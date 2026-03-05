Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Kulka do tváře. Skutečný příběh policisty Serpica, který rozbil prohnilý systém

Dan Poláček
Ondřej Bílek
V roce 1973 ho Al Pacino v kultovním snímku vykreslil jako neústupného policistu, který se postavil zkorumpovaným kolegům. Jenže realita Franka Serpica byla mnohem mrazivější. Když ho v únoru 1971 zasáhla kulka, jeho parťáci mu nepomohli. Proč musel muž odejít z Ameriky a proč se i po 50 letech stále domáhá pravdy? Projděte si příběh policisty, který odmítl brát úplatky, a málem ho to stálo život.

Předchozí
1234567
Pokračovat

Osudná rána na Driggs Avenue

Byla mrazivá noc 3. února 1971. Frank Serpico stoupal po požárním schodišti činžáku č. 778 v Brooklynu. Jako policista v utajení měl za úkol nakoupit drogy, ale v kapse ho pálil odznak, který pro jeho kolegy znamenal rozsudek smrti. Frank totiž nebyl „jeden z nich“. Byl to „práskač“, který se rozhodl mluvit o milionových úplatcích uvnitř newyorské policie (NYPD).

Na třetím patře zaklepal na dveře bytu. Když se pootevřely na řetěz, vrazil do škvíry rameno a hlavu. V tu chvíli se ozval výstřel. Kulka zasáhla Serpica pod levé oko. Prošla čelistí a zastavila se těsně u mozku. Frank padl k zemi. Jeho tři kolegové, kteří mu měli krýt záda, neudělali nic. Do vysílačky nezazněl kód 10-13 – volání o pomoc. Nechali by ho tam vykrvácet. Zachránil ho až starý soused, který mu přivolal pomoc.

