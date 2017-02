Snímky z Polaroidu mi připomínaly obrazy. Ale fotit můžete čímkoliv, i mýdlovou krabicí, říká Vano

před 1 hodinou

Takzvaná instantní fotografie firmy Polaroid byla v době svého vzniku považována za zázrak techniky. Technologii, kterou v USA představil před 70 lety Edwin Herbert Land, si oblíbili fotomatéři i profesionálové. Jedním z nich je i světově uznávaný slovenský fotograf Robert Vano. Instantní fotografie ho uchvátily, protože mu připomínaly obrazy. "Byly jemně rozostřeny a měly nádherné barvy - pokaždé vynikala jiná. Jednou červená, pak oranžová. Nemluvím o dnešních Polaroidech, ale o těch původních," přibližuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Fotografové používali Polaroid často jako takový testovací aparát, aby si vyzkoušeli, jak bude scéna vypadat. Dělal jste to taky, nebo jste ho rovnou používal pro fotografování s tím, že snímky použijete?

Testovací fotografie z Polaroidu jsem používal při práci s klienty. Ti chtěli hned vidět, jak bude výsledný snímek vypadat. Když jsem fotil pro sebe, používal jsem Polaroid s negativem. Negativ není pro klienta, na rozdíl od fotografa, tak důležitý. Své fotografie dělám ručně, i když jde o Polaroid, a k tomu potřebuji negativ.

Říkal jste, že Polaroidem jste fotil, protože jste zmáčkl spoušť a fotka byla hned vidět. Byl to podle vás podobný efekt, jako když dnes lidé fotí na telefon? Připomíná vám focení Polaroidem opravdu focení na mobil?

Myslím, že jejich princip je velmi podobný. Zejména pro ty, kteří chtějí fotografii hned vidět. Z hlediska fotografa u Polaroidu však nešlo o pouhé "cvak", protože deset polaroidních snímků stálo asi tisícovku. Nemohli jste tedy "cvakat" tak, jako s mobilem. Každá scéna musela být předem promyšlena a upravena tak, aby fotografie vyšla hned napoprvé. Někdy se to povedlo a někdy se muselo focení dvakrát nebo třikrát opakovat.

A fotíte i na mobilní telefon?

Občas, pro sebe. Asi před rokem jsem si koupil telefon jenom na focení. Zatím jsem s ním fotil jenom dvakrát. Myslím, že i mobil dělá krásné fotky, když člověk ví, jak má fotit. Je jedno, na co fotíte. Může to být i mýdlová krabice. Důležité je rozumět světlu a těm ostatním věcem, které dělají fotku pěknou.

Vracíte se k polaroidu a instantní fotografii i dnes, nebo už je to uzavřená kapitola?

Nechci říkat, že jde o uzavřenou kapitolu. Polaroidové filmy mám pořád a jednou za rok i něco udělám. A to ne proto, že bych na Polaroid zanevřel, ale momentálně pracuji na dvou knihách a nemám tolik času na focení. Za těch padesát let, co fotím, jsem nasbíral obrovské množství materiálu, který chci publikovat. Moje časová perioda funguje přesně podle modelu, který jsem se naučil od svého učitele pana Horsta - prvních dvacet let se učíte, dalších dvacet fotíte a dalších dvacet vydáváte knížky a děláte výstavy. Právě jsem v třetí fázi.

A kdy jste na Polaroid fotil nejvíc?

Polaroid jsem nejvíce používal v období sedmdesátých a osmdesátých let.

Dokážete odhadnout, kolik snímků jste takto nafotil?

Nikdy jsem to nepočítal, ale mám spočítané, kolik snímků jsem udělal za svůj život. Pan Horst mi řekl, že každý den musím nafotit dvaasedmdesát snímků. Za rok jsem udělal dvacet šest tisíc dvě stě osmdesát fotografií. Když si to ještě vynásobíte padesáti, získáte počet snímků, které jsem za padesát let své kariéry nafotil.

Čím konkrétně vás focení na Polaroid uchvátilo?

Polaroidní snímky se mi líbily, protože vypadaly jako obraz. Byly jemně rozostřeny a měly nádherné barvy - pokaždé vynikala jiná barva. Jednou červená, pak oranžová. Nemluvím o dnešních Polaroidech, ale o těch původních. Myslím, že dnešní Polaroid už nemá ani ty okraje, jak to bylo u starých modelů. Dnes to je asi jedno, zda fotíte na Polaroid, nebo na digitál. Technika fotoaparátů se výrazně zlepšila a dnes je už těžké rozeznat, zda jde o fotku z Polaroidu, nebo z digitálu. Kdysi se daly s Polaroidem dělat nádherné věci. Nejsem si jist, zda to platí i dnes.

autor: Petra Jansová