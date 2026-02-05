Holínky, vytahaný svetr i čepice Raškovka. Česká olympijská móda provokuje už dekády

Čeští olympionici opět rozdělili veřejnost. Letošní kolekce zase provokuje, jak už je tradicí: Raškovka, holínky či pestrobarevné kloboučky dokazují, že česká olympijská móda má slabost pro kontroverzi. Připomeňme si ty nejpamátnější kousky.
Svetr jako po babičce?
Během několika posledních olympiád se stalo zvykem, že Češi na slavnostních ceremoniálech vždy nějak vybočují z řady. Není tomu jinak ani letos. Nebyly by to olympijské hry, kdyby nová kolekce nevyvolala kontroverze. Ta byla zveřejněna v polovině listopadu a okamžitě vzbudila rozporuplné reakce. Někteří uživatelé na sociálních sítích poukazují, že místo českých barev jsou na sportovním oblečení vyobrazeny barvy Německa, jiní kritizují, že oblečení vypadá jako ze second-handu.
„Nebylo cílem, aby se kolekce líbila všem. Rozporuplné reakce se očekávaly. Je to lepší, než kdyby po tom neštěkl pes. Za zpětnou vazbu jsem ráda, konstruktivní kritika vás posune,“ uvedla designérka Anežka Berecková v DVTV.
Letošní kolekce vychází z tvorby grafika Vojtěcha Preissiga, jehož ornamenty, stejně jako v předchozích letech, pro olympijský výbor zpracoval akademický malíř Milan Jaroš. Samotnou kolekci pak navrhla Berecková společně s Terezou Horňákovou. Kolekci dominuje volný svetr a nechybí ani oblíbená čepice Raškovka či rukavice na šňůrce.
Právě barevné odstíny kolekce se staly nejčastějším terčem kritiky – modrá například působí příliš tmavě a připomíná černou. „Olympijská kolekce může i s odlišným odstínem trikolory dobře reprezentovat. V jiném nasvícení nebude tak tmavá. Žlutá má symbolizovat zlaté medaile. Trikolora v zadání vůbec nebyla,“ reagovala Berecková.
Politý laboratorní plášť
Pod ostrou palbou kritiky se česká olympijská kolekce ocitla už před dvěma lety, na letních hrách v Paříži 2024. Čeští sportovci tehdy nastoupili v trenchcoatech inspirovaných dílem výtvarníka Vladimíra Boudníka, který pracoval s principy Rorschachových inkoustových skvrn a narodil se v roce 1924 – v roce, kdy naposled proběhly olympijské hry v Paříži.
„Myslím si, že je extrémně důležité, že jako malá země dokážeme zaujmout výrazným, ale zároveň velmi současným a relevantním lookem a upozornit na sebe,“ hájil návrh designér Jan Černý.
Část veřejnosti však pro podobné ambice pochopení nenašla - kolekce si vysloužila posměšné přezdívky jako „batikovaný župan“ nebo „politý laboratorní plášť“.
Pozornost ale vzbudila i tam, kde se počítá. V Paříži si kolekce všiml Mezinárodní olympijský výbor, který ji zařadil mezi sedm outfitů, jež ho zaujaly nejvíce. Ocenil především „spojení národní hrdosti, inovativního designu a špičkové módy“.
Do Londýna v holínkách
Do paměti veřejnosti se výrazně zapsala také olympijská kolekce pro letní hry v Londýně 2012. Inspirovalo ji dílo Františka Kupky Amorfa - Dvoubarevná fuga. a vznikla v dílně návrhářského tria Lucie Kuříková, Patrik Nábělek a Jiří Prokopec.
„Obraz Amorfa - Dvoubarevná fuga nás uchvátil nejen svým vzhledem a významem, ale i symbolikou. Vznikal čtyři roky, tedy jeden olympijský cyklus. Kupka se navíc inspiroval dívkou hrající si s míčem, což je další zajímavá paralela se sportem,“ vysvětloval tehdejší předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.
Veřejnost však více než koncept kolekce zaujaly její nejvýraznější doplňky - modré holínky a deštníky, s nimiž sportovci nastupovali jako s narážkou na proměnlivé londýnské počasí. Zatímco část publika zůstávala v rozpacích, z hlediska marketingu šlo o trefu do černého: olympijské holínky hlásily rekordní prodeje a ještě před koncem her byly zcela vyprodány.
Zlatá bunda
Neoriginální nezůstala ani olympijská kolekce pro zimní hry v Soči 2014. Pokud ještě před dvěma lety v Londýně bavily svět modré holínky, tentokrát se do centra pozornosti dostala výrazně chlupatá beranice a kšandy.
Její předlohou byla vůbec první československá poštovní známka z roku 1918, kterou navrhl secesní malíř Alfons Mucha - konkrétně motiv lipového listu. „Znovu propojujeme sport a kulturu. Po Londýně a Františku Kupkovi před námi ležela další výzva. Slovanský motiv pro nás má před olympiádou v Rusku symbolický význam,“ komentoval tehdy kolekci předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Skutečným hitem se však stala především zlatá podšívka zimních bund. Když si snowboardistka Eva Samková šla pro zlatou medaili v snowboardcrossu, obrátila bundu naruby, aby ji ukázala světu. Na její počest ji následně „naruby“ otočila i celá česká výprava.
Nejlepší zimní olympijská kolekce
Kolekci pro zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010 dominovaly výrazné psychedelické kruhy v barvách české trikolory. Šlo zároveň o přelomový moment: poprvé kolekci vyrobila firma Alpine Pro, která po 37 letech nahradila značku Adidas - a roli oficiálního dodavatele českého olympijského oblečení zastává dodnes.
„Do Kanady jedeme bojovat o medaile. Jednu bitvu už jsme ale vyhráli: čeští olympionici budou jedinečně oblečeni. Věřím, že jim to pomůže na cestě k úspěchu,“ prohlásil tehdejší předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.
Vlajkonošem české výpravy byl hokejista Jaromír Jágr a kolekce vzbudila pozornost i za hranicemi. České oblečení například s výrazným náskokem zvítězilo v internetovém hlasování deníku Huffington Post o nejlepší zimní olympijskou kolekci.
Nálada brazilského festivalu
Emoce vyvolala také olympijská kolekce pro letní hry v Riu de Janeiro 2016 - především klobouky, pestrobarevné košile a proužkovaná saka, které se výrazně vymykaly tradiční představě „reprezentačního“ oděvu. Inspirací se stal legendární atlet Emil Zátopek, respektive stylizovaná postavička, již ke svému podpisu připojoval pro fanoušky.
„Normálně barevné oblečení nepreferuji, ale tohle se mi líbí. Evokuje to náladu brazilského festivalu,“ chválila tehdy práci návrhářů chodkyně Anežka Drahotová, která v Riu závodila v chůzi.
Modrotisk
Před letní olympiádou v Tokiu 2020 posílila návrhářský tým Alpine Pro Zuzana Osako, rodačka z Moravy, která se provdala do Japonska. V nástupové kolekci propojila českou a japonskou tradici prostřednictvím modrotisku, jenž je zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
„V Česku se stal tradicí. Japonci ho ale používají i na věcech každodenní potřeby. Na první pohled v něm tak najdou něco svého,“ vysvětlovala návrhářka.
Ani tentokrát se kolekce nevyhnula rozporuplným reakcím. Podle výzkumu společnosti Nielsen Admosphere se oblečení českého olympijského týmu líbilo 46 procentům Čechů, zatímco 36 procent respondentů jej za hezké nepovažovalo. Poměrně výrazná skupina (18 procent) se nedokázala přiklonit ani k jedné straně.
Nástup „Raškovky“
Ikonickou se stala také kolekce pro zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu 2018. Právě zde debutovala dnes už klasika olympijských kolekcích - čepice zvaná „raškovka“. Šlo o repliku legendárního kulichu, v němž skokan na lyžích Jiří Raška vybojoval první československou zlatou medaili na zimních hrách v Grenoblu v roce 1968.
První čepice tehdy českým sportovním osobnostem předal Raškův vnuk a bývalý skokan na lyžích Jan Mazoch.
„Budeme v téhle čepici slavit zlatou medaili i letos?“ ptali se s nadsázkou sportovci i fanoušci. Hlavním motivem celé kolekce byla číslice 100, připomínající sté výročí založení Československé republiky.
