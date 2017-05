Backstage. Výstava v Rock Café ukazuje zákulisí rockových koncertů pohledem Davida Macháčka

před 47 minutami

Jak to vypadá v místech, kam se většina fanoušků rockové hudby nedostane? Jaká tajemství se skrývají v zákulisí? To všechno se rozhodl zachytit na svých snímcích novinář a fotograf David Macháček. Jeho výstavu Backstage lze až do konce května vidět v pražském klubu Rock Café.

"Samota muzikantů v šatně je pro mě dráždivé tajemství. Naprostý protiklad k emocím, které ze sebe vydávají na pódiu," říká novinář a fotograf David Macháček (*1970). "V zákulisí, kde se odehrávají jejich poslední rituály před koncertem, jsou sami. Se svou nervozitou, očekáváním, obavami, soustředěním. Snažil jsem se, abych fotografováním tuto atmosféru ničím nenarušil. Nic jsem nearanžoval, neupravoval jsem světlo, nepoužíval blesk, i za cenu toho, že řada snímků se bude ztrácet ve tmě nebo v šeru," vysvětluje. Na fotografiích ze souboru Backstage, který je nyní k vidění v Rock Café na Národní třídě v Praze, se divák může setkat například s Lenkou Dusilovou, Danem Bártou, Jiřím Schmitzerem nebo se skupinou Mňága a Žďorp, kterou David Macháček fotografuje už více než rok a připravuje o ní časosběrný dokument. Herec a kytarista skupiny Vltava Robert Nebřenský. | Foto: David Macháček David Macháček (1970) pracuje jako reportér v pořadu České televize Reportéři ČT a je také studentem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Svůj první snímek pořídil v létě 1978 na letním táboře v Lanžově. Na svitkový film vyfotil fotoaparátem Pionýr chatku, ve které bydlel. Pak si dal na čtvrt století pauzu a k fotografování se vrátil až v době, kdy v kapse začal nosit první mobilní telefon s fotoaparátem. Z mobilních snímků si už čtvrtý rok vede nepřetržitě svůj facebookový fotodeník podle pravidla "jeden den - jedna fotka". Snímek z časosběrného dokumentu o kapele Mňága a Žďorp. | Foto: David Macháček Většinu fotografií dodnes pořizuje telefonem. "Je to rychlé, pohodlné a pohotové. A také nenápadné. Nikdo si mě nevšímá, muzikantům v šatně nepřekážím. Kromě telefonu používám na koncertech ještě malý kompakt s pevným objektivem a to je všechno. Stačí mi to a alespoň mě nerozptyluje přemýšlení, jakou techniku použít," říká.

autor: vot