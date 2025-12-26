Tutanchamon nesl následky příbuzenského křížení, Casimir Pulaski byl pravděpodobně intersexuální a Napoleon měl mikropenis. Nebo to alespoň tvrdí dějiny plné šeptandy, propagandy a polopravd. Genitálie mocných se stávaly tématem dvorských klepů, politické propagandy, lékařských spekulací i posměchu.
Když těla mocných přestávají být svatá
V patriarchálních společnostech se maskulinita úzce vázala s mocí: vládce neschopný zplodit dědice nebo vojevůdce považovaný za „tělesně slabého“ byl snadným terčem útoků. A nezáleželo na tom, jestli šlo o antické císaře nebo moderní diktátory. Těchto deset osobností je toho důkazem.
Když těla mocných přestávají být svatá
V patriarchálních společnostech se maskulinita úzce vázala s mocí: vládce neschopný zplodit dědice nebo vojevůdce považovaný za „tělesně slabého“ byl snadným terčem útoků. A nezáleželo na tom, jestli šlo o antické císaře nebo moderní diktátory. Těchto deset osobností je toho důkazem.
Tutanchamon: znetvořený faraon jako produkt královského incestu
Mladý faraon Tutanchamon zemřel kolem roku 1324 př. n. l. ve věku asi devatenácti let. Jeho slavná hrobka, objevená Howardem Carterem v roce 1922, odhalila nejen zlaté poklady, ale i kompletní lékárnu a pomůcky. To vše naznačovalo, že byl fyzicky křehký a často nemocný. Teprve moderní DNA analýzy prokázaly, že jeho rodiče byli sourozenci. Faraon se tak stal obětí systému, který udržoval „božskou“ krev skrze incest. Trpěl řadou dědičných vad, které spolu s tělem oslabeným malárií ovlivnily i jeho hormonální a reprodukční funkce. Tutanchamonovy dcery se narodily mrtvé a on tak nezajistil pokračování dynastie.
Sporus: chlapec vykastrovaný císařem
Kolem roku 66 n. l. císař Nero, zdrcený smrtí manželky Poppey, našel náhradu v chlapci jménem Sporus. Fyzicky mu totiž připomínal jeho zesnulou choť. Nechal ho vykastrovat a uzavřel s ním veřejný „sňatek“, během kterého Sporus nosil císařovniny šaty a vystupoval jako manželka před dvorem i veřejností. Stal se symbolem císařské svévole a tělem transformovaným podle rozmaru absolutního vládce. Klid Sporus nenašel ani po Neronově smrti, zůstal totiž objektem moci dalších císařů. Nakonec, aby unikl veřejnému ponížení za vlády Vitellia, rozhodl se dobrovolně ukončit svůj život.
Elagabalus: císař toužící po vagině
Marcus Aurelius Antoninus, známý jako Elagabalus, vládl říši v letech 218 až 222 našeho letopočtu. Římskou společnost šokoval svým životním stylem: nosil paruky, líčení a ženské šaty a vyžadoval oslovení „paní“. Antičtí historikové zaznamenali, že nabízel lékařům obrovské sumy za chirurgické vytvoření vaginy. Měl také vztah s Hieroclesem, který ho údajně bil jako manželku – a jemu se to líbilo. Antické prameny však pochází výlučně od jeho politických nepřátel, moderní historici tak debatují, zda šlo o projev transgender identity, nebo o nenávistnou propagandu. Elagabalus padl ve věku osmnácti let a jeho tělo skončilo v Tibeře.
Jindřich VIII.: král s „tudorovským útlumem"
Jindřich VIII. vládl Anglii v letech 1509–1547 a stal se symbolem monarchie posedlé dědicem. Šest manželství, popravy a církevní rozkol – to vše kvůli mužskému potomkovi, nástupci. Většina těhotenství jeho manželek končila potratem nebo dětmi, které se narodily mrtvé. Pouze syn Eduard přežil do dospělosti. Moderní historikové spekulují, zda za jeho reprodukčními problémy mohou stát genetické predispozice, úrazy hlavy či hormonální problémy. Mluvilo se také o impotenci. Genitální „defekt" – ať už skutečný nebo domnělý – se stal symbolem královského selhání a dynastické krize, která poznamenala celou tudorovskou éru.
Charles II. Španělský: impotentní král jako výsledek inbreedingu
Karel II. Španělský, poslední panovník španělských Habsburků, se stal dramatickým symbolem toho, kam může vést posedlost „čistou krví“. Jeho nápadně vystouplá habsburská čelist, slabost a celoživotní nemocnost byly důsledkem extrémního příbuzenského křížení, které provázelo dynastii celé generace. Karel mluvil až ve čtyřech letech, chodil až v osmi a navzdory dvěma manželstvím nikdy nezplodil dědice. Moderní analýzy naznačují, že mohl trpět kombinací hormonální poruchy a onemocnění ledvin, které vysvětlují jeho slabost i neplodnost. Karlova smrt roku 1700 tak ukončila španělskou větev Habsburků, rozpoutala válku o španělské dědictví a ukázala, kam může vést snaha uchovat rodovou čistotu.
Casimir Pulaski: intersexuální hrdina americké revoluce
Casimir Pulaski, původním jménem Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski, byl slavný polský šlechtic a hrdina Americké revoluce. Byl dlouho obestřen tajemstvím. Analýza jeho exhumovaných ostatků odhalila ženské rysy pánve i obličeje, zatímco jiné znaky byly mužské. Genetické testy potvrdily, že jde skutečně o Pulaskiho a že byl pravděpodobně intersexuální. Pulaski celý život žil jako muž, bojoval v Barské konfederaci, zachránil Washingtona, vedl kavalerii a padl u Savannah roku 1779. Jeho příběh připomíná, že intersex lidé tu byli vždy — a že hrdinství neurčuje anatomie, ale činy.
Lê Văn Duyệt: vietnamský vojevůdce „třetího pohlaví"
Lê Văn Duyệt byl jedním z nejmocnějších mužů vietnamské dynastie Nguyễn — vojevůdce císaře Gia Longa a guvernér jihu, kterého po smrti dokonce lidé uctívali jako božstvo. Historické kroniky ale uvádějí, že se narodil bez pohlavních orgánů, tedy jako „přirozený eunuch“. Britský cestovatel John Crawfurd ho v roce 1822 popsal jako člověka „ani mužského, ani ženského“ vzhledu. Přesto Duyệtova anatomie jeho kariéru nijak nezastavila. Velel armádám, spravoval obrovský region a těšil se mimořádné úctě. Jeho příběh ukazuje, že ve vietnamské společnosti existoval prostor pro lidi mimo tradiční binární představy o pohlaví.
Ludvík XVI.: fáma o fimóze a sedm let bez sexu
Ludvík XVI. a Marie Antoinetta vstoupili do manželství jako dospívající – on měl patnáct let, ona čtrnáct. Očekávalo se, že rychle splní svou dynastickou povinnost a zplodí dědice francouzského trůnu. Jenže sedm dlouhých let se nic nedělo. Po dvoře se tak šířily fámy, že Ludvík trpí fimózou, zúženou předkožkou, která brání v sexu. Vzhledem k tomu, že nakonec zplodil čtyři děli, ale bylo všechno zřejmě úplně jinak. Dva nezkušení adolescenti prostě jen nevěděli, jak navázat imunitu. Ke změně došlo teprve po návštěvě Mariina bratra Josefa II., který do Versailles dorazil v roce 1777. S Ludvíkem si otevřeně promluvil a krátce nato došlo konečně k prvnímu pohlavnímu styku. V roce 1778 se narodilo první dítě.
Napoleon Bonaparte: „mikroskopický relikt“ jako turistická atrakce
Napoleon Bonaparte, který zemřel na Svaté Heleně v roce 1821, se stal hrdinou jednoho z nejpodivnějších mýtů historie – údajného odříznutí jeho penisu během pitvy. Žádné oficiální záznamy ani svědci to nepotvrzují, první zmínka se objevuje až v pamětech jeho komorníka z roku 1852. Podle legendy měl „artefakt“ putovat Evropou až do USA, kde se ocitl v rukou sběratelů. Dochovaná mumifikovaná tkáň údajně měří asi 3,8 cm, její pravost ale nikdy nebyla prokázána. Historik Philip Dwyer celý příběh označuje za fantaskní – spíše než o fakt jde nejspíš o směs posměchu, senzace a snahy zpochybnit maskulinitu slavného císaře.
Adolf Hitler: DNA, Kallmannův syndrom a píseň o „jednom varleti“
Genitální mýtus kolem Adolfa Hitlera patří k těm nejznámějším v historii. Spekulace o vůdcových varlatech se objevovaly už během druhé světové války, důkazy ale chyběly. Průlom přinesla až analýza DNA získaná z kusu látky v roce 2025, kterou si jako válečnou trofej odvezl americký důstojník. Vzorek potvrdil Kallmannův syndrom, vzácnou poruchu ovlivňující vývoj pohlavních orgánů a hladinu testosteronu. To by mohlo vysvětlit Hitlerovo vyhýbání se intimním vztahům. Analýza také odhalila genetickou predispozici k neuropsychiatrickým stavům, ale vědci zdůrazňují, že jde jen o statistickou pravděpodobnost, nikoli diagnózu. Genetika nevysvětluje zlo, které páchal.
Francisco Franco: generál „mono-nad" a anekdotické dějiny
Také o španělském diktátorovi Francisku Frankovi se traduje, že měl jen jedno varle, o druhé měl údajně přijít při zranění v Rifské válce. Tvrzení vychází z knihy J. M. Zavaly a z vyprávění vnučky Francova urologa, žádné lékařské záznamy to však nepotvrzují. Franco byl navíc plodný – v roce 1926 se mu narodila dcera. Spíše než o fakt jde o mýtus, podobný těm, které obklopují i Hitlera. Tyto historky ukazují, jak se dají domnělé tělesné zvláštnosti využívat jako politická zbraň k zesměšňování či démonizaci tyranů. Na jejich moc ani zločiny však neměly žádný vliv; fungují spíše jako psychologická metafora, která má diktátory učinit lidštějšími a zranitelnějšími.
Mao Ce-tung: kryptorchismus podle osobního lékaře
Mao Ce-tung měl jako jediný z uvedených vůdců dobře doložený zdravotní nález. Jeho osobní lékař Li Zhisui ve vzpomínkách z roku 1994 popsal nesestouplé pravé varle a opakované epizody impotence, které měly psychologické příčiny. Pozdější lékařské analýzy doplnily, že byl od poloviny 50. let sterilní a prodělal několik pohlavních chorob. Maova sexualita se úzce pojila s jeho politickou mocí — v obdobích dominance potíže mizely, v krizích se vracely. Ženy pro něj představovaly prostředek potvrzení vlastní autority než rovnocenné partnerky. Jeho strach z impotence se stal symbolem hlubšího strachu ze ztráty moci.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.
Rok 2025 v české politice: zárodek něčeho nového. Co přesně to bude, se ještě uvidí
Právě končící rok je možné – pokud jde o českou politiku – vnímat jako završení etapy, jejíž počátek lze datovat volbami v roce 2010. A taky – což spolu souvisí – jako debakl polistopadové politiky. Vládu sestavily výhradně strany, které svůj program zakládají na kritice poměrů, jejichž základy byly položeny po Sametové revoluci.
Vetchý kvůli kostýmu vzplál. Natáčení S čerty nejsou žerty byl hazard
Ondřej Vetchý jednou zamířil z natáčení přímo do nemocnice. U filmových kostýmů totiž hrála prim jejich věrohodnost, ale skutečnost, že byly vysoce hořlavé, už nebyl prostor řešit. Sledujte i další Historky z placu z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek v režii Hynka Bočana S čerty nejsou žerty.
Je to strašidelné. Hrozí, že NHL hráče na olympiádu neuvolní, bojí se Tatar
Strávil 15 let v NHL a teď vyhlíží velkou poctu. Jako kapitán by měl vést slovenskou hokejovou reprezentaci na olympijské hry. Tomáš Tatar má ale velké obavy, zda pořadatelé v Miláně přípravy her stihnou.
"Teroristy jsem varoval, zaplatili za to." Trump oznámil útoky v Nigérii
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů. Podle prohlášení afrického velitelství americké armády citovaného zabily americké údery množství ozbrojenců.