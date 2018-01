Homo Pragensis? 33 let fotil Daniel Šperl v ulicích Prahy, teď vydává knihu o Pražanech

před 3 hodinami

Už třiatřicet let fotí v ulicích Prahy. Nepřetržitě dokumentuje život, který ho obklopuje. Jeho fotky jsou někdy zábavné, jindy smutné, podobně jako život. Fotograf a kameraman Daniel Šperl je známý tím, že na svých tématech pracuje dlouho - klidně i po mnoho let. Teď se rozhodl své pražské téma shrnout do knihy, která se jmenuje Homo Pragensis.

Daniel Šperl už má za sebou řadu fotografických publikací, ve kterých popsal mimo jiné třeba život lidí s mentálním postižením, portrétoval lidi spojené s rokem 1968 nebo dokumentoval život v Japonsku. "V nejnovější knížce, nazvané Homo Pragensis, jsem se zaměřil na Pražáky a na Prahu jako takovou. Nejsou to klasická pragensia, není to ani o památkách, ani o architektuře. Kniha je o lidech, kteří tady žijí, je výpovědí o životě," říká profesionální kameraman a nadšený fotograf. V ulicích Prahy ho můžete potkávat s fotoaparátem v ruce už od roku 1984, kdy sem přišel jako vysokoškolský student a už ve městě zůstal. Na předchozí knihu o Japonsku sbíral materiál od roku 1997 a Homo Pragensis je ještě dlouhodobější projekt. "V knížce je 112 stran a je tam téměř stovka fotek. Vybíral jsem zhruba ze 17 tisíc negativů nafotografovaných v Praze. Když se výběr zúžil zhruba na tři stovky fotek, musel jsem už požádat lidi, kterým věřím, aby mi pomohli udělat finální selekci," říká Daniel Šperl. Definitivní výběr snímků pak konzultoval s vynikajícími fotografy, především s Vladimírem Birgusem, Jindřichem Štreitem, Libuší Jarcovjákovou a Angelem Božacem. "Jeden ze snímků v knize, který já sám mám moc rád, je fotka anonymního davu, který někam jde - ta vznikla na stanici metra Hradčanská. Fotografoval jsem tam několik let, po celou dobu její rekonstrukce, protože bydlím nedaleko. Ten snímek mi připadá takový symbolický," říká fotograf, který stále pracuje s kinofilmem a analogovým fotoaparátem Leica. Snímek z knihy Homo Pragensis | Foto: Daniel Šperl "V případě další fotky, která má pro mne velký náboj, jsem hodně přemýšlel, jestli se má v knize vůbec objevit. Je to snímek z rozptylu mojí sousedky. Zemřela sama, neměla nikoho příbuzného, a tak jsem její pohřeb zajišťoval já. Nikdo na něj nepřišel, ani z baráku, kde jsme bydleli. Byl to pro mne velmi silný osobní příběh," vysvětluje Dan Šperl. Snímek z knihy Homo Pragensis. | Foto: Daniel Šperl Sám jinak necítí potřebu komentovat své fotografie a drží se toho i v knihách. Jeho Japonsko ani Homo Pragensis nemají u fotek popisky, snímky by měly svůj příběh vyprávět samy. Kniha začíná a končí záběry z Václavského náměstí. Uvnitř nejsou fotky řazeny chronologicky, ale tematicky (noční Praha, hospody, ulice, lidé v dopravních prostředcích atp.). Proč Daniel Šperl stále fotí na film a nepoužívá digitální fotoaparát? "Tak jsem se to prostě naučil," říká. "Líbí se mi na tom ta rukodělná práce i originalita každé zvětšeniny. Fotografie na každou výstavu si zvětšuji sám, ještě nikdy jsem nezkusil nechat si výstavní fotky vytisknout z naskenovaného negativu," vysvětluje. Daniel Šperl (*1966) Profesionální televizní a filmový kameraman

Ve volné tvorbě se věnuje černobílé dokumentární fotografii

Právě nyní vydává knihu Homo Pragensis

Kniha by měla být v distribuci od 8. ledna 2018

Webové stránky: www.danielsperl.com Knihu vydává ve vlastním nákladu a společně s předchozím Japonskem a několika dalšími teprve připravovanými publikacemi by měla vytvořit celou řadu publikací se stejnou vazbou. Nakonec by to mělo být až sedm svazků, pro které by měl v závěru vzniknout i speciální papírový box. Homo Pragensis bude do knihkupectví distribuovat Kosmas. "Kniha by měla být na vyžádání dostupná ve většině knihkupectví," vysvětluje autor. Dalším dílem v sérii by mohla být Amerika. "Opět půjde o shrnutí zhruba desetileté práce," říká Daniel Šperl. "Jednu z knih chci věnovat také zvířatům - konkrétně domácím mazlíčkům. Možná bude trochu ironická, ale všechny fotografie jsou dokumentární, nic nearanžuji. A jedna knížka by měla být zaměřená na téma náboženství a víry," dodává.

