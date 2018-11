TMBK a Landsman: Z politických kauz máme radost, Zeman by teď mohl zastřelit Bakalu

Co by se dělo, kdyby prezident Miloš Zeman zemřel? Na to odpovídá druhý díl satirické knihy Továrna na debilno od blogera Dominika Landsmana a kolážisty Tomáše Břínka. | Foto: Lukáš Bíba

Co by se dělo, kdyby současný prezident Miloš Zeman opustil tento svět? Kdo by truchlil a kdo by místo něj na Hradě reprezentoval hlas dolních deseti milionů voličů? Na tyto otázky nabízí odpověď právě vydané pokračování satirické knihy Továrna na debilno s výmluvným podtitulem Vzpoura pražské kavárny. Její absurdní příběh napsal bloger Dominik Landsman a obrazově ho doplnil kolážista Tomáš Břínek alias TMBK. "Knížka je sotva venku a už má nula procent na Databázi knih. Ohodnotila ji i recenzentka, která dá snad každé mé knize nejnižší hodnocení," svěřuje se Landsman při rozhovoru v honosném kubistickém podniku v centru Prahy, kde má knihu za pár dnů pokřtít prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Chtěli jsme křest pojmout stylově, když už je to o té pražské kavárně," vysvětluje autor výběr místa. Jeho kolega TMBK se mezitím snaží v knihkupectví sehnat první výtisky, aby mohl fotograf dvojici zvěčnit s jejím dílem. "Tak už jsme prodali tři kousky," hlásí kolážista, když konečně přichází a pokládá na stůl tři úlovky nové Továrny na debilno.

S podobnou nadsázkou mluví TMBK a Landsman i v následujícím rozhovoru. Tohle duo totiž bere vážně jen máloco.

Česká média v posledních týdnech ovládla kauza únosu syna premiéra Babiše. Nebylo vám líto, že s ní Sabina Slonková a Jiří Kubík nevyrukovali dřív? Mohli byste ji v knize ještě využít.

Landsman: Do druhého dílu Továrny na debilno bychom ji stejně začlenit nemohli, protože se mezitím změnil předseda Senátu. V knize ještě Senátu předsedá Milan Štěch a má v příběhu jednu menší roli. I když, co si budeme povídat, hodně lidí jméno předsedy Senátu vůbec nezná, takže by to asi nevadilo.

TMBK: Kdo ví, za jak dlouho ta kauza s únosem Babiše juniora úplně utichne a nikdo už si ji nebude pamatovat. Ještě mám o ní sice v zásobě několik koláží, ale nejsem si jistý, jestli už to téma není mrtvé.

Jak prožíváte, když se podobně velká kauza vyklube na povrch? Máte radost, že si z ní v satirických článcích a kolážích můžete dělat legraci, nebo jste z politické situace rozladění?

TMBK: Samozřejmě bych byl radši, kdyby všichni politici byli slušní a hodní. Ale ne, to plácám blbosti. Mám z toho vždycky druhé Vánoce. Když se člověk politickou satirou živí, tak se z podobně negativních věcí samozřejmě raduje. Ale nemusí to být vždycky negativní. (zamyslí se) I když ono se v Česku moc pozitivních věcí vlastně neděje. (smích)

Landsman: Jasně že jsme rádi, protože díky tomu máme další materiál k tvorbě. A úplně nejradši bychom byli, kdyby Zeman třeba někoho zastřelil.

TMBK: A pak někam utekl a skrýval se.

Landsman: Ale blbost. Proč by utíkal? Vždyť má imunitu. Mohl by zastřelit třeba Bakalu a nikdo by mu nemohl nic přišít, protože prezidenta můžou odsoudit jenom za velezradu.

Která z těch negativních kauz vám letos udělala největší radost?

TMBK: Asi ten Babišův syn. Předtím se v politice dlouho nic velkého nepřihodilo. Zažívali jsme dlouhý půst a najednou přišel blesk z čistého nebe. Komunální volby taky nebyly špatné, ale čekal jsem víc.

Příběh prvního dílu Továrny na debilno vyprávěl o dobře zabezpečeném vysokoškolákovi, kterého zaměstnanci továrny zavřou na pokoj obskurní kliniky a pak mu vymývají mozek články z alternativních médií. Jak vás tento námět napadl?

Landsman: Já už jsem tehdy psal satirické dezinformační články, které jsem chtěl vydat, ale potřeboval jsem je slepit nějakou dějovou linkou. Napadlo mě to propojit příběhem o továrně, ve které s pomocí dezinformací a hoaxů vyrábí debily. Při čtení internetových diskusí mi totiž přišlo, že těch debilů je fakt spousta. A bez téhle dějové linky by Okamurům a podobným lidem možná nedošlo, že to je fikce, a mohli by nás za texty zažalovat. Tehdy jsme totiž ještě neměli právníky. Teď už je ale máme, takže si můžeme klidně dovolit dát na obálku druhého dílu mrtvého Zemana. Ti debilové si knížku ale stejně nepřečtou, tudíž se tím asi nemusíme trápit.

Takže na vás po prvním dílu žalobu nikdo nepodal?

Landsman: Zatím ne. Bál jsem se toho ale hlavně kvůli kolážím, protože Tomáš ty fotky, ze kterých je skládá, krade.

TMBK: To není pravda. Já je kupuju z databází.

Když už si z těch alternativních médií střílíte, čtete poctivě jejich články?

Landsman: Pravidelně je nesleduju, spíš čerpám od svých facebookových přátel, kteří je monitorují a odvádí špinavou práci za mě. Já už pak jenom slíznu tu smetanu. A hlavně se dívám do internetových diskusí, abych zjistil, co si o aktuálním dění myslí plebs. Když tam nějaké téma hodně rezonuje, tak ho využiju. Pokud tam ale najdu jenom hate na Kalouska a hlášky typu "za komunistů bylo líp", tak to nechám být.

Dominiku, nenabízeli vám práci v redakci některého alternativního média, když v prvním díle Továrny na debilno viděli, jak hezky vám psaní dezinformačních článků jde?

Landsman: Pracovat třeba ve Sputniku nebo v Aeronetu? (zamyslí se)

TMBK: To musí být práce snů. (smích)

Landsman: Ale v Aeronetu a ve Sputniku tě přece jen tak nevezmou, tam musíš projít nějakým přísným přijímacím rituálem. Zatím se neozvali, ale byla by to pro mě samozřejmě čest. To je taková poslední štace pro novináře, výš už se dostat nejde.

TMBK: Jeden kamarád fotil pro Haló noviny, a přitom nesnášel komouše. Zkusit se má všechno.

Tomáš Břínek a Dominik Landsman Poznali se v redakci webu G.cz, pro kterou Landsman připravoval satirické články a Břínek zase vtipné koláže.

V současnosti podobnou tvorbou přispívají pro časopis Reflex a v roce 2017 ji zúročili ve společné knize Továrna na debilno. Dominik Landsman (33) Proslavil se blogem Deníček moderního fotra, který později vydal i knižně, a vysloužil si za něj i nominaci na cenu Magnesia Litera.

Je také autor knížek pro děti, v roce 2017 vydal dobrodružný příběh Lapuťák a kapitán Adorabl. Tomáš Břínek (36) Dřív se živil jako grafik v korporátní sféře, ale pak začal na internet přidávat koláže glosující aktuální politické a společenské dění.

Jeho facebookovou stránku TMBK, kde koláže publikuje, si oblíbilo už přes 80 tisíc lidí, a na Instagramu ho sleduje dokonce 140 tisíc uživatelů.

V právě vydaném pokračování vaší knihy už jste dezinformační články úplně vynechali. Soustřeďujete se jen na fiktivní budoucnost, ve které zemře prezident Miloš Zeman a ve funkci ho chtějí nahradit například Andrej Babiš, Václav Klaus mladší nebo Milouš Jakeš.

Landsman: Na vydání prvního dílu jsme vybírali půl milionu v crowdfundingu. Nejdřív to vypadalo, že nám skoro nikdo peníze nepošle, takže jsem příběh začal psát, až když ta čísla zničehonic naskakovala. Spíchl jsem ho tím pádem na poslední chvíli a za moc nestál. I tak jsme nakonec prodali deset tisíc výtisků. Tentokrát jsme to ale chtěli vzít za jiný konec a místo nesourodého mišmaše přijít s uceleným příběhem. Zaujalo mě, jak Zeman a jeho věrní neustále démonizují pražskou kavárnu, a tak mě napadlo ji ztvárnit jako nějakou tajnou sektu vedenou ztělesněním zla Miroslavem Kalouskem.

TMBK: A já jsem pak přišel s nápadem napsat o tom, co by se stalo, kdyby Zeman umřel. Strávili jsme nad tím víkend na chatě a hrozně jsme se opili. Pak nás napadaly úplně šílené věci, takže jsme radši zůstali u toho, co jsme vymysleli, než jsme se ztřískali.

Jak by se vám spalo, kdyby Miloš Zeman skutečně zesnul?

TMBK: Dost špatně. Asi dva dny bych vůbec nespal, protože bych musel dát dohromady tak 1200 koláží. Ve všech redakcích už mají určitě předem připravené nekrology, ale já nemám nic. A po těch dvou probdělých nocích? Pořád by mi v politice zbyla hromada dalších exotů.

Miloš Zeman nedávno citoval z Tomášovy koláže reagující na vraždu saúdskoarabského novináře. Na obrázku jste prezidentovi přimaloval bublinu, ve které zval české redaktory na večeři u Saúdů, což se Zemanovi líbilo. Nebojíte se, že se z vašich koláží a textů stane realita?

Landsman: Tak Továrna na debilno už reálně funguje - je to internet. Já jsem nedávno napsal satirický článek o tom, že američtí vědci dokázali, že bůh neexistuje. Pak jsem při pročítání komentářů žasl nad tím, kolik lidí to vzalo vážně. Navíc si stěžovali, že podobné výzkumy musí platit ze svých daní.

TMBK: Když jsem Zemana viděl se svou koláží, tak jsem se výborně bavil. Předpokládám, že mu to na internetech našel Ovčáček, ale zbytek mé tvorby mu asi radši neukázal. Myslím, že Ovčáčkovi je úplně jedno, jestli o něm zveřejníte něco negativního. Záleží mu jenom na tom, že je to o něm. Když jsem si podle svého návrhu nechal vyrobit sádrové trpaslíky Zemana a Ovčáčka, zjistil jsem, že člověk, který ty trpaslíky dělá, má Ovčáčka v rodině. Prezidentův mluvčí ho pak poprosil, jestli bych mu jednoho trpaslíka nevěnoval. Chtěl ale jenom toho se svou podobou, což mi přišlo zvláštní. Myslím, že Ovčáček je opojený sám sebou.

Za pár dnů vám má prezidentův mluvčí pokřtít vaši knihu. Už ji četl?

TMBK: Když jsem se mu ozýval, jestli by nám knihu nepokřtil, vůbec neřešil, o co v ní jde. Zrovna byl v Jeruzalémě, ale říkal, že se den před křtem vrací, a když mu do programu nic nevleze, tak rád přijde. Musíme doufat, že před akcí nezavítá do knihkupectví.

Landsman: Teď si nejsem jistý, jestli nechtěl dorazit s doprovodem. Třeba se staví i se Zemanem. (smích) S tím bych ale nechtěl mluvit. Určitě by mě roznesl na kopytech.

Tomáši, už jste si nechal vytetovat tu kérku se Zemanem v člunu, kterou jste slíbil svým fanouškům a vaše máma z toho neměla zrovna radost?

TMBK: Už ji mám na ruce. Návrh mi nakreslil Ivan Mládek a vytetovala mi to jedna holčina, která s tím motivem neměla žádný problém. Podle mě by klidně zvládla i hákový kříž. Máma ale jakékoli kérky na mně nesnáší. Vždycky za mnou přijde a říká: "Včera jsem vůbec nemohla spát. Měla jsem noční můry. Zdálo se mi, že sis nechal potetovat prsty." Teď mě napadlo, že bych si na ty prsty mohl vytetovat nápis "máma".

Landsman: Nebo by sis na jednu ruku mohl vytetovat "Miloš" a na druhou "Zeman". A já bych si zase nechal vykérovat "Andrej Babiš". (smích)

Oba dva vychováváte malé syny. Co říkají ostatním dětem, když se jich ptají, čím se živí jejich tatínci?

TMBK: Já jsem dokonce přišel do školky na besídku o tom, co dělají rodiče. Syn chodí do mezinárodní školky, kde je spousta Rusů, a tak skoro nikdo z dalších rodičů nedorazil, protože by asi těžko povídali o tom, jak obchodují s ropou. (smích) Já jsem děti učil, jak z fotek vyřezávat hlavy, což se jim náramně líbilo. Můj syn je na mě pyšný a spousta jeho kamarádů moje koláže zná.

Landsman: A já svému synovi normálně říkám, že táta píše. Hodně se těším, až se jednou objevím v maturitních otázkách, syn si mě vytáhne a dostane ze mě pětku.

Minulý týden se v médiích objevila zpráva o tom, že poslanci dostali e-mail od Tomia Okamury s nabídkou zlevněných sushi kitů v jeho e-shopu. Neměl ten falešný e-mail na svědomí jeden z vás?

TMBK: Nejste první, koho to napadlo, ale my za tím nestojíme. Než se ukázalo, že Okamura ten e-mail nenapsal, tak jsem tomu sám věřil. Přišlo mi to jako něco, co by klidně udělal.

Landsman: Já jsem si říkal, že ho to nenapadlo dřív, a taky jsem se dost divil, že to je fake.

Už tušíte, o čem bude třetí díl Továrny na debilno?

Landsman: Přemýšleli jsme o bestiáři. Něco ve stylu Fantastická zvířata a kde je najít, jenom by tam čtenáři místo nadpřirozených tvorů našli české politiky.

