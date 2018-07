Strhující portréty starých Sokolů. Roman Franc fotí členy Věrné gardy a zaznamenává i jejich příběhy

Za černobílými fotografiemi Romana France se skrývají neuvěřitelné příběhy odvahy, hrdinství i vytrvalosti. Zachycují portréty lidí, kteří se hrdě hlásí k takzvané sokolské Věrné gardě. Mnozí z nich zažili válku, emigraci a boj o holou existenci v cizím prostředí. Nápad fotit je v sokolovnách v Česku i v USA se přitom zrodil docela spontánně, říká fotograf.

"Celá ta myšlenka vznikla před několika lety, když jsem šel v Brně kolem sokolovny na Kounicově ulici. Je to krásná funkcionalistická tělocvična a já jsem se koukal, co se tam děje," vzpomíná fotograf Roman Franc. Staří sokolové ho zaujali, a tak je začal fotit. Zrodila se tak velmi působivá série, na níž stále ještě pracuje.

Brněnští sokolové později Romana France zkontaktovali s kolegy z New Yorku a jeho série začala získávat mezinárodní rozměr. "Jsou to především potomci emigrantů ze začátku 20. století a jejich sokolovna je jedna z nejstarších budov na Manhattanu," říká fotograf, který za sokoly do New Yorku v posledních letech jezdí tak dvakrát do roka.

"Snažím se být s nimi a fotím je. Rád bych, aby z toho nakonec vznikla menší knížka - třeba dvacet silných portrétů s životními příběhy členů Věrné gardy nebo portréty doprovázené jedním fiktivním osudem, který by v sobě zahrnoval prvky nejrůznějších příběhů, se kterými jsem se u starých sokolů setkal," říká Roman Franc.

Hovořit o všech hrdinech jeho snímků by vystačilo na román, zmiňme tedy alespoň jeden příběh za všechny.

Jean Steckovič pochází ze Slovenska. Před válkou uprchl do Paříže a chtěl pokračovat do USA. To už se mu však nepodařilo. Musel nastoupit do francouzské armády, jeho jednotka byla vyslána do Alžíru. Tam jako jediný přežil německý útok. "Obklíčili je, všechny postříleli. On jediný se stihl zahrabat do písku a přežil," říká Roman Franc. Po válce se Steckovič vrátil do Paříže a nakonec se mu splnilo původní přání - odešel do USA. Sokolem byl už před válkou, v Americe v tom pokračoval. V New Yorku pak kromě své práce pro leteckou společnost dělal sokolského cvičitele, funkcionáře i účetního.

Žádný digitál. Fotky vznikají pěkně postaru

Roman Franc (1983, Brno) Studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde nyní pokračuje jako student doktorského studia.

Vystavuje u nás i v zahraničí, zejména v USA, kde jej zastupuje Pictura Gallery (Bloomington, Indiana).

Jeho fotografie jsou zde zastoupeny např. v Museum of Fine Arts, Houston, Museum of Art, University of Maine a v dalších veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Dlouhodobě fotograficky spolupracoval s kanceláří českého prezidenta Václava Havla, kterého portrétoval a s ním i řadu světových osobností.

Nejraději pracuje s lidmi a fotografuje jejich portréty.

Web: www.romanfranc.cz

www.romanfranc.cz Facebook: Roman Franc

Snímky Romana France vznikají starým klasickým postupem - fotí na film, pak v temné komoře vyvolává fotografie.

"Je mi to prostě bližší," říká a podotýká, že s digitálními fotoaparáty v podstatě nepracuje, a to ani na komerčních zakázkách. "Baví mě proces vzniku klasické fotografie. A Jedním z hlavních motivů je pro mě i to, že fotografování na klasický film představuje jakési omezení." Pracuje totiž se středoformátovými a velkoformátovými přístroji a musí počítat s tím, že má k dispozici jen pár záběrů na film, nikoliv takřka nekonečnou paměťovou kartu digitální zrcadlovky. "Nutí mě to se zklidnit a nad fotografováním více přemýšlet," říká Roman Franc.

Fotografie Romana France nejsou známé jen v České republice. Jsou součástí sbírek několika významných muzeí a galerií (jednou z nich je například Museum of Fine Arts v Houstonu) a figurují také v řadě soukromých sbírek od Japonska až po Kanadu.

Roman Franc je absolventem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a pokračuje zde v doktorandském studiu.