6. 2. Vanda
Stačil jeden odvážný krok. Architekti otočili byt naruby a na 38 metrech stvořili zázrak

Někdy opravdu stačí málo. Jedno rozhodnutí, jeden odvážný krok – a celý byt se nadechne. V karlínském činžovním domě se architektům z ateliéru BekArch podařilo na první pohled drobná změna, která ale v každodenním životě znamená zásadní rozdíl. Otočili byt „naruby“. A udělali to tak chytře, že na pouhých 38 metrech čtverečních vzniklo moderní, klidné a plně funkční bydlení pro mladý pár.

Malý byt o dispozici 2+kk se původně obracel spíše do ticha vnitrobloku, ale jeho vnitřní uspořádání neodpovídalo orientaci ke světovým stranám ani potřebám budoucích obyvatel. Klient, který měl s ateliérem BekArch už předchozí pozitivní zkušenost, tak přišel s jasným zadáním: vytvořit plnohodnotné bydlení, které bude moderní, ekonomicky realizovatelné a zároveň si vystačí s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí.

„Hlavními prioritami byly funkčnost, estetika a maximální využití každého metru,“ vysvětluje architektka Linda Polomová, spoluautorka návrhu. „Na takto malé ploše je nutné přemýšlet o každém detailu. Změny musely být citlivé, ale z hlediska atmosféry zásadní,“ dodává.

Potenciál světla a klidu

Nejvýraznější krok celé rekonstrukce? Rozhodnutí změnit dispozici bytu – a to bez jediného bourání příček. Architekti si uvědomili, že původní rozložení místností nevyužívá potenciál světla ani klidu, které byt nabízí „Po diskuzi s klientem jsme se proto rozhodli dispozici protočit,“ vypráví architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.

„Ložnici jsme přesunuli do klidnější části směrem do vnitrobloku, zatímco kuchyň s obývacím pokojem jsme situovali na jižní stranu do ulice, kde je během dne výrazně více denního světla,“ popisuje. A i když si změna vyžádala kompletní úpravy elektroinstalace i rozvodů vody a odpadů, díky zkušenostem studia vše proběhlo hladce - a výsledek se okamžitě projevil v kvalitě každodenního života. V bytě jeho obyvatelé konečně mohou žít přirozeněji a příjemněji.

I barvy hrají roli

Malý prostor si žádal také promyšlenou práci s barvami i materiály. Architekti chtěli byt opticky zvětšit a prosvětlit, proto vsadili na světlé, přírodní tóny, které propojují celý interiér do harmonického celku.

Obytné místnosti pak sjednocuje dřevěná lepená podlaha v lehce běleném odstínu, kladená do parketového vzoru. Ten jemně odkazuje na historický charakter činžovního domu a zároveň prostoru dodává eleganci. A v rámci nábytku najdete bělenou jasanovou dýhu s krémovými odstíny, které působí klidně a nadčasově.

Proměnou prošla i vstupní chodba – původně tmavá a nevyužitá. Dnes ji vyplňuje světlý vestavěný truhlářský nábytek, který poskytuje dostatek úložného prostoru a plynule navazuje na kuchyňskou linku. Vstupní část se tak přirozeně propojuje s obytnou zónou a celý byt působí kompaktně a otevřeně.

Chytře řešená kuchyně, tichá ložnice

I přes omezenou plochu se do bytu podařilo zakomponovat plnohodnotnou kuchyni. Tu navrhli na míru kolem průchodu do místnosti – z jedné strany se nachází umývací zóna s dřezem, z druhé vestavěná kombinovaná lednice s mrazákem, která neruší celistvost nábytkové sestavy. Úložné prostory pokračují i nad průchodem. Dominantou kuchyně je určitě ostrůvek s varnou deskou a integrovaným odsavačem par.

„Ostrůvek vytváří vizuální předěl mezi kuchyní a obývacím pokojem,“ popisuje architekt Martin Kříž. „Ze strany směrem k pohovce přechází v menší knihovnu, takže plní hned několik funkcí – praktickou, prostorově dělicí i estetickou,“ dodává.

A díky jižní orientaci obytného prostoru zaplavuje místnost během dne dostatek denního světla, které dodává interiéru energii a přirozený rytmus.

Opačný konec bytu se díky nové dispozici proměnil v klidné útočiště. Ložnice orientovaná do vnitrobloku nabízí ničím nerušený spánek, daleko od ruchu ulice. Vestavěný úložný systém po celé délce stěny pomáhá udržet prostor čistý a vzdušný. Profilovaný dekorativní panel za jejím čelem spolu s parketovým vzorem podlahy pak jemně připomíná historický kontext domu a dodává místnosti osobitý charakter.

Jemný šperk interiéru

Koupelna, poslední místnost bytu, prošla proměnou, která respektuje její velikost i potřeby obyvatel. Na přání klientů zde vanu nahradil sprchový kout - díky tomu vznikl další úložný prostor. Čisté linie a kvalitní materiály doplňují mosazné baterie a úchytky zásuvek, které působí jako jemné šperky.

„Mosazné detaily jsme využili napříč celým interiérem – nejen na bateriích a úchytkách, ale i na monturách svítidel,“ dodává Martin Kříž. Právě tyto drobnosti propojují jednotlivé místnosti a dodávají bytu jemný odkaz na jeho původní atmosféru.

Malý byt, i tak hodně muziky

Díky vzájemné důvěře a jasné komunikaci proběhl celý proces – od návrhu až po realizaci – hladce a bez zbytečných komplikací. Výsledkem je promyšlené, funkční a vizuálně čisté bydlení, které dokazuje, že i 38 metrů čtverečních může nabídnout plnohodnotný domov.

Karlínský byt je tak důkazem, že velikost není limitem. Pokud se prostor navrhuje s citem, respektem k proporcím a smyslem pro detail, může i malý byt dýchat a fungovat a jeho obyvatelé v něm mohou žít naplno.

