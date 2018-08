Dívka z fotky nalezena: Rusové mě zasáhli tříštivou střelou, vzpomíná na rok 1968

před 5 hodinami

Před několika dny poprosil fotograf Antonín Chloupek redakci Aktuálně.cz, zda by mu nepomohla najít zraněnou dívku, kterou zachytil na jednom ze snímků z roku 1968. A zázraky se dějí. "Tehdy mě před budovou rozhlasu zasáhla do nohy tříštivá střela," říká paní Hedvika Pavelková - dívka z fotografie, které tehdy bylo dvacet let.

"Osudného dne jsem spěchala pěšky ze Zahradního Města do antikvariátu na Vinohradské třídě, kde jsem pracovala. Střelba ze samopalů mne zastihla v Italské ulici směrem k Riegrovým sadům. Dostala jsem přímý zásah do holenní kosti a částečně do kolena," popsala Hedvika Pavelková, co se jí osudného dne přihodilo. Poznáte zraněnou dívku na fotce z roku 1968? Před rozhlasem šlo o život, vzpomíná fotograf číst článek "Noha byla velmi zdevastovaná. S pomocí neznámých lidí, kterým dlužím poděkování, jsem se dostala nejdříve pod zaparkované auto, což mě ochránilo před další střelbou, a po improvizovaném ošetření (myslím, že škrtidlem byla šňůra od žehličky) do sanitky ještě s jedním pánem (průstřel krku). Sanitka však byla po pár metrech u Riegrových sadů zastavena Rusy. Sanitáři nás museli vyložit a Rusové sanitku bedlivě prohlíželi," pokračují její vzpomínky. Nakonec se dostala do vinohradské nemocnice, kde už zranění leželi i na matracích rozložených na chodbách. "Nohu mi zachránil tým MUDr. Procházky, ale rekonvalescence trvala téměř rok. Jsem ráda, že patřím mezi ty, kteří přežili, i když s velkým šrámem na srdci," popisuje paní Pavelková. "Mám z toho ohromnou radost, zázraky se dějí. Padesát let starý traumatický zážitek pro mě končí potěšující zprávou," zareagoval na její slova fotograf Chloupek. Jeho fotografie z roku 1968 můžete až do konce srpna vidět na výstavě v Chebu, v klubu Galerie 4. Podívejte se na video: Jeho fotky okupace obletěly svět. Bylo to jako jeviště tragédie, líčí Goldsmith Byl jsem zvědavý na pražské jaro, tušil jsem, že se něco semele, říká americký právník Paul Goldsmith. | Video: Emma Smetana | 07:16