Česká fotografka v Arles: Tomanová vystavuje snímky o návratu z USA do Mikulova

Fotografka Marie Tomanová se tuto neděli 4. července představí na prestižním francouzském fotografickém festivalu Rencontres d'Arles. Uvede projekt nazvaný It Was Once My Universe, který je mezi 11 nominovanými na cenu Louis Roederer Discovery Award. K vidění zde bude do 29. srpna.

Vítěz má být slavnostně vyhlášen 9. srpna v historickém kostele l'Église des Frères Prêcheurs. Součástí programu je také křest druhé fotografické publikace Tomanové New York New York, kterou vydává německé nakladatelství Hatje Cantz. Předmluvu k ní napsala Kim Gordon, někdejší basistka slavné kapely Sonic Youth, jejíž portréty Tomanová vloni nafotila pro Suited Magazine. Úvod doplnil kurátor Thomas Beachdel.

Marie Tomanová již přes deset let žije v USA. Sérii 30 dokumentárních autoportrétů It Was Once My Universe začala vytvářet, když se roku 2018 vrátila zpět na rodnou farmu do Mikulova. Celou dobu v USA si domov v představách znovu prožívala a idealizovala, teď si v něm však začala připadat jako cizinec.

Projektem se tak snaží vyjádřit protichůdné pocity týkající se dezorientace, místa, identity, ale také rodiny, vzpomínek či domova. Časová stopa na snímcích je důležitá, fotoaparát je stále nastavený na newyorské časové pásmo.

"Moment návratu v novém projektu není pouze radostný, ale přirozeně ukazuje také pocity odcizení a zmatení. Prostřednictvím autoportrétů, které jsou umístěny do mikulovské krajiny a které navazují na její rané práce, přenáší tyto emoce do obrazové podoby a umožňuje tak divákovi nahlédnout do jejího křehkého nitra," doplňuje Eva Janovská z Pragovka Gallery, která sídlí v pražských Vysočanech a s fotografkou již několik let spolupracuje.

Současným úspěchem Tomanové není pouze účast na Rencontres d'Arles, nejstarším mezinárodním fotografickém festivalu, ale také nominace na cenu Louis Roederer Discovery Award. Série It Was Once My Universe bude pod vedením francouzské kurátorky Sonji Vossové umístěna v historickém centru Arles, přímo v kostele l'Église des Frères Prêcheurs.

Festival Rencontres d'Arles se zaměřuje především na fotografické projekty současných tvůrců, většinou vytvořené pouze pro tuto příležitost. Ve spolupráci s francouzskými a zahraničními muzei a institucemi jsou umělecká díla představována široké veřejnosti v kontextu jedinečné architektury, například v gotické kapli či industriálních budovách z 19. století.

Význam události umocňuje vysoký zájem publika, v posledním předpandemickém roce 2019 akce přivítala 145 tisíc návštěvníků.

Marie Tomanová vyrostla v Mikulově na jihu Moravy. Studovala v Brně, magisterský titul získala v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. "Tam to ale nestálo za nic, takže jsem ztratila veškerý elán a po škole vůbec nevěděla, co se sebou. Nikdy předtím jsem neměla sen odjet do Ameriky, ale po promoci jsem si řekla, že to zkusím," vyprávěla v Hospodářských novinách.

Po dokončení studií tak odcestovala do USA, nejprve do Severní Karolíny, kde se živila jako chůva v rodinách. Dnes žije a pracuje v New Yorku, kde poznala svého budoucího manžela.

Spolupráce Tomanové s její zastupující Pragovka Gallery začala v roce 2017 projektem Young American, k němuž autorce nakladatelství Paradigm předloni vydalo stejnojmennou monografii s úvodem od úspěšného amerického fotografa Ryana McGinleyho. Jednalo se o cyklus portrétů zachycující individualitu současné newyorské generace.

"Je to směsice lidí, které jsem potkala na různých vernisážích a party, jejich přátel, které jsem díky nim poznala, a nakonec i lidí, které jsem prostě oslovila na ulici, protože mi přišli zajímaví," vyprávěla Tomanová.

Aktuální projekt navazuje na její předchozí práce, kdy fotografka umisťovala sebe sama do americké krajiny.