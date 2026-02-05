Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Holínky, vytahaný svetr i čepice Raškovka. Česká olympijská móda provokuje už dekády

Linda Veselá

Čeští olympionici opět rozdělili veřejnost. Letošní kolekce zase provokuje, jak už je tradicí: Raškovka, holínky či pestrobarevné kloboučky dokazují, že česká olympijská móda má slabost pro kontroverzi. Připomeňme si ty nejpamátnější kousky.

Svetr jako po babičce?

Během několika posledních olympiád se stalo zvykem, že Češi na slavnostních ceremoniálech vždy nějak vybočují z řady. Není tomu jinak ani letos. Nebyly by to olympijské hry, kdyby nová kolekce nevyvolala kontroverze. Ta byla zveřejněna v polovině listopadu a okamžitě vzbudila rozporuplné reakce. Někteří uživatelé na sociálních sítích poukazují, že místo českých barev jsou na sportovním oblečení vyobrazeny barvy Německa, jiní kritizují, že oblečení vypadá jako ze second-handu.

„Nebylo cílem, aby se kolekce líbila všem. Rozporuplné reakce se očekávaly. Je to lepší, než kdyby po tom neštěkl pes. Za zpětnou vazbu jsem ráda, konstruktivní kritika vás posune,“ uvedla designérka Anežka Berecková v DVTV.

Letošní kolekce vychází z tvorby grafika Vojtěcha Preissiga, jehož ornamenty, stejně jako v předchozích letech, pro olympijský výbor zpracoval akademický malíř Milan Jaroš. Samotnou kolekci pak navrhla Berecková společně s Terezou Horňákovou. Kolekci dominuje volný svetr a nechybí ani oblíbená čepice Raškovka či rukavice na šňůrce.

Právě barevné odstíny kolekce se staly nejčastějším terčem kritiky – modrá například působí příliš tmavě a připomíná černou. „Olympijská kolekce může i s odlišným odstínem trikolory dobře reprezentovat. V jiném nasvícení nebude tak tmavá. Žlutá má symbolizovat zlaté medaile. Trikolora v zadání vůbec nebyla,“ reagovala Berecková.

