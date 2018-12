The Best of Czech Press Photo. V Karolinu začíná výstava mapující historii soutěže

V pražském Karolinu začíná další výstava, která se týká soutěže Czech Press Photo. Zatímco na Staroměstské radnici budou až do konce ledna vystaveny nejlepší snímky z aktuálního ročníku, v Karolinu si mohou fanoušci fotografie od 18. prosince prohlédnout to nejlepší z celé čtyřiadvacetileté historie soutěže.

Výstava The Best of Czech Press Photo vznikla především proto, že v roce 2019 vstupuje tato prestižní novinářská soutěž do svého 25. ročníku.



První akcí, která toto výročí oslaví, je právě výstava v Karolinu, která poběží až do konce února. "Výstava retrospektivně nahlíží na uplynulé dvě dekády objektivem našich předních fotografů, kteří vypráví jedinečné příběhy," vysvětlují pořadatelé z Czech Press Phota.

Výstava The Best of Czech Press Photo bude otevřena každý den od 10:00 do 19:00. Více informací najdete na stránkách Czech Press Phota.

Zároveň stále běží také aktuální výstava vítězných snímků z letošního ročníku na Staroměstské radnici.