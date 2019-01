Nejlepší českou novinářskou fotkou měsíce se stal snímek piety u Dolu ČSM

Czech Press Photo vyhlásilo nejlepší snímek uplynulého měsíce, tedy prosince 2018. Ocenění připadlo Alexandru Satinskému z vydavatelství Mafra. Vítězná fotografie zachycuje pietu u Dolu ČSM, kde zahynulo třináct horníků při výbuchu metanu.

"Osudného 20. prosince měla naše redakce vánoční večírek. Asi o půl deváté večer jsme se dozvěděli první informace o výbuchu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Podle prvních zpráv situace nevypadala dramaticky, což se ovšem brzy změnilo," popisuje Alexandr Satinský okolnosti, za kterých fotografie vznikla.

"Když OKD připustilo, že je v dole několik mrtvých a nezvěstných, okamžitě jsme vyjeli na místo. Za volantem seděl vedoucí ostravské redakce, protože já kvůli předchozí oslavě nemohl řídit. K dolu jsme přijeli kolem desáté hodiny večer. Všude tma, cesta do areálu byla médiím zapovězena. Fotili jsme tedy alespoň přijíždějící báňské záchranáře," vypráví fotograf.

Domů se vrátil zhruba v jednu hodinu v noci. "Uvědomoval jsem si, že pořízené fotky nevystihují danou situaci, její tíživost a vůbec celou tragédii. Bylo mi jasné, že se tam budu muset vrátit," dodává.

Na místo se tedy znovu vydal hned druhý den ráno. "Od prvního okamžiku jsem vnímal smutek a všeobecnou nervozitu. Příjezd polského a českého premiéra byl sice důležitý pro zpravodajství, ale zdaleka to fotograficky nevystihovalo, co všichni cítili. Všiml jsem si místa hned vedle vstupu na šachtu, kde byla mozaika z dob socialistického realismu. Havíř a dítě na ní vztahují ruce k slunci. Lidé tam začali nosit svíčky a modlili se. Vypadalo to trochu absurdně - dílo z doby socialismu v tu chvíli sloužilo jako kostelní oltář. To je možné snad jen v našem kraji," vypráví Alexandr Satinský.

Kolem poledne z místa tragédie odjel, byl zrovna na cestě do Ostravy, kde ho čekalo fotografování hokejového zápasu Vítkovice-Sparta. "V tu chvíli mi volal fotoeditor z hlavní redakce MF Dnes, že by potřeboval nějakou fotku na titulní stranu deníku. Uvědomil jsem si, že by to mohla být právě ta mozaiková fotka, ale pořízená večer, kdy už na místě bude hodně svíček a budou ozařovat celý prostor. A tak jsem se místo hokeje vrátil opět k mozaice. Kdyby se neozval fotoeditor z Prahy, tak by večerní fotka nevznikla."