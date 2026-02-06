Někdy opravdu stačí málo. Jedno rozhodnutí, jeden odvážný krok – a celý byt se nadechne. V karlínském činžovním domě se architektům z ateliéru BekArch podařilo na první pohled drobná změna, která ale v každodenním životě znamená zásadní rozdíl. Otočili byt „naruby“. A udělali to tak chytře, že na pouhých 38 metrech čtverečních vzniklo moderní, klidné a plně funkční bydlení pro mladý pár.
Malý byt o dispozici 2+kk se původně obracel spíše do ticha vnitrobloku, ale jeho vnitřní uspořádání neodpovídalo orientaci ke světovým stranám ani potřebám budoucích obyvatel. Klient, který měl s ateliérem BekArch už předchozí pozitivní zkušenost, tak přišel s jasným zadáním: vytvořit plnohodnotné bydlení, které bude moderní, ekonomicky realizovatelné a zároveň si vystačí s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí.
„Hlavními prioritami byly funkčnost, estetika a maximální využití každého metru,“ vysvětluje architektka Linda Polomová, spoluautorka návrhu. „Na takto malé ploše je nutné přemýšlet o každém detailu. Změny musely být citlivé, ale z hlediska atmosféry zásadní,“ dodává.
Potenciál světla a klidu
Nejvýraznější krok celé rekonstrukce? Rozhodnutí změnit dispozici bytu – a to bez jediného bourání příček. Architekti si uvědomili, že původní rozložení místností nevyužívá potenciál světla ani klidu, které byt nabízí „Po diskuzi s klientem jsme se proto rozhodli dispozici protočit,“ vypráví architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.
„Ložnici jsme přesunuli do klidnější části směrem do vnitrobloku, zatímco kuchyň s obývacím pokojem jsme situovali na jižní stranu do ulice, kde je během dne výrazně více denního světla,“ popisuje. A i když si změna vyžádala kompletní úpravy elektroinstalace i rozvodů vody a odpadů, díky zkušenostem studia vše proběhlo hladce - a výsledek se okamžitě projevil v kvalitě každodenního života. V bytě jeho obyvatelé konečně mohou žít přirozeněji a příjemněji.
I barvy hrají roli
Malý prostor si žádal také promyšlenou práci s barvami i materiály. Architekti chtěli byt opticky zvětšit a prosvětlit, proto vsadili na světlé, přírodní tóny, které propojují celý interiér do harmonického celku.
Obytné místnosti pak sjednocuje dřevěná lepená podlaha v lehce běleném odstínu, kladená do parketového vzoru. Ten jemně odkazuje na historický charakter činžovního domu a zároveň prostoru dodává eleganci. A v rámci nábytku najdete bělenou jasanovou dýhu s krémovými odstíny, které působí klidně a nadčasově.
Proměnou prošla i vstupní chodba – původně tmavá a nevyužitá. Dnes ji vyplňuje světlý vestavěný truhlářský nábytek, který poskytuje dostatek úložného prostoru a plynule navazuje na kuchyňskou linku. Vstupní část se tak přirozeně propojuje s obytnou zónou a celý byt působí kompaktně a otevřeně.
Chytře řešená kuchyně, tichá ložnice
I přes omezenou plochu se do bytu podařilo zakomponovat plnohodnotnou kuchyni. Tu navrhli na míru kolem průchodu do místnosti – z jedné strany se nachází umývací zóna s dřezem, z druhé vestavěná kombinovaná lednice s mrazákem, která neruší celistvost nábytkové sestavy. Úložné prostory pokračují i nad průchodem. Dominantou kuchyně je určitě ostrůvek s varnou deskou a integrovaným odsavačem par.
„Ostrůvek vytváří vizuální předěl mezi kuchyní a obývacím pokojem,“ popisuje architekt Martin Kříž. „Ze strany směrem k pohovce přechází v menší knihovnu, takže plní hned několik funkcí – praktickou, prostorově dělicí i estetickou,“ dodává.
A díky jižní orientaci obytného prostoru zaplavuje místnost během dne dostatek denního světla, které dodává interiéru energii a přirozený rytmus.
Opačný konec bytu se díky nové dispozici proměnil v klidné útočiště. Ložnice orientovaná do vnitrobloku nabízí ničím nerušený spánek, daleko od ruchu ulice. Vestavěný úložný systém po celé délce stěny pomáhá udržet prostor čistý a vzdušný. Profilovaný dekorativní panel za jejím čelem spolu s parketovým vzorem podlahy pak jemně připomíná historický kontext domu a dodává místnosti osobitý charakter.
Jemný šperk interiéru
Koupelna, poslední místnost bytu, prošla proměnou, která respektuje její velikost i potřeby obyvatel. Na přání klientů zde vanu nahradil sprchový kout - díky tomu vznikl další úložný prostor. Čisté linie a kvalitní materiály doplňují mosazné baterie a úchytky zásuvek, které působí jako jemné šperky.
„Mosazné detaily jsme využili napříč celým interiérem – nejen na bateriích a úchytkách, ale i na monturách svítidel,“ dodává Martin Kříž. Právě tyto drobnosti propojují jednotlivé místnosti a dodávají bytu jemný odkaz na jeho původní atmosféru.
Malý byt, i tak hodně muziky
Díky vzájemné důvěře a jasné komunikaci proběhl celý proces – od návrhu až po realizaci – hladce a bez zbytečných komplikací. Výsledkem je promyšlené, funkční a vizuálně čisté bydlení, které dokazuje, že i 38 metrů čtverečních může nabídnout plnohodnotný domov.
Karlínský byt je tak důkazem, že velikost není limitem. Pokud se prostor navrhuje s citem, respektem k proporcím a smyslem pro detail, může i malý byt dýchat a fungovat a jeho obyvatelé v něm mohou žít naplno.
Mohlo by vás zajímat:
ŽIVĚPříští kolo mírových rozhovorů se uskuteční v USA, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním videoproslovu uvedl, že příští kolo mírových rozhovorů se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. "Už nyní lze říci, že následující schůzky jsou plánovány v blízké budoucnosti. Pravděpodobně v Americe," uvedl Zelenskyj.
Odmítla říkat "ová" a dostala padáka. Teď žasne nad novým pravidlem České televize
Přechylování cizích ženských jmen do češtiny, tedy přidávání koncovky "ová", je v poslední době stále častějším terčem kritiky. Mezi nejhlasitější odpůrce, zejména co se týče sportovních přenosů, už léta patří bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Kdysi ji za nepřechylování vyhodili z České televize, teď ji zarazilo nové pravidlo, které veřejnoprávní médium zavádí těsně před olympiádou.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.
ŽIVĚKuba je připravena jednat s USA, trvá ale na respektování suverenity
Kuba je podle svého prezidenta Miguela Díaze-Canela připravena jednat se Spojenými státy. Politik však trvá na tom, že rozhovory musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke kubánské státní suverenitě.
„A komu tím prospějete, co?“ Otec Šebek i Truffaldino. Miroslav Donutil slaví 75 let
Kořeny má herec Miroslav Donutil na Vysočině, slávu poprvé ochutnal v moravské metropoli, kde byl jednou z hvězd Divadla na provázku, a poté přes dvě desetiletí patřil k oporám pražského Národního divadla. Na kontě má řadu výrazných filmových rolí, včetně nezapomenutelných hlášek, a jeho vtipné historky znají televizní diváci i čtenáři.