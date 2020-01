Princové William a Harry popřeli roztržku mezi svými rodinami. Je to urážlivé, tvrdí

Britští princové William a Harry popřeli zprávy tisku o vzájemné roztržce mezi jejich rodinami. Deník The Times v pondělí napsal, že William se nechoval přátelsky vůči Harryho manželce Meghan, což údajně vedlo k oznámení dvojice z minulého týdne, že se vzdává reprezentačních rolí. Bratři takové zprávy označili za urážlivé a potenciálně škodlivé.

The Times v pondělí s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsaly, že 37letý William svého 35letého bratra a Meghan vystrnadil "šikanujícím přístupem". William údajně neměl rád Meghan.

"Navzdory jasným popřením v pondělí jedny britské noviny otiskly zprávu spekulující o vztahu mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a vévodou z Cambridge," stojí v prohlášení uvádějící šlechtické tituly Harryho a Williama.

"Pro bratry, kteří tak silně dbají na věci spjaté s duševním zdravím, je používání štvavého jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé," uvedli princové ve společném prohlášení.

Londýnské Timesy předtím napsaly, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu se chtějí vzdát svých královských rolí po dvou letech, kdy jim bylo "neustále připomínáno, kde je jejich místo". Rozepře údajně propukly už před svatbou Harryho a Meghan v květnu 2018.

Napětí ve vztahu k bratrovi přiznal princ Harry vloni na podzim

Britská média už loni spekulovala o vzájemném odcizení obou princů kvůli sporům jejich manželek. Princ Harry v říjnu určité napětí ve vztahu s bratrem Williamem přiznal.

Po oznámení Harryho a Meghan, že se vzdávají rolí v královské rodině, se v pondělí ve východoanglickém Sandringhamu schází nejužší část britské královské rodiny včetně 93leté panovnice, obou princů a jejich 71letého otce prince Charlese.

Podle britského listu panují obavy, že pokud by královna plánům Harryho a Meghan nevyšla vstříc, mohli by vévoda a vévodkyně ze Sussexu vystoupit bez svolení královského paláce v televizním rozhovoru. Ten by podle britských listů mohl královskou rodinu silně poškodit.

Teprve před nedávnem další člen rodiny, královnin syn Princ Andrew (59) oznámil ústup z veřejného života po "katastrofálním" televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

