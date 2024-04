Český herní příběh, který dobyl svět. Pokračování Kingdom Come vyjde už letos

Český tým Warhorse Studios konečně odhalil, na čem v uplynulých letech pracoval. Pokračování příběhu Kingdom Come: Deliverance se hráči dočkají už letos a nebude chybět český dabing.

Před šesti lety se tehdy nově založené české studio Warhorse rozhodlo představit středověk, který herní svět ještě nezažil. Vsadit na autentický přístup a zpočátku neohrabaného protagonistu namísto akčních scén, při nichž hráč v roli hrdiny neohroženě máchá mečem a kosí, koho potká, se tehdejší představě o úspěšném titulu značně vzdalovalo. Navzdory prvotní skepsi investorů, kteří se báli na ambiciózní ideu vsadit, však udělalo Kingdom Come: Deliverance díru do světa.

Hráči se po vlně spekulací konečně dočkají pokračování. Už letos znovu usednou do koňského sedla v roli kovářova syna Jindřicha, který se vůlí osudu zapletl do bouřlivého příběhu pomsty, zrady a sebepoznání. "Byla to dlouhá doba, ale nyní vám můžeme konečně říct, že přichází pokračování Kingdom Come: Deliverance," řekl v upoutávce Tom McKay, který protagonistovi v titulu propůjčil svou tvář i hlas.

Už za pár měsíců tak budou moci hráči prozkoumávat atmosféru středověké krajiny a za rytmu hudby skladatele Jana Valty navštívit místa od skromných prostor kovárny po malebné královské dvory. To vše na pozadí občanské války. Hra by podle traileru měla vyjít jak pro počítače, tak i pátou generaci PlayStationu a Xbox S/X. Chybět nebude ani český dabing.

Český ráj i zrůdnost středověku

Upoutávka, kterou jen pár minut před publikací tohoto článku tvůrci představili během živého vysílání na platformách YouTube a Twitch, odhaluje hned několik důležitých detailů.

Jedním z nejvýznamnějších je, že druhý díl pokračuje tam, kde jeho předchůdce skončil. Na cestách sluncem zalitou Kutnou Horou, ale i krásami Českého ráje a hradu Trosky budou hráči moci navázat na Jindřichovu cestu za pomstou za smrt jeho rodičů. Zdánlivě temnému příběhu nechybí krvavé souboje ani pohled na zrůdnosti dob středověku. Už z upoutávky je zřejmé, že titul nebude pro slabší povahy.

Vývojáři si zjevně dali záležet na citlivé práci se světlem a atmosférou. To dokazují i paprsky, které skrz okenice domů v jednotlivých scénách pronikají do ztemněných komnat, ale i prach, jenž se v jednom ze záběrů vznáší ve svitu slunce kolem krví potřísněného hrdiny. Detailní péči se dostalo také mimice jednotlivých postav. Když se protagonista zvedá po boji od těla zesnulého bojovníka a upře pohled směrem k opodál postávajícím vojákům, ze zděšení v jeho výrazu leckomu přejde mráz po zádech.

Náhled do pokračování dosud jediné hry studia Warhorse slibuje nejen příběh plný zvratů, akce i vášně, ale také návrat oblíbené vedlejší postavy Jana Ptáčka z Pirkštejna. Herce, který ztvárnil mladého šlechtice a formálního vládce Ratajského panství, v jehož podhradí stráví v prvním díle hráči spoustu času, mohli diváci poprvé zahlédnout už v úvodu upoutávky, jak se prochází po katedrále svaté Barbory v Kutné Hoře a prozpěvuje si žertovnou ódu o hrdinném Jindřichovi. V traileru se objeví třeba ve chvíli, kdy na svém koni s ikonickou žlutou čabrakou vede za úsvitu vojsko se štíty Pánů z Lipé po rozkvetlé louce.

Hra bude přístupnější nováčkům

Vývojáři odhalili i změny týkající se samotné hratelnosti. Atypický bojový systém, který poutal pozornost veřejnosti i kvůli své náročnosti, byl podle vývojářů přepracován tak, aby byl přístupnější. "Zůstává však věrný své podstatě - zobrazení skutečných středověkých bojových umění - od elegantního šermu po smrtící útoky na dálku, jako jsou nově přidané kuše," říkají tvůrci. V titulu se nyní objeví i rané střelné zbraně na bázi střelného prachu.

Tým Warhorse lákal na představení hry zejména na sociálních sítích. Asi největší poprask způsobil hned první příspěvek, který tým zveřejnil před týdnem. Na poutací fotografii, která provázela zveřejnění dne a času oficiálního oznámení nové hry, se objevil muž v sedle. "Potřebuji to, stejně jako potřebuji vzduch," komentoval pod příspěvkem jeden z fanoušků. "Konečně uvidíme zbytek Jindřichova příběhu," radoval se další.

Početná komunita kolem Kingdom Come: Deliverance začala ve velkém spekulovat. Předpoklad, že studio doopravdy prozradí vývoj pokračování středověkého RPG, nakrátko rozhodila fotografie z katedrály v Kutné Hoře. Na záběru se objevil muž v kabátu, který od pohledu připomínal oblečení z období druhé světové války. Mnozí tak začali polemizovat o tom, zda vývojáři neplánují úplnou změnu narativu. Nyní už víme, že šlo o pouhý pokus, jak natěšené hráče svést ze stopy. Tajemný muž na onom snímku nebyl nikdo jiný než samotný Luke Dale, tedy tvář Jana Ptáčka.

Hra Kingdom Come: Deliverance je hardcore věc, člověk jí musí věnovat hodně času, říká Möwald