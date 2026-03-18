O sexuálních predátorech se ve společnosti mluví stále častěji, především v souvislosti s ochranou dětí. Je to téma, které vyvolává silné emoce, a není proto divu, že se jím zabývá i věda. Nová zahraniční studie odhalila, že řada mužů by zvážila zneužití dítěte, kdyby věděli, že se o tom nikdo nedozví. Pro Česko relevantní data k dispozici zatím nejsou, podle odborníků může být situace podobná.
Téměř každý desátý muž by zvážil problematické sexuální chování vůči prepubertálním dětem, pokud by měl jistotu, že se o tom nikdy nikdo nedozví. S takovým zjištěním přišla studie mezinárodního výzkumného centra Childlight Global Child Safety Institute, které sídlí v Edinburghu a zaměřuje se na problematiku sexuálního zneužívání a vykořisťování dětí.
Její autoři uvádí, že se jedná o první průzkum, který na základě reprezentativního vzorku mužů zkoumá jejich chování na internetu, a to včetně problematického sexuálního chování vůči dětem. Odborníci v rámci studie prostřednictvím dotazníků anonymně vyzpovídali 1945 Australanů, 1473 Britů a 1506 Američanů ve věku nad 18 let.
Nejde jen o fyzické zneužití
Téměř každý desátý dotázaný účastník studie přiznal, že se během svého života minimálně jednou dopustil sexuálně delikventního chování na internetu vůči dětem. Zároveň ze získaných dat vyplynulo, že u mužů, kteří podobnou minulost připouští, je dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že by minimálně zvážili zneužití prepubertálního dítěte (v kontextu studie jde o školáky mezi 10-12 lety), pokud by věděli, že se to nikdo nedozví.
Celkově bylo mezi dotázanými ze všech tří zemí 13 až 16 procent mužů, kteří by pod zárukou anonymity o problematickém chování vůči dětem přemýšleli. Pojmem „sexuálně deviantní chování vůči dětem“ pak myslí autoři studie celou širokou škálu skutků a zdaleka se nejedná pouze o fyzické zneužití. Může jít třeba o vědomé prohlížení nevhodného a nelegálního obsahu na internetu, placení za takový obsah, ale také flirt s nezletilými na sociálních sítích, vedení konverzací se sexuálním podtextem, případně interakce přes webovou kameru.
Na základě těchto zjištění poukázali vědci především na nutnost věnovat mnohem větší úsilí preventivním opatřením. Ta mohou mít mnoho forem – jednou z možností je třeba zřizování speciálních telefonických linek první pomoci, na které se mohou obracet muži se sexuálním zájmem o děti. Zároveň s tím je ale potřeba pracovat také na destigmatizaci sexuálních úchylek. Jedině tak totiž podle odborníků zvládnou lidé, kterých se to týká, překonat ostych a vyhledat pomoc dříve, než skutečně někomu ublíží.
Experti ale zmínili také další možnosti řešení. Za vhodnou považují edukaci nejen samotných dětí, ale také rodičů nebo učitelů. Dalším vhodným opatřením je podle jejich názoru regulace online prostředí, což je téma, o kterém se nyní vede celospolečenská debata ve státech napříč světadíly. V některých zemích, například Austrálii, v nedávné době již došlo k zákazu sociálních sítích pro mládež do 16 let.
Jedno z pěti českých dětí se setká s predátorem
Co se týká České republiky, v současnosti neexistuje žádná studie, která by se věnovala podobným otázkám jako zmíněný výzkum. O počtu obětí sexuálně motivovaných trestných činů ale máme poměrně dobrou představu. Ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková uvádí, že podle odhadů zažije sexuální zneužívání jedno z pěti českých dětí.
„Statistiky už před patnácti lety tvrdily, že útok sexuálního zneužití v nějaké kontaktní formě zažila každá čtvrtá dívka a každý sedmý chlapec. Když Rada Evropy vyhlásila rok 2011 rokem prevence sexuálního násilí na dětech, potvrdila kampaň One in Five statistiky, s nimiž jsme pracovali už na začátku milénia. To však mluvíme jen o kontaktní formě zneužívání. Přibylo totiž další obrovské riziko v podobě kyberprostoru, kde sice nedochází k dotekům, ale objevují se nové formy zneužívání dětí, ať už v chatech, či když se jim otevírají stránky s pornografickým obsahem,“ vysvětlila Dušková.
VIDEO: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři o ní vědí, rodiče často ne
Zdroje: Childlight.org, Osf.io, English.radio.cz, iRozhlas.cz, Sancedetem.cz
