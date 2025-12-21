Zapomeňte na pasivní mořské houby, které znáte z koupelen nebo animovaných seriálů. V mrazivých hlubinách u Antarktidy operuje predátor, který vypadá jako křehká skleněná bublina, ale pro kolemjdoucí korýše je konečnou stanicí. Robot SuBastian tam narazil na „smrtící kouli“, která dokazuje, že evoluce má v hloubce tří kilometrů velmi černý smysl pro humor.
V tajemných hlubinách Jižního oceánu panuje tma, chlad a absolutní ticho. Právě do těchto nehostinných vod se na začátku roku 2025 spustil dálkově ovládaný robot ROV SuBastian. To, co jeho kamery zachytily v hloubce 3 601 metrů, vyrazilo dech i zkušeným oceánografům.
Past převlečená za bublinu
Před objektivem robota se najednou objevily podivné shluky kulovitých útvarů. Vypadaly jako jemné skleněné bubliny nebo pingpongové míčky navlečené na tenkých stopkách. Působily křehce, klidně a naprosto neškodně. Jenže zdání v hlubokém moři často klame.
Jenže klamaly tělem.
Vědci brzy pochopili, že se dívají na zcela nový druh masožravé houby – tvora, který si vysloužil přezdívku „death ball“ - tedy smrtící koule. Nový druh patří do rodu Chondrocladia, který obecně připomíná pingpongové míčky. Na rozdíl od většiny svých příbuzných se však neživí pouhým filtrováním vody.
Strategie tohoto tvora je nemilosrdná. Povrch „koule“ pokrývají miliony drobných mikroskopických háčků, které fungují jako suchý zip. Jakmile kolem propluje nicnetušící korýš a byť jen lehce zavadí o tento průsvitný objekt, je ztracen. Houba ho pevně zachytí a začne ho pomalu, ale jistě trávit. V extrémním světě s nedostatkem potravy se zkrátka i z houby musel stát efektivní predátor.
Objev se odehrál během expedice projektu Nippon Foundation–Nekton Ocean Census, jehož cílem je zmapovat dosud neznámý život v Jižním oceánu. Vědci během výpravy prozkoumali sopečné kaldery, hluboké příkopy i mořské dno v okolí ostrovů Montagu a Saunders – oblasti, kam se lidé dostali jen výjimečně.
Výjimečný okamžik
Smrtící koule však představovala jen jeden z mnoha překvapivých nálezů. Kamery a vzorky odhalily také nové druhy duhově zbarvených šupinatých červů s „brněním“, dosud neznámé mořské hvězdice, nové korýše i vzácné plže a mlže. A navíc dál zkoumají možné nové druhy černých korálů.
Expedice přinesla ale i zcela výjimečný okamžik. Výzkumníci totiž pořídili první potvrzené video mláděte obrovské krakatice a jako první lidé nahlédli do nového ekosystému, který se ukrýval pod obrovským ledovcem v západní Antarktidě.
Tajemné poklady
„Jižní oceán zůstává zásadním způsobem nedostatečně prozkoumaný,“ upozorňuje doktorka Michelle Taylorová, vedoucí vědeckého týmu Ocean Census. „Dosud jsme vyhodnotili méně než 30 procent vzorků z této expedice, takže potvrzení už 30 nových druhů jasně ukazuje, kolik biodiverzity zatím zůstává skryto,“ uzavírá.
Smrtící koule z temnot Jižního oceánu tak nepůsobí jen jako exotická kuriozita. Připomíná, že i v 21. století planeta stále skrývá tajemné světy. Třeba ty, kde i houby loví. Pomalu a nemilosrdně.
Zdroje: Science Alert, The Guardian
