Fotografka zachytila kouzlo každodenního života. Dokument skládá poctu otcům

Dokumentární fotografie nemusí zachycovat jen utrpení, války a katastrofy. Ukazuje to i nová série fotografky Renee Osubuové, která zobrazuje běžný život v Londýně. Zaměřila se přitom na otce a jejich vztah s dětmi, a to v černošských komunitách britské metropole. Fotografie vznikly v rámci projektu Svědectví o každodennosti, který vyhlásil magazín British Journal of Photography.

Společně s nejstarším vydávaným fotografickým magazínem na světě se na projektu podílí také firma Leica, jejímiž fotoaparáty byly nafoceny stovky ikonických dokumentárních snímků, které vstoupily do historie. Fotografie Renee Osubuové jsou prvními v sérii dokumentů, které by měly v rámci projektu vzniknout. Osubuová se sociálním dokumentem zabývá už delší dobu, téma otců (a v přeneseném smyslu také osobností, které mají na ostatní výrazný vliv) je však pro ni velmi osobní. "Tento projekt mě naprosto pohltil, protože mi připomněl mého tátu," vysvětlila fotografka, jejíž otec zemřel v roce 2018. "Je to pro mne velmi citlivé téma, které se vztahuje ke vztahům v rodině i k osobě, která mi velmi chybí," konstatovala. Osubuová sérii černobílých snímků nafotografovala během června. Zachycuje životy mladých otců, dědečků i osobností, které pro mládež plní otcovskou roli, jako jsou například někteří trenéři. Při fotografování v londýnských ulicích používala jak analogový fotoaparát Leica M7, tak moderní digitální přístroj Leica SL2-S. "Velkou částí mé práce bylo spontánní setkávání s nejrůznějšími lidmi. Například na tržišti v Daltsonu jsem poznala dědečka s jedenácti dětmi kolem sebe, který k nim promlouval o tom, jaké je to být tátou," řekla Osubuová. V rámci projektu se však rozhodla proniknout hlouběji a nezůstat jen u pouliční fotografie. Začala tedy otce a jejich rodiny navštěvovat doma a dokumentovat jejich každodenní život. Projekt Otcové a osobnosti navíc Osubuové umožnil zaměřit se na její další vášeň a tou je fotografování boxu. Právě jeho trenéři hrají pro mnoho chlapců otcovskou roli. "Když jsem vyrůstala, hrozně ráda jsem se na box dívala, a tak bylo pro mne moc zajímavé strávit s boxery nějaký čas. Projevuje se mezi nimi ohromný pocit bratrství, jsou si velice blízcí," říká fotografka. Další dokument z cyklu Svědectví o každodennosti hodlá British Journal Of Photography zveřejnit už v srpnu. Renee Maria Osubuová je britská fotografka a režisérka s nigerijskými kořeny, která vyrůstala v multikulturním prostředí Londýna. Její film Dear Philadelphia měl letos premiéru na festivalu nezávislých filmařů Sundance. Zaměřuje se na sociální dokument a jejími hlavními tématy jsou dospívání a život v komunitě. Osubuová získala řadu fotografických cen. Její práci najdete i na Instagramu, a to na účtu @reneemaria_o.