Královna podpořila Harryho a Meghan. Schválila "přechodnou dobu" pro jejich odchod

Britská panovnice Alžběta II. schválila "přechodnou dobu" pro vévody ze Sussexu, během které budou svůj čas dělit mezi Velkou Británii a Kanadu. Budoucnost Harryho a Meghan řešila spolu s princi Charlesem, Williamem a právě Harrym. Jeho manželka Meghan se připojila pouze telefonicky z Kanady, kde zůstala se synem vévodů Archiem.

"Má rodina a já plně podporujeme rozhodnutí Harryho a Meghan vytvořit si nový život jako mladá rodina. Přestože bychom si přáli, aby i nadále zůstali členy královské rodiny na plný úvazek, respektujeme a chápeme jejich přání mít více nezávislý rodinný život. Nadále ale zůstanou důležitou součástí mé rodiny," píše se v prohlášení královny.

Královna dál dodává, že Harry a Meghan jasně řekli, že nechtějí být plně závislí na penězích královské rodiny. V tuto chvíli je s nimi připravená další budoucnost řešit. Konečné rozhodnutí je podle ní otázkou následujících dnů.

Vévodové ze Sussexu se rozhodli odstoupit ze svých oficiálních rolí v britské královské rodině necelé dva roky po svatbě. Zásadní oznámení zveřejnili minulý týden ve středu na svém Instagramu, aniž by se předem poradili s královnou nebo kterýmkoliv jiným členem rodiny. Uvedli také, že by chtěli žít střídavě ve Velké Británii a Severní Americe a rádi by se do budoucna finančně osamostatnili.

Plány vévody a vévodkyně ze Sussexu vyvolaly nespočet otázek a Buckinghamský palác v prvotní reakci hovořil o "komplikovaných záležitostech", jejichž projednání "zabere určitý čas". Ještě koncem týdne však bylo oznámeno, že královna Alžběta II. svolala celou rodinu, aby celou záležitost vyřešila co nejdříve.

Kromě přesně vymezené role vévodů se mělo jednat také například o jejich titulu, který od královny získali po uzavření sňatku, ochraně či penězích. Jejich životní náklady byly až dosud pokrývány především z příjmů Harryho otce Charlese a jeho Cornwallského hrabství.

Ukázalo se také, že vévodové si před půl rokem zaregistrovali ochrannou známku na stovku propagačních předmětů. Mnoho odborníků a královských pozorovatelů to tak vnímalo jako jeden z možných zdrojů financování jejich budoucího života.

Meghan se možná vrátí k filmu

Právě pracovní stránka vévodů zůstává pro mnoho odborníků a momentálně zřejmě také členy britské královské rodiny záhadou. Majetek prince Harryho je odhadován údajně na 27 milionů liber, Meghan si svým hraním taktéž přišla na zajímavou sumu. V současné době si podle pravidel však nemohou jinak vydělávat.

Spekuluje se tak o tom, že Meghan se bude chtít vrátit do filmové branže nebo se spojit s některou módní značkou. Vévodkyně již dříve vytvořila například charitativní kolekci oblečení, jejíž výtěžek šel na pomoc nezaměstnaným ženám. Spolupracovala také na zářijovém čísle britského vydání módního časopisu Vogue.

Co přesně by mohl dělat princ Harry, je zatím nejasné. Někteří hovoří o charitativní práci na plný úvazek nebo angažovanosti v ekoturismu. Oba vévodové přitom mají řadu povinností v rámci britského společenství a své role v neziskových organizacích.