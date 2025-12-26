Přeskočit na obsah
26. 12. Štěpán
Slavní muži s tajemstvím v rozkroku. Jak se z genitálií mocných stala politická zbraň

Dan Poláček
Šárka Nádeníčková
Dan Poláček
Šárka Nádeníčková
Dan Poláček,Šárka Nádeníčková

Tutanchamon nesl následky příbuzenského křížení, Casimir Pulaski byl pravděpodobně intersexuální a Napoleon měl mikropenis. Nebo to alespoň tvrdí dějiny plné šeptandy, propagandy a polopravd. Genitálie mocných se stávaly tématem dvorských klepů, politické propagandy, lékařských spekulací i posměchu.

Když těla mocných přestávají být svatá

V patriarchálních společnostech se maskulinita úzce vázala s mocí: vládce neschopný zplodit dědice nebo vojevůdce považovaný za „tělesně slabého“ byl snadným terčem útoků. A nezáleželo na tom, jestli šlo o antické císaře nebo moderní diktátory. Těchto deset osobností je toho důkazem.

Vetchý kvůli kostýmu vzplál. Natáčení S čerty nejsou žerty byl hazard

Ondřej Vetchý jednou zamířil z natáčení přímo do nemocnice. U filmových kostýmů totiž hrála prim jejich věrohodnost, ale skutečnost, že byly vysoce hořlavé, už nebyl prostor řešit. Sledujte i další Historky z placu z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek v režii Hynka Bočana S čerty nejsou žerty.

"Teroristy jsem varoval, zaplatili za to." Trump oznámil útoky v Nigérii

Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů. Podle prohlášení afrického velitelství americké armády citovaného zabily americké údery množství ozbrojenců.

