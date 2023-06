Přidušené město. Neznámé a překvapivé fotky Prahy v dobách socialismu

Archiv matematika a amatérského fotografa Karla Bucháčka skrývá skutečné poklady. Snímky, které zachytil, vystihují dobu od poloviny šedesátých let do sametové revoluce. Fotografoval invazi sovětských vojsk v roce 1968, bourání pražského Žižkova, stavbu obrovských sídlišť i běžný život. Přesto se o něm příliš neví. Chce to změnit připravovaná fotografická kniha Přidušené město.

Knihu obsahující na sto šedesát Bucháčkových fotografií připravuje nakladatelství PositiF a momentálně běží také kampaň na Hithitu, jejímž cílem je podpořit vydání této publikace. "Rozhodli jsme se zpracovat archiv Karla Bucháčka a vydat knihu, abychom vytáhli ze zapomnění dobrého fotografa, který za svého života nedostal šanci představit svou práci. Ale stejně tak chceme vzdát hold autorovi, který přes svou introverzi i dobré profesní postavení našel odvahu zachytit dramatické události při invazi v srpnu 1968 i rozhánění demonstrací v letech 1988 a 1989," vysvětluje Tomáš Pospěch, který stojí za výběrem snímků a je také autorem textů v chystané knize. Autor fotografie: Aktuálně.cz / Karel Bucháček / Se souhlasem k užití Karel Bucháček: Přidušené město Knihu fotografií, kterou připravuje nakladatelství Positif, můžete podpořit v kampani na crowdfoundingovém serveru Hithit: (hithit.com/cs/project/12043/nakladatelstvi-positif-vydava-knihu-fotografa-karla-buchacka). Jeho snímky a vývoj kolem vydání publikace lze sledovat také na Facebooku: facebook.com/karel.buchacek Karel Bucháček (1932-2008) byl stavební inženýr a především matematik, působil na jednom z ústavů Akademie věd. "Rád a intenzívně fotografoval, ale fotografií se neživil, podobně jako ve stejné době Gustav Aulehla, Jiří Hanke, Bohdan Holomíček, Viktor Kolář nebo Jindřich Štreit. Stejně jako oni fotografii nestudoval, ale současně nehledal obvyklá témata české amatérské fotografie. Navzdory nepříliš velkému zájmu o momentky ze života ze strany galerií i nepřízni režimu se rozhodl fotografovat lidi a především dobu, ve které žil," vysvětluje Tomáš Pospěch. Teprve když Bucháček zemřel, byl postupně odkrýván jeho rozsáhlý archiv, a to především díky iniciativě jeho synovce Romana Bucháčka a fotografa Martina Wágnera, kteří naskenovali několik tisíc snímků a průběžně je zveřejňovali prostřednictvím Facebooku. Většina Bucháčkových fotografií vznikla v ulicích Prahy. Zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, během normalizace fotografoval každodenní život, asanace pražských čtvrtí, stavby metra a panelových sídlišť, kriticky glosoval prorežimní oslavy. Fotil opakovaně matějskou, svátky "Aniček" v bývalých holešovických jatkách, série komunistických svátků s demonstrativními nástupy a leckdy i povinnou účastí, jako byly volby, Vítězný únor, 1. máj, 9. květen nebo VŘSR. "S obzvláštním zaujetím sledoval fotbalové zápasy na stadionech Viktorky Žižkov, Bohemians nebo Sparty, dostihy v Chuchli i plzeňskou Portu. Byly to drobné radosti, malá nadechnutí nakrátko pociťované svobody," konstatuje úvodní text knihy. Karel Bucháček: Přidušené město. Video kk připravované fotografické publikaci nakladatelství PositiF. | Video: Positif Karel Bucháček fotografoval i dění, které bylo koncem osmdesátých let předzvěstí pádu totality. "I s odstupem let stále překvapuje nutkání tohoto introvertního matematika v prestižní akademické profesi dokumentovat nepovolené demonstrace v letech 1988-1989 a zanechat nám tak jedinečné svědectví o postupně se hroutícím komunistickém režimu," uvádí Tomáš Pospěch. O chystané knize: Karel Bucháček: Přidušené město. Fotografie Karel Bucháček, Miroslav Hlaváček. Výběr fotografií a texty Tomáš Pospěch. Vydává nakladatelství Tomáš Pospěch/PositiF (www.positif.cz)

