejími rodiči jsou pandy, které byly do zoologické zahrady Everland Resort sídlící 32 kilometrů jižně od Soulu převezené v roce 2016 z čínské provincie Sečuán.

Záběry zpěvaček držících medvědovitou šelmu měly být součástí reality show s názvem 24/365 with Blackpink. Na internetu ovšem vzbudily natolik negativní ohlasy, že je management skupiny stáhl a v současnosti už nejsou nikde k dispozici. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Čínská asociace pro ochranu divoké přírody ve svém oficiálním prohlášení požádala jihokorejskou zoologickou zahradu, aby neprodleně přestala osobám mimo zkušené profesionály umožňovat kontakt s pandími mláďaty. Tím, že popovým hvězdám dovolila se samičkou manipulovat, podle Číny porušila požadavky pro zacházení s ohroženým druhem pand velkých.

Skupina Blackpink se následně rozhodla odložit vysílání své show, které bylo původně naplánované na 7. listopadu. Současně však veřejnost ubezpečila, že návštěva pandy se odehrála v přítomnosti profesionálních zvěrolékařů a ošetřovatelů a za dodržování přísných hygienických pravidel.

Uživatelé čínské sociální sítě Weibo přesto dali zpěvačkám najevo svoje rozhořčení. V diskusi pod jejich prohlášením se objevily tisíce komentářů, které od členek Blackpink požadovaly omluvu. "Vůbec nám nevysvětlily, proč se s tunou make-upu na obličeji vydaly osahávat malou pandu," citovala CNN jednoho z kritiků. Někteří diskutující zase svalovali vinu na pracovníky zoo, kteří podle nich incident neměli dopustit.

Pandy velké patří k nejohroženějším druhům zvířat na světě. Přestože snahy, jak je zachránit před vyhynutím v posledních letech ukazují pokrok, v divočině jich podle Světového fondu na ochranu přírody žije jen kolem 1800. Čínská lidová republika pandy velké posílá do zahraničních zoo už dlouhé roky, a to v rámci utužování diplomatických vztahů s jinými státy.

