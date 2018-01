Tak fotí Češi s Nikonem. Prohlédněte si nejlepší fotky roku 2017 v novém kalendáři

před 12 hodinami

Nikon už podeváté vydal kalendář, do kterého vybral nejlepší fotky českých autorů pracujících s fotoaparáty této značky. Dvanáct snímků zařazených do kalendáře zvítězilo v soutěži, jejíž porota hodnotila více než 2500 fotografií. S kalendářem je spojena i dobročinná dražba snímků, která stále probíhá.

Hned během slavnostního křtu se prodaly snímky za 80 tisíc korun. Fotky je možné stále zakoupit, a to prostřednictvím stránek www.nikon-kalendar.cz. Výtěžek z prodeje fotografií bude věnován klientům centra Arpida na cestu k moři v roce 2018.

V Arpidě se natáčely některé scény filmu Jiřího Mádla Pojedeme k moři, na kterém se Nikon partnersky podílel. Snem hlavního hrdiny byla cesta k moři s celou rodinou.

Díky projektu Pojedeme k moři II a díky fotografům, kteří do soutěže přispěli svými fotografiemi, se pobyt u moře stane dostupným pro další děti z Arpidy (centrum poskytuje komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením).

Do soutěže se přihlásilo celkem 882 soutěžících, kteří zaslali 2579 fotografií. Nejmladšímu účastníkovi bylo 15 let a nejstaršímu 87 let. Nejvíce soutěžních fotografií, v počtu 207, bylo pořízeno fotoaparátem Nikon D7000. Pouze 37 přihlášených fotografií bylo vyfoceno analogovými fotoaparáty.

Snímky z kalendáře pojmenovaného Moje srdeční záležitost lze zhlédnout na výstavě v Nikon Gallery na pražském Újezdě až do 21. ledna 2018.