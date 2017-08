před 17 minutami

Elegantní pán v černém pomalu korzuje po prázdném Karlově mostě. Mezitím na Staroměstské náměstí začínají přicházet první obchodníci. Postavičky pomalu kráčejí malebnými uličkami, které osvětlují staré plynové kandelábry pouličního osvětlení. Jednou začas ulicemi projede koněspřežná tramvaj.To jsou příběhy staré Prahy zachycené na dobových fotografiích, které jako by se vylouply z Povídek malostranských. Více jak 150 let staré snímky nám ukazují, jak vypadala Praha před nástupem masové turistiky. Některá místa jako kdyby se vůbec nezměnila. Jiná již přestala existovat. Podívejte se do fotogalerie a porovnejte Prahu v době Jana Nerudy a Františka Palackého s moderní Prahou 21. století.

