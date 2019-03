Obr, který tančí v temnotách. Fotky Adama Maršála z magnezitových dolů na Slovensku

Fotograf Adam Maršál se vydal do slovenských magnezitových dolů v Jelšavě, kde hluboko pod zemí projíždí chodbami obrovský důlní nakladač - vůbec první stroj tohoto typu v Evropě. V článku popisuje, jaké to pod zemí je.

Představte si práci, kde vás nezastihne Facebook. Nic vás neruší. Není tu světlo, není tu hluk. Nezpívají ptáci. Nedovolá se vám manželka. Jste tu jen vy a váš stroj. Pavel Nagy je strojníkem magnezitových dolů ve slovenské Jelšavě už jedenáct let. "Je to tak, jak to je, a přesně tak mi to vyhovuje," říká, když vystoupí z nového nakladače, s nímž odklízí těžkou kamennou suť po odstřelech. Je to první stroj tohoto typu v celé Evropě.

Mohutný Caterpillar Cat R1700K se proplétá úzkými chodbami, odváží materiál a pohrává si s mnohatunovými balvany. To vše hluboko pod zemí, v úplné tmě.

Nacházíme se ve Slovenském rudohoří, 300 kilometrů východně od Bratislavy, 100 kilometrů západně od Košic a asi 200 metrů pod povrchem ve spletitém bludišti chodeb, jimiž projede jen speciální důlní technika. Hornickou činností se Jelšava pyšnila už za středověku, kdy se v okolí usazovali především němečtí havíři. Těžba magnezitu je ale "novinkou" s teprve pětadevadesátiletou tradicí. Slovenské magnezitové závody ročně vytěží kolem 970 tisíc tun horniny.

Než směl 45tunový obr nastoupit do služby, musel získat povolení od Hlavního báňského úřadu v Banské Štiavnici. Na rozdíl od strojů pracujících na povrchu má nainstalovaný samohasicí systém a disponuje nouzovým vypínáním motoru zvenku. Na obří lžíci dokáže naložit i balvany o váze 15 tun a převážet je temným labyrintem, jako kdyby šlo o figurky stavebnice.

Strojník Pavel má nakladač v ruce, klenbu dolu míjí o pár centimetrů, přesto nikde nezavadí. Léta praxe v temných katakombách mu vtiskla dokonalou schopnost orientovat se ve stísněných prostorech. V podzemí tráví celou svou pracovní směnu. Osm hodin denně poslouchá dieselový agregát Cat o výkonu 345 koní.

Člověk by si myslel, že v uzavřeném podzemí s ozvěnou bude motor hřmít a kouřit, jenže vedle nahozeného nakladače se nic takového neděje. Filtry čistí zplodiny motoru tak, že i v bezprostřední blízkosti stroje můžete vychutnávat blahodárné účinky vlhkého vzduchu v podzemí.

Magnezit z Jelšavy míří především na Ukrajinu a do Německa, ale odebírají ho odtud i v Africe nebo Austrálii. Minerál nachází uplatnění ve všech odvětvích, kde je třeba odolat extrémně vysokým teplotám - najdete ho ve vyzdívkách vysokých pecí nebo spalovnách.

Zásoby jelšavského naleziště prý stačí ještě nejméně na dalších 100 let. Zdá se, že žlutý nakladač Caterpillar, Pavla Nagye i všech 850 zaměstnanců zde čeká ještě dost práce.

O autorovi

Adam Maršál (40) je novinář, copywriter a fotograf na volné noze. V minulosti pracoval v titulech Lidové noviny, Mladá fronta DNES a MAXIM. Zabývá se extrémním sportem, motorsportem, cestováním a těžkými stroji.