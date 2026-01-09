Přeskočit na obsah
Je to opravdu kočka. O takové přednostce si může česká železnice nechat jen zdát

Agentura ČTK,Linda Veselá

Novou přednostkou železniční stanice v západojaponské prefektuře Wakajama se ve středu stala kočka jménem Jontama, která je už třetí v pořadí. Pokračuje tak téměř 20 let stará tradice, která podpořila cestovní ruch a uchránila stanici před finančním krachem, napsala agentura Kjódó.

Kočka Jontama vystřídala kočku Nitamu, která v listopadu loňského roku uhynula.
Kočka Jontama vystřídala kočku Nitamu, která v listopadu loňského roku uhynula. Foto: Pixabay
Během slavnostního ceremoniálu představila wakajamská železniční společnost svého nejnovějšího „učedníka“. Jontama vystřídala kočku Nitamu, která v listopadu loňského roku uhynula. Podobně jako její předchůdkyně byla i ona pasována na čestnou přednostku stanice.

Prezident železniční společnosti Micunobu Kodžima nové přednostce na ceremonii předal medaili s vyrytým titulem. „Doufám, že Jontama bude jako přednostka stanice udávat směr v době, kdy místní železnice procházejí významnými změnami,“ řekl Kodžima.

Pozornost celé země si stanice Kiši získala v roce 2007, kdy její první přednostkou byla kočka Tama. Přítomnost kočky přilákala do Wakajamy turisty z Japonska i ze zahraničí a pomohla stanici vyhnout se finančnímu krachu. Úspěch případu inspiroval i další železniční stanice, kde se čestnými přednosty stali psi, kočky, králíci či jiná zvířata.

Podobný případ se odehrál i v Jižní Africe. Koncem 19. století tu mezi Kapským Městem a Port Elizabeth pracoval pavián jménem Jack. Nešlo o zvíře, které by mělo přilákat turisty nebo proslavit železniční stanici - Jack měl opravdovou práci. Fungoval totiž jako asistent zdravotně postiženého signalisty Jamese Widea a pomáhal mu při každodenních úkolech na trati.

Zdroj: Japan Today, Bermana.com, quazinform.com, History Facts

