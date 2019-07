Svět influencerů: Jsou jako Horst Fuchs, ti nejhorší jsou jen chodící reklamní poutač

Ještě před deseti lety pojem influencer téměř nikdo neznal. Dnes slouží jako univerzální označení pro všechny uživatele sociálních sítí, kteří na pečlivě naaranžovaných fotkách naprosto všedních situací pózují s nejrůznějšími výrobky. Mohou to být holicí strojky, kartáčky na zuby i prášky na hubnutí a za jejich propagaci firmy influencerům mnohdy štědře platí. Pozorovat na Facebooku nebo Instagramu podobné reklamní snímky ovšem může být často docela surrealistický zážitek, což v rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrzují autoři stránky Svět influencerů. Ti na instagramovém profilu, který si oblíbilo už přes 13 tisíc uživatelů, vtipně komentují příspěvky, jež se influencerům příliš nepovedly.

Co musí člověk splňovat, aby si mohl říkat influencer?

Název by napovídal, že má mít takový člověk vliv alespoň na nějakou cílovou skupinu, ale to je jenom teorie. V praxi o sobě jako o influencerovi mluví každý, koho sleduje širší rodina a dostal zdarma vzorek krému. Influencer tak musí splňovat hlavně to, že těch deset písmen dokáže napsat.

Jak podle vás vypadá typický pracovní den průměrného influencera?

Nevíme, jestli je práce v tomhle případě vhodné slovo. Průměrný influencer nikdy nepřestává propagovat. Jeho den tedy logicky začíná tím, že vstane a nasnídá se. K snídani buď sezobne produkt, který mu včera zaslala značka, nebo jde na snídaňový event, kam ho někdo více či méně pozval. Poté se alternativním přepravcem, na jehož služby všem followerům nabídne slevový kód, přesune do posilovny, kde vyzkouší nový spalovač kalorií nebo protein. Následuje oběd v parku a odpolední volný program, který se dá využít k praní s nejnovějším pracím práškem v nějakém skvělém designu. Večer pak influencer s klidem zakončí den na party některé z významných značek.

Z vašeho profilu se zdá, že se dnes influencerem snaží být skoro každý - od běžných smrtelníků až po celebrity. V čem se liší ti skutečně úspěšní od těch, kteří se o úspěch zatím jen snaží?

Zaprvé se liší obsahem. Kvalitní influencer má na sociálních sítích primárně originální obsah, spolupráce a propagace pro něj představuje pouze doplněk, a navíc většinou propaguje jen produkty, které jsou mu blízké a relevantní k jeho obsahu. Rádoby influencer se naopak s naprostou samozřejmostí promění v chodící reklamní poutač. Zadruhé se liší dosahem. Zatímco reální influenceři mají skutečné fanoušky, a počet interakcí s jejich příspěvky tak odpovídá nějakému hrubému poměru v počtu zobrazení, rádoby influencer má mezi svými followery armádu Bangladéšanů, kteří mají sloužit jen jako číslo. A kvalitní influencer by si hlavně nikdy nedal na profil příspěvky totálně za hranou, jako je soutěž o botox nebo dítě v pračce.

Někteří si nechají platit za to, že ostatním radí, jak uspět na sociálních sítích. Kdo na jejich kurzy chodí?

Na některé z nich chodí lidé, kteří se chtějí stát influencery, což je na jednu stranu chyba toho, jakým směrem se Instagram a další sociální sítě posunuly, ale na druhou stranu je dobře, že to ti lidé aspoň chtějí dělat dobře. Navštěvují je ale i menší podnikatelé nebo začínající marketéři, kterým to podle nás může hodně dát, protože v dnešním světě už většina značek sociální sítě k životu nutně potřebuje nebo si to myslí.

Který produkt vás na fotce zatím nejvíc překvapil?

Naše schopnost nechat se překvapit už je hodně malá. Jednu dobu v nás hodně rezonovala ta soutěž o botox, ale přebila to tequila, která mimo jiné léčí cukrovku.

Představte si, že jsem influencer a kývl jsem na spolupráci s výrobcem léků na prostatu. Jak se s nimi mám vyfotit, aby to působilo autenticky?

Ideálně nijak, protože taková spolupráce odporuje českým zákonům. Když už se ale do takového risku chcete pouštět, pak zkuste od výrobce získat marketingový výlet do Belgie, kde bychom do propagace zapojili čůrajícího chlapečka.

A co byste mi poradili, kdybych měl na svém instagramovém profilu za úkol zpropagovat aromatizovaný toaletní papír?

Poradili bychom vám, abyste to nedělal, protože jsou věci, které se fotkou propagovat nedají. Pokud by váš profil tedy nebyl zaměřený na testování veřejných toalet ve všech českých městech. V takovém případě bychom si takovou spolupráci představit dovedli a ideální by asi bylo přidat danou fotku do stories se slevovým kódem na propagovaný toaletní papír a soutěží o zájezd na heřmánkovou plantáž.

Které influencery máte nejvíc v oblibě a dáváte jim na své stránce největší prostor?

Náš profil není úplně o tom, že bychom někoho z nich měli rádi. Z některých profilů nám dokonce přišly stížnosti, že urážíme postavu lidí na fotce a podobně, což je něco, od čeho naopak naše fanoušky odrazujeme a v komentářích se je snažíme od takové kritiky odradit. My nekritizujeme ty lidi jako takové ani se jim nesmějeme. Řešíme čistě jenom reklamní nebo obecně nesmyslný obsah. Poslední dobou už ho ani aktivně nehledáme, protože nám fanoušci posílají sami dost velké množství tipů. Když už ale potřebujeme něco aktivně najít, stačí chvilku procházet Instagram a máme hned zásobu na týden.

Kolik času denně u profilů influencerů strávíte?

Dřív to byla i půlhodina denně, ale dneska vhodný obsah lovíme každý den kolem deseti minut.

Mluvili jste o tom, že na vás dotčení influenceři podávají stížnosti. Snažíte se jim pak vysvětlit, že to s nimi myslíte dobře?

Snaha by byla, ale je to trochu jako mluvit do dubu. Většina z lidí, kteří se na našem profilu objevili a ozvali se nám, argumentuje tím, že jim závidíme a pouze na ně pořádáme hon, protože oni jsou si schopni výhodnými spolupracemi se značkami vydělávat peníze. Vysvětlovat jim, že to je legrace s cílem posunout průměrný profil z reklamní plochy zpátky k osobnímu profilu sociálních sítí, tak nemá úplně cenu.

Co budou influenceři dělat, až nebudou sociální sítě nikoho zajímat?

Napadá nás stará reklamní hláška "až to budu natírat příště, vy už tady nebudete". Sociální sítě jako takové budou fungovat ještě hodně dlouho, takže minimálně tuhle generaci ještě uživí. Jenom to už třeba nebude Facebook nebo Instagram. A potom? Teleshopping je nesmrtelný a většina z dnešních influencerů na něj má vážně talent. Otázka je, kde bude Horst Fuchs 22. století vystupovat.

Když už jste zmínili legendárního televizního prodejce Horsta Fuchse, co by na fenomén influencerů tak asi říkal?

No není to skvělé? Je to skvělé! On byl influencer své doby, takže by se dnes asi přidal, ale spolupráce se značkami by určitě přiznával.

Co z vašeho pohledu trend influencerů vypovídá o stavu naší společnosti?

Lidé chtěli být celebritami a mít ať už reálný, nebo falešný vliv vždycky. Sociální sítě jim tento status nabídly a navíc jim daly možnost prezentovat svůj život řádově lepší, než jaký ve skutečnosti je. Když se to smíchalo s leností, prakticky okamžitou odezvou, možností filtrovat si jenom pozitivní ohlasy a touhou po snadném zisku, vznikla ta kombinace, kterou dneska vidíme a která je pro spoustu lidí neodolatelná. Navíc si nevážíme vlastního soukromí a cenovka, kterou na jeho ztrátu dáváme, je o hodně nižší než v minulosti. Pokud tedy nepočítáme stoprocentní slevu pro policie totalitních režimů.

Máte nějakého influencera i mezi sebou, nebo se všichni živíte nějakým tradičnějším povoláním?

Influencera mezi sebou nemáme, ale třeba nás jednou nějaká značka dobrovolně osloví. Všechny, kdo se za profilem ukrývají, ale marketing živí, což byl i jeden z prvotních důvodů, proč jsme profil založili.

