Mobidiář Petra Joska. Tak fotí mobilem jeden z nejlepších českých fotoreportérů

Petr Josek patří k těm nejlepším českým fotoreportérům. Jeho snímek psa, který během katastrofálních záplav plave ulicí plnou vody, se zařadil k mezi nejznámější české fotografie. Když Petr Josek ukončil kariéru v prestižní agentuře Reuters, focení mu chybělo. A tak fotí mobilem a snímky dává na Instagram. Vznikl tak nejen unikátní fotozápisník - ale také výstava, která je právě k vidění v pražském Czech Photo Centre.

Petr Josek používá Instagram jako svůj obrazový zápisník už více než tři roky. Malému formátu přizpůsobil svůj vizuální styl a většinou dokumentuje běžný život kolem sebe. Jeho fotky mají vždy nápad, vtip nebo zaujmou diváka neobvyklým pohledem. Projevují se tak přesně ony typické znaky, kterými byl Petr Josek známý, když ještě pracoval pro agenturu Reuters.

Na Joskových snímcích, které by se velmi často daly zařadit do žánru označovaného jako street fotografie, je velmi dobře vidět jedna zásadní věc: pro to, aby vznikla dobrá a zajímavá fotka, není potřebná drahá technika za desetitisíce či statisíce korun. Mnohem důležitější je schopnost vidět a zachytit věci neotřelým a nápaditým způsobem. Jinými slovy, jen se potvrzuje známá pravda, že dobrou fotku nedělá fotoaparát, ale fotograf.

Všechny snímky na výstavě Mobidiář, která je k vidění v Czech Photo Centre v Pražských Nových Butovicích do 24. února, jsou vyfotografovány mobilním telefonem.

Autor se k profesi fotoreportéra dostal přes různá zaměstnání - od asistenta kamery a filmové a televizní produkce až po laboranta a fotoreportéra České tiskové kanceláře. Od roku 1990 působil jako fotoreportér agentury Reuters, pro kterou fotografoval dramatické události v Bosně, Chorvatsku, Srbsku, pobaltských republikách a v Albánii, oba převraty v Rusku, život v Iráku těsně po svržení Saddámova diktátorského režimu.

Je držitelem řady novinářských ocenění a také autorem nejznámější Fotografie roku v soutěži Czech Press Photo (je z ročníku 1997). Řadu let také vede porotu této soutěže.

Instagramový zápsiník Petra Joska můžete sledovat zde: instagram.com/petrjosek/

